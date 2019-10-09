День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
14 октября в Украине отмечают три важных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День Защитника Украины и День казачества. Официально этот день в Украине является выходным днем.
Для казаков день Покрова Божьей Матери был самым уважаемым праздником, ведь их церковь была посвящена именно Деве Марии. Именно 14 октября у казаков проходили выборы нового атамана.
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После разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки взяли с собой образ Покрова Пресвятой Богородицы. Они настолько верили в силу Покрова и настолько искренне и празднично отмечали этот день, что на протяжении веков в Украине оно приобрело еще и казацкий смысл и получило второе название – Казацкая Покрова.
14 октября – День казачества и День Защитника Украины
День украинского казачества начали отмечать в Украине с 1999 года, когда Президент Украины Леонид Кучма внедрил этот праздник своим Указом от 7 августа 1999 года.
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Редакция LifeStyle 24 поздравляет с наступающим праздником всех мужчин, ведь казачество плотно переплелось с историей украинского народа. И сегодня казак – это не тот, кто одет в шаровары. Это прежде всего человек сильный духом, который будет воевать за свою свободу. Пусть ваше стремление к свободе и независимости будет вашей непременной чертой!
Подарки на День казачества и День защитника Украины
Настоящие подарки на День казачества
1. Казацкий набор, который состоит из фляги и стаканчиков на которых нанесен герб Украины;
2. Этно бабочка на шею;
3. Зажигалки с украинской символикой;
4. Экскурсия в Чернобыль;
5. Подарочная чашка с изображением казака;
6. Восхождение на Говерлу;
7. Блокнот в национальном стиле;
8. Историческая книга;
9. Мужской букет, состоящий из сосисок, колбасок, сыра, маринованных огурцов, вяленых помидоров и алкоголя;
10. Шоколадный набор для мужчин с поздравлениями;
11. Теплое худи с символикой Украины;
12. Вышиванка;
13. Кожаная обложка на паспорт.
Интересные подарки на День защитника Украины
1. Прыжок с парашютом;
2. Спа-отдых для двоих;
3. Поездка в осенние горы для двоих;
4. Абонемент в барбершоп;
5. Поход в кино;
6. Духи;
7. Романтическое свидание;
8. Термокружка;
9. Набор милых носков;
10. Поход в театр или на концерт.
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