День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин

14 октября в Украине отмечают три важных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День Защитника Украины и День казачества. Официально этот день в Украине является выходным днем.

Для казаков день Покрова Божьей Матери был самым уважаемым праздником, ведь их церковь была посвящена именно Деве Марии. Именно 14 октября у казаков проходили выборы нового атамана.

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После разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки взяли с собой образ Покрова Пресвятой Богородицы. Они настолько верили в силу Покрова и настолько искренне и празднично отмечали этот день, что на протяжении веков в Украине оно приобрело еще и казацкий смысл и получило второе название – Казацкая Покрова.



14 октября – День казачества и День Защитника Украины

День украинского казачества начали отмечать в Украине с 1999 года, когда Президент Украины Леонид Кучма внедрил этот праздник своим Указом от 7 августа 1999 года.

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Редакция LifeStyle 24 поздравляет с наступающим праздником всех мужчин, ведь казачество плотно переплелось с историей украинского народа. И сегодня казак – это не тот, кто одет в шаровары. Это прежде всего человек сильный духом, который будет воевать за свою свободу. Пусть ваше стремление к свободе и независимости будет вашей непременной чертой!

Подарки на День казачества и День защитника Украины

Настоящие подарки на День казачества

1. Казацкий набор, который состоит из фляги и стаканчиков на которых нанесен герб Украины;

2. Этно бабочка на шею;

3. Зажигалки с украинской символикой;

4. Экскурсия в Чернобыль;

5. Подарочная чашка с изображением казака;

6. Восхождение на Говерлу;

7. Блокнот в национальном стиле;

8. Историческая книга;

9. Мужской букет, состоящий из сосисок, колбасок, сыра, маринованных огурцов, вяленых помидоров и алкоголя;

10. Шоколадный набор для мужчин с поздравлениями;

11. Теплое худи с символикой Украины;

12. Вышиванка;

13. Кожаная обложка на паспорт.

Интересные подарки на День защитника Украины

1. Прыжок с парашютом;

2. Спа-отдых для двоих;

3. Поездка в осенние горы для двоих;

4. Абонемент в барбершоп;

5. Поход в кино;

6. Духи;

7. Романтическое свидание;

8. Термокружка;

9. Набор милых носков;

10. Поход в театр или на концерт.