День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий

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День Киева 2019: афиша на выходные - программа мероприятий в Киеве
День Киева 2019 / LifeStyle 24

День Киева традиционно в Украине празднуют в последние выходные дни мая. В этом году празднование Дня города киевляне и гости столицы будут отмечать официально 26 мая. Как будет проходить празднование и куда пойти в Киеве на День города – читайте дальше.

В честь 1537-й годовщины в городе пройдет много праздничных мероприятий, Всеукраинский велодень и традиционный 27-й Пробег под каштанами. Ежегодно в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.

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Желающих привлекают к пляжному футболу, спортивному соревнованию из серии гонок на парусниках или на веслах – регате, городскому турниру по кикбоксингу и другим интересным событиям.

Учитывая то, что День города официально будет отмечаться в воскресенье, 26 мая, праздновать его начнут с пятницы, 24 мая.

День Киева 2019: афиша мероприятий

Концерт Нино Катамадзе

Ніно Катамадзе
Нино Катамадзе

Где: Октябрьский дворец
Когда: 26 мая, 19:00
Сколько: 450-3150 грн

Если спросить украинца про Грузию и попросить назвать одного исполнителя, чей характер и вокальные данные лучше всего передают характер их культуры, то почти 100% опрошенных назовут имя потрясающей Нино Катамадзе. Интеллектуальный коктейль из джаза, народных мотивов и традиционного хулиганства на сцене стали залогом успеха и доверия восторженной публики. Каждое ее выступление напоминает праздник – счастливые лица, блестящие глаза и бурные овации. 26 мая братский народ отмечает "День Независимости Грузии", а в Киеве горожане и гости празднуют День города, поэтому мы присоединяемся к поздравлениям на концерте главной аджарской певицы в Международном центре культуры и искусств.

MARTINI FOOD LOVE

київПриглашенный гость – Евгений Филатов

Где: Арт-завод "Платформа"
Когда: 25-26 мая, 11:00
Сколько: 100 грн

Впервые в стране – парк вкусных развлечений. Наслаждение едой на уровне всех ощущений: на нее можно будет посмотреть, потрогать и конечно же попробовать. На выходных киевлян ждет целый гастрономический лунапарк вкусных развлечений, самый большой итальянский фудкорт в городе и музыка от Masterskaya. Все средства от продажи билетов на мероприятие будут направлены на благотворительность.

Концерт "Океана Эльзы"

концерт гурту
Концерт группы "Океан Эльзы"

Где: "ВДНХ"
Когда: 26 мая, 11:00
Сколько: от 250 до 950 грн

Идея большого открытого рок-концерта возникла у Святослава Вакарчука, который неоднократно бывал на музыкальных событиях и фестивалях на территории "ВДНХ". Замечательный комплекс, который получил буквально второе дыхание пару лет назад, стал культурным, музыкальным, фестивальным центром в Киеве и новой площадкой для выступления группы. Концерт состоится на свежем воздухе в кругу друзей и с уникальной сценой формата 360 градусов, доступной для просмотра со всех сторон.

Кинофестиваль "Молодость"

Фестиваль
Фестиваль "Молодость"

Где: кинотеатр "Киев"
Когда: 25 мая
Сколько: 90 грн

В субботу, 25 мая, стартует 48-й кинофестиваль "Молодость". В рамках программы – конкурсы, участники которых будут соревноваться за Гран-при и специальные награды фестиваля. Традиционно, лучших будут определять отдельные составы международного жюри.

Пробег под каштанами

Пробіг під каштанами
Пробег под каштанами

Где: Майдан Независимости
Когда: 26 мая
Сколько: бесплатно

Ежегодно в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.

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Парусная регата

Вітрильна регата
Парусная регата

Где: Киевский речной вокзал
Когда: 25 мая, 09:00

Race Horizon Park

київ
Race Horizon Park

Где: Киевский речной вокзал
Когда: 24, 25, 26 мая

В честь Дня города начнутся международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park, в рамках которых состоятся гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic.

Кубок Украины по спортивному ориентированию, всеукраинские соревнования Кубок столицы, международные ранговые соревнования IOF, чемпионат города, посвященный Дню Киева по спортивному ориентированию.

Radioday

Фестиваль електронної музики
Фестиваль электронной музыки

Где: Мариинский парк
Когда: 25 мая
Сколько: вход бесплатный

Radioday — крупнейший молодежный фестиваль Украины, основанный выпускниками Радиотехнического факультета КПИ. На электронной сцене Украины соберутся украинские поп-артисты и гости из Британии. Вас ждут лучшая музыка, самые горячие шоу-программы, звезды и множество подарков. Радиостанция Power FM дает новое дыхание современному радио и лучшей зарубежной поп-музыке!

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Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры Новости Киева Фестивали Афиша
Источник: LifeStyle 24
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