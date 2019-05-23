День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий

День Киева традиционно в Украине празднуют в последние выходные дни мая. В этом году празднование Дня города киевляне и гости столицы будут отмечать официально 26 мая. Как будет проходить празднование и куда пойти в Киеве на День города – читайте дальше.

В честь 1537-й годовщины в городе пройдет много праздничных мероприятий, Всеукраинский велодень и традиционный 27-й Пробег под каштанами. Ежегодно в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.

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Желающих привлекают к пляжному футболу, спортивному соревнованию из серии гонок на парусниках или на веслах – регате, городскому турниру по кикбоксингу и другим интересным событиям.

Учитывая то, что День города официально будет отмечаться в воскресенье, 26 мая, праздновать его начнут с пятницы, 24 мая.

День Киева 2019: афиша мероприятий

Концерт Нино Катамадзе



Нино Катамадзе

Где: Октябрьский дворец

Когда: 26 мая, 19:00

Сколько: 450-3150 грн

Если спросить украинца про Грузию и попросить назвать одного исполнителя, чей характер и вокальные данные лучше всего передают характер их культуры, то почти 100% опрошенных назовут имя потрясающей Нино Катамадзе. Интеллектуальный коктейль из джаза, народных мотивов и традиционного хулиганства на сцене стали залогом успеха и доверия восторженной публики. Каждое ее выступление напоминает праздник – счастливые лица, блестящие глаза и бурные овации. 26 мая братский народ отмечает "День Независимости Грузии", а в Киеве горожане и гости празднуют День города, поэтому мы присоединяемся к поздравлениям на концерте главной аджарской певицы в Международном центре культуры и искусств.

MARTINI FOOD LOVE

Приглашенный гость – Евгений Филатов

Где: Арт-завод "Платформа"

Когда: 25-26 мая, 11:00

Сколько: 100 грн

Впервые в стране – парк вкусных развлечений. Наслаждение едой на уровне всех ощущений: на нее можно будет посмотреть, потрогать и конечно же попробовать. На выходных киевлян ждет целый гастрономический лунапарк вкусных развлечений, самый большой итальянский фудкорт в городе и музыка от Masterskaya. Все средства от продажи билетов на мероприятие будут направлены на благотворительность.

Концерт "Океана Эльзы"



Концерт группы "Океан Эльзы"

Где: "ВДНХ"

Когда: 26 мая, 11:00

Сколько: от 250 до 950 грн