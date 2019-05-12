День матери в Украине и мире: звезды умилили сеть нежными поздравлениями

По традиции, во второе воскресенье мая, весь мир отмечает День матери. Следовательно, 12 мая сеть охватил своеобразный флешмоб с поздравлениями, к которому присоединились украинские и американские знаменитости. Как звезды поздравляли своих мам с праздником – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

Ольга Фреймут

"Пусть у каждого всегда будет мама. С праздником!"– лаконично написала телеведущая Ольга Фреймут.

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Джамала

"Каждый раз, когда я сталкиваюсь с обыденностью материнства, всегда думаю: "Мама, как же ты нас с сестрой вырастила и воспитала хорошими людьми?" Спасибо тебе, моя родная! Ты-лучшая мама в мире!"– написала Джамала, добавив совместные фото с мамой.

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Оля Цибульская

"С Днем матери! У нас есть миллион идеальных фоток, но в этом – вся ты. Мой тыл, маяк, земля под ногами, которая не качается. Я знаю, что ты всегда за меня и поэтому я смело лезу в любую Говерлу. Родить человека и быть для него мамой – это полярные вещи. Теперь, когда у меня есть Нестор, я это чувствую кожей. Спасибо за все! А еще я точно знаю, какой мамой хотела бы быть для своего сына. Такой, как ты", – трогательно написала певица Оля Цибульская.

Лилия Ребрик

"Когда ты сама становишься мамой, только тогда начинаешь лучше понимать свою мать. Меня мама всегда учила идти с улыбкой по жизни, быть сильным и порядочным, честным и искренним, быть лучшим, или вообще не заниматься тем или иным делом... Быть счастливой! Обожаю, мама, наши долгие с тобой разговоры, наши посиделки на кухне почти до утра, когда уже так наелся блюд, тобой наготовлених, как в детстве, что аж вдох сделать некуда, а ты говоришь: "Так, может, еще по чаю?" И да, это самый вкусный чай в мире... Эти цветы с улыбкой для тебя! С днем матери! Каждый день звоню тебе просто так и так будет всегда! Люблю! Всех мам с праздником!"– трогательно написала телеведущая Лилия Ребрик.

Никита Добрынин

"Мама, спасибо, что выдержала все мои детские приключения и драки во дворе. За то, что ты сейчас терпишь, и все равно любишь мой сложный характер... Люблю тебя сильно", – поздравил маму телеведущий и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин.

Маша Ефросинина

"Вот три главных правила, которым учила меня моя мама и которым я неизменно придерживаюсь в своей жизни. Не перекладывай на других ответственность за свои решения и действия! Умей держать удар! Никогда не выходи из дома, не понравившись себе в зеркале! Люби честно, горячо и звонко! Особенно своих детей! Любовью невозможно испортить ребенка. Однако его можно искалечить нехваткой любви... Спасибо!"– написала телеведущая Маша Ефросинина.

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Хайди Клум

"Я научилась от моей мамы: быть любящей, сильной, стойкой, нежной, счастливой. Люблю тебя", – поздравила маму модель Хайди Клум.

Виктория Бекхэм

"Счастливого Дня матери для всех мам, празднующих сегодня. Джеки Адамс, Сандро Бекхэм, спасибо за все, что вы делаете для нас. Поцелуи от всех нас", – поздравила дизайнер Виктория Бекхэм.

Тарас Тополя из группы "Антитела"

"День мамы – время, чтобы поблагодарить за жизнь, любовь, защиту, заботу, мировоззрение... Позвонить, написать, а еще лучше приехать, обнять и поцеловать. Леся Тополь – ты мой свет на пути! Спасибо за безграничную, безусловную любовь! Алеша, а ты моя звезда, ведущая! Спасибо за Марка и Романа. Люблю!"– написал певец Тарас Тополя.

Оля Полякова

"С днем матери! Цените, любите, звоните, говорите, как можно чаще! Пока она рядом! Мама, обожаю тебя!"– поделилась певица Оля Полякова.

Слава Каминская из группы "Неангелы"

"Мама, твои внуки на этом фото показывают твой характер в момент возмущения. И мне кажется, это очень мило. Мама, люблю сильно", – написала певица Слава Каминская.

Ирина Билык

С Днем матери всех! Девушки, будьте счастливы, здоровы и любимы", – пожелала певица Ирина Билык.

Перис Хилтон

"Счастливого Дня матери для моей Кэти Хилтон! Люблю тебя", – написала певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон.

Монатик

"Если бы вы только знали, как мы, отцы, вами, мамы, восхищаемся и благодарим за все! За терпение, любовь, веру и надежду. Вы это все дарите. Этому вы учите. С праздником, прекрасные мамы!"– написал Монатик.