День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
День Киева традиционно в Украине празднуют в последние выходные дни мая. В этом году празднование Дня города киевляне и гости столицы будут отмечать официально 26 мая. Как будет проходить празднование и куда пойти в Киеве на День города – читайте дальше.
В честь 1537-й годовщины в городе пройдет много праздничных мероприятий, Всеукраинский велодень и традиционный 27-й Пробег под каштанами. Ежегодно в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.
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Желающих привлекают к пляжному футболу, спортивному соревнованию из серии гонок на парусниках или на веслах – регате, городскому турниру по кикбоксингу и другим интересным событиям.
Учитывая то, что День города официально будет отмечаться в воскресенье, 26 мая, праздновать его начнут с пятницы, 24 мая.
День Киева 2019: афиша мероприятий
Концерт Нино Катамадзе
Нино Катамадзе
Где: Октябрьский дворец
Когда: 26 мая, 19:00
Сколько: 450-3150 грн
Если спросить украинца про Грузию и попросить назвать одного исполнителя, чей характер и вокальные данные лучше всего передают характер их культуры, то почти 100% опрошенных назовут имя потрясающей Нино Катамадзе. Интеллектуальный коктейль из джаза, народных мотивов и традиционного хулиганства на сцене стали залогом успеха и доверия восторженной публики. Каждое ее выступление напоминает праздник – счастливые лица, блестящие глаза и бурные овации. 26 мая братский народ отмечает "День Независимости Грузии", а в Киеве горожане и гости празднуют День города, поэтому мы присоединяемся к поздравлениям на концерте главной аджарской певицы в Международном центре культуры и искусств.
MARTINI FOOD LOVE
Приглашенный гость – Евгений Филатов
Где: Арт-завод "Платформа"
Когда: 25-26 мая, 11:00
Сколько: 100 грн
Впервые в стране – парк вкусных развлечений. Наслаждение едой на уровне всех ощущений: на нее можно будет посмотреть, потрогать и конечно же попробовать. На выходных киевлян ждет целый гастрономический лунапарк вкусных развлечений, самый большой итальянский фудкорт в городе и музыка от Masterskaya. Все средства от продажи билетов на мероприятие будут направлены на благотворительность.
Концерт "Океана Эльзы"
Концерт группы "Океан Эльзы"
Где: "ВДНХ"
Когда: 26 мая, 11:00
Сколько: от 250 до 950 грн
Идея большого открытого рок-концерта возникла у Святослава Вакарчука, который неоднократно бывал на музыкальных событиях и фестивалях на территории "ВДНХ". Замечательный комплекс, который получил буквально второе дыхание пару лет назад, стал культурным, музыкальным, фестивальным центром в Киеве и новой площадкой для выступления группы. Концерт состоится на свежем воздухе в кругу друзей и с уникальной сценой формата 360 градусов, доступной для просмотра со всех сторон.
Кинофестиваль "Молодость"
Фестиваль "Молодость"
Где: кинотеатр "Киев"
Когда: 25 мая
Сколько: 90 грн
В субботу, 25 мая, стартует 48-й кинофестиваль "Молодость". В рамках программы – конкурсы, участники которых будут соревноваться за Гран-при и специальные награды фестиваля. Традиционно, лучших будут определять отдельные составы международного жюри.
Пробег под каштанами
Пробег под каштанами
Где: Майдан Независимости
Когда: 26 мая
Сколько: бесплатно
Ежегодно в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.
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Парусная регата
Парусная регата
Где: Киевский речной вокзал
Когда: 25 мая, 09:00
Race Horizon Park
Race Horizon Park
Где: Киевский речной вокзал
Когда: 24, 25, 26 мая
В честь Дня города начнутся международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park, в рамках которых состоятся гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic.
Кубок Украины по спортивному ориентированию, всеукраинские соревнования Кубок столицы, международные ранговые соревнования IOF, чемпионат города, посвященный Дню Киева по спортивному ориентированию.
Radioday
Фестиваль электронной музыки
Где: Мариинский парк
Когда: 25 мая
Сколько: вход бесплатный
Radioday — крупнейший молодежный фестиваль Украины, основанный выпускниками Радиотехнического факультета КПИ. На электронной сцене Украины соберутся украинские поп-артисты и гости из Британии. Вас ждут лучшая музыка, самые горячие шоу-программы, звезды и множество подарков. Радиостанция Power FM дает новое дыхание современному радио и лучшей зарубежной поп-музыке!