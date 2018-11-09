Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса

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День Книги рекордов Гиннеса 2018
День Книги рекордов Гиннеса 2018 / 24 канал

9 ноября – День книги рекордов Гиннеса. Так устроен человек, что нам всегда интересно знать о рекордах. Наверное, именно поэтому Книга рекордов Гиннеса уже десятки лет является одной из самых популярных в мире. К празднику мы собрали для вас самые интересные достижения украинцев, которые вошли в мировое собрание рекордов. Это действительно впечатляет!

О книге

Начнем с собственно истории Книги рекордов Гиннеса. Как все началось? Британский сэр, инженер и владелец пивоварни Хью Бивер в далеком 1951 году (к слову, это тоже был ноябрь) пошел с друзьями на охоту. А после этого между мужчинами за кружкой пива или стаканом виски возник спор: кто из диких животных самый быстрый? Ответ искали в нескольких справочниках, но зря...

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Тогда исследовать правду друзья доверили братьям-близнецам (атлетам и журналистам) Россу и Норрис Маквиртерам. Братья имели агентство по исследованию фактов. Они узнали правду и издали книгу, которая называлась "Книга чрезвычайного Гиннеса". Справочник получил неслыханный успех.

Сегодня "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с наибольшим тиражом из всех книг, защищенных копирайтом (кроме Библии, Корана и цитатника Мао Цзэдуна). Справочник выходит ежегодно. С 1955 года до 2013 было продано более 130 миллионов копий книг рекордов!

Во всемирной книге рекордов есть десятки достижений наших соотечественников. Давайте перейдем к ним.

Украинская "Мрия"

Книга рекодів Гіннеса
Размах крыльев "Мрии" почти 90 метров!

Украинцы установили рекорд, который вряд ли побьют! Киевское конструкторское бюро имени Антонова попало во всемирный сборние рекордов со своим самолетом Ан-225 "Мрия". Размах крыльев красавца 88 метров.

Наша "Мрия" самый тяжелый самолет в мире с максимальной снаряженной массой 640 тысяч кг. Именно на разработке украинцев перевезли самый большой в истории авиации моногруз весом в 187,6 тонны.

Гордость украинского спорта

Сергей Бубка, безусловно, звезда украинского и мирового спорта. Его знают миллионы людей во всем мире, молодые спортсмены до сих пор равняются на украинского легкоатлета.

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Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества мировых достижений. Представьте только, на счету спортсмена 35 мировых рекордов. А его рекорд 6м 14см в открытом секторе до сих пор никто не перепрыгнул, а результат 6м 15см в закрытых помещениях побил француз Лавиллени только в 2014 году – через 21 год после самого Бубки. Именно украинец первым в истории прыжков с шестом преодолел 6-метровую высоту. И сделал это за свою карьеру 44 раза. Интересно, что украинцу не везло на Олимпиадах ... Там он был 4 раза и только раз привез золото.

Книга рекордів Гіннеса
Сергей Бубка в молодости

Кстати, во всемирном рекордном сборнике компанию Бубке составила украинская спортсменка Лариса Латынина. И ей везло на олимпиадах! Гимнастка из Херсона является обладательницей наибольшего количества олимпийских наград среди женщин. Лариса одержала победу на Олимпийских играх 14 раз! 9 раз украинка привезла домой золото.

Рекорди Гіннеса
Лариса Латынина со своими наградами

Чтение "Кобзаря"

Украинцы гордятся Шевченко, устанавливают ему памятники и способны бесконечно долго читать его "Кобзарь" (ну, почти бесконечно). Студенты и преподаватели Острожской Академии 19 суток непрерывно читали произведения великого украинца (11 250 произведений).

Книга рекордів Гіннеса українці
Почти 3 недели чтений

Чтение произведений Шевченко в течение 456 часов вошло во всемирную Книгу рекордов. Участники перечитали книгу 45 раз. Участие в флешмобе приняли около 3 тысяч добровольцев. Так участники отметили 200 лет со дня рождения писателя. Кстати, предыдущий мировой рекорд непрерывного чтения поэтических произведений был зафиксирован в Мексике. Там он длился 18 суток.

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Наибольший бокал с шампанским

Украинцы занимаются не только образованием, но и умеют на славу отдохнуть! До аннексии Крыма в уютной Балаклавской бухте проходил уникальный для Украины фестиваль шампанского. На нем и зафиксировали мировой рекорд Книги рекордов Гиннеса. Что же рекордного сделали? Наполнили игристым напитком гигантский бокал!

рекорди Гіннеса українці
Бокал сделан из настоящего стекла вручную

Рекордный бокал является увеличенной копией обычного бокала. И вместил 75 бутылок игристого вина (или 55 л). Кстати, сосуд сделали вручную с стекла. Бокал весит 50 кг, имеет высоту 1,5 м, а диаметр (в самой широкой части) составляет 40 см.

Спортивные достижения обычных украинцев

Также хотим рассказать вам о нескольких украинцах, которые побили очень необычные силовые и спортивные рекорды.

Так Мирослав Федорчак лежа согнулся и выпрямился на одной руке 780 раз.

Дмитрий Халаджи поднял трубу весом 1 022 килограмма.

Николай Куценко прошел 42 километра, жонглируя мячом.

Тарас Корниюк выполнил 1 303 подъема переворотом на перекладине. Это продолжалось 3 часа 15 секунд, без отдыха!

Сергей Найдич без перерыва двигался на виндсерфе 71 час 30 минут.

Алексей Гуцуляк пробыл под снегом без одежды 1 час 20 секунд.

книга рекордів Гіннеса
Вот как это выглядело

Павел Резвой на обычной лодке за 61 сутки пересек Атлантический океан. Заметим, он сделал это в возрасте 65 лет! И стал не только самым пожилым человеком, осуществившим такое путешествие, но и самым быстрым!

Автор: Настя Сукач
Теги: Новости Украины Публикации LifeStyle Статьи Рекорды
Источник: 24 Канал
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