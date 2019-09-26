7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни

Море – только само слово может вызвать ряд приятных ассоциаций. Например, о невероятно красивых закатах, белом песке и о привлекательных глубинах. Конечно, еще и о сладкой кукурузе и пахлаве на берегу Черного моря где-то под Одессой.

Наверное, каждый украинец отдыхал на пляжах Черного и Азовского морей. С водными ресурсами Украине крупно повезло. Но красота природы не ограничивается границами страны.

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Не все моря мира имеют берега, и площадь не всех морей можно вычислить. А в самом чистом море мира Уэддела, расположенном рядом с Западной Антарктидой, вообще нельзя купаться. Ведь практически весь год оно покрыто льдом и айсбергами.

Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно… О закате, который они видели… О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты?.. Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море, – цитата из фильма "Достучаться до небес".

И чтобы нам было о чем говорить не только на небесах, но и было что вспомнить после отпуска, ко Дню моря редакция LifeStyle 24 предлагает узнать о 7 самых красивых морях мира. Хотя бы одно из них стоит увидеть за всю свою жизнь.

Самые красивые моря мира: это стоит увидеть

Красное море

Красное море – самое чистое из тех, в которых можно купаться. И это несмотря на то, что совсем близко от моря расположен Суэцкий канал, а соответственно и нефтяные танкеры. А все потому, что экосистема Красного моря обладает способностью полностью восстанавливаться в рекордно короткие сроки.

Еще одна причина чистоты моря – в море не впадает ни одна река, которая могла бы приносить ил и песок. Размеры и чистота – не единственная причина побывать на этом море. Красное море – это еще и одно из самых теплых и соленых морей (оно занимает второе место после Мертвого).



Красное море, Шарм Эль Шейх

Название моря тоже не случайно. Так море называют из-за необычного красноватого оттенка воды. Почему вода имеет такой цвет – точно не известно. Экологи утверждают, что вероятная причина – водоросли, которые придают красный оттенок воде. А другие исследователи приводят более банальную причину: красный цвет возникает из-за отражения в воде прилегающих скал.

И еще один аргумент, почему стоит побывать на Красном море – богатство морской фауны. Именно это море больше остальных привлекает дайверов со всего мира. В море насчитывается более трех тысяч различных видов рыб и трехсот видов кораллов. Если хочется почувствовать себя исследователем – на дне Красного моря до сих пор можно найти затонувшие суда.

Карибское море

Одно из крупнейших морей нашей планеты (его площадь – 2 754 000 квадратных километров). Карибское море расположено в Западном полушарии и является частью Атлантического океана. Лишь 2% карибских островов заселены, а все остальное – бескрайние просторы природы.

Несмотря на свои размеры и удивительные глубины (а самая глубокая точка Карибского моря – 7 886 метров), в большей степени море славится своим удивительным барьерным рифом.



Карибское море

Только представьте: 9% коралловых рифов мира расположены в Карибском море! Многие туристы приезжают сюда в поисках жемчужин.

Еще одна особенность Карибского моря это, конечно же, фильмы о пиратах, которые в основном снимаются именно в этих водах. Оно и неудивительно, ведь пиратство здесь процветало с 17-го века.

Сегодня вы вряд ли встретите пиратов, разве только случайно попадете на съемку фильма. А вот насладиться дайвингом или просто райскими пейзажами здесь точно получится.

Средиземное море

Средиземное море – единственное море в Мировом океане, воды которого омывают берега трех частей света: Европы, Азии и Африки. В бассейн Средиземного моря входят такие моря как Мраморное, украинские Черное и Азовское.

Среди самых популярных островов Средиземного моря Кипр, Крит, Лесбос, Корсика, Сицилия, Сардиния, Мальта, Мальорка, Ибица, Менорка и другие.



Средиземное море, остров Кипр

В последние годы фиксируется чрезвычайно высокое загрязнение морской воды. По данным ООН, в Средиземное море ежегодно сливают 650 миллионов тонн сточных вод, 129 тонн минеральных масел, 6 тонн ртути, 3,8 тонн свинца. Многие морские виды находятся на грани уничтожения. На дне моря находится огромное количество мусора. Им усеяна большая часть морского дна.

Несмотря на уровень загрязненности, туристов сюда приезжает много. Уникальный климат, красивая береговая линия, богатые история и культура привлекают ежегодно в Средиземноморье миллионы туристов. Кстати, это треть всех туристов мира!

Андаманское море

Это море – одно из самых теплых в мире. В течение целого года Андаманское море радует местных жителей и толпы туристов прозрачной бирюзовой водой, которая не бывает холоднее 28 градусов. А весной здесь температура воды даже выше 30-ти градусов.

Андаманское море относится к акватории Индийского океана, его называют "полузамкнутым".



Андаманское море

Площадь Андаманского моря – 605 тысяч квадратных метров. Средняя глубина – чуть более тысячи метров.

Концентрация соли в море ниже по сравнению с Тихим океаном. Поэтому это море облюбовали фанаты дайвинга. Также привлекательным является то, что дно Андаманского моря устлано чистыми белоснежными песками и целебными глинами. Именно за такими "райскими пейзажами" и охотится большинство туристов.

Андаманское море богато целебными глинами

К тому же, именно в водах этого моря проживает легендарный дельфин Иравади. Этих дельфинов относят к ряду китовых. Дельфин Иравади может брызгать водой изо рта, а это очень напоминает китов.

Филиппинское море

Филиппинское – одно из крупнейших морей мира! Площадь этого моря – 5 726 000 квадратных километров. Море не только большое, но и глубокое. Максимальная глубина составляет более 11 тысяч метров.

Именно в Филиппинском море ученые обнаружили глубокую Марианскую впадину, которая до сих пор продолжает удивлять своими загадками и тайнами. В ней расположена самая глубокая точка в мире, открытая людьми – Бездна Челленджера.

Филиппинское море

Филиппинское море не имеет четких береговых границ. Оно отделяется от Тихого океана группами островов.

Туристы едут на Филиппинское море ради увлекательных экскурсий, здесь дайверы ищут затонувшие корабли. Вода моря кристально чистая, поэтому подводные фотографы тоже частые гости.

Филиппинское море – находка для дайверов и подводных фотографов

На поверхность моря медленно со дна поднимаются хребты, которые в длину достигают около 2,5 километров. Кроме того, в некоторых местах можно заметить огромные вулканы, высотой почти 3 километра. Однако из-за большой глубины моря, на поверхность выступают немногие.

Бездна Челленджера в Филиппинском море

Для тех, кто желает посетить Филиппинское море, стоит отметить, что благоприятный период для отдыха начинается с поздней осени и продолжается до середины весны. Поскольку оставшиеся полгода на островах практически все время идут дожди и отдых рискует быть испорченным. Поэтому если вы этим летом не успели понежиться на солнце – это будет хорошей альтернативой.

Коралловое море

Коралловое море не слишком уступает размерами Филиппинскому. Его площадь составляет 4 068 000 квадратных километров. Коралловое море лежит у берегов Австралии и Новой Гвинеи.

Название море получило не случайно – именно в этом море большое количество коралловых рифов и островов. Самый большой и самый известный в мире коралловый риф – Большой барьерный риф – расположен именно здесь.

Большой барьерный риф в Коралловом море

Большой барьерный риф – это хребет, состоящий из коралловых рифов и островов в Коралловом море. Риф является одним из семи природных чудес света, его можно увидеть даже из космоса, и он больше, чем Великая китайская стена.

Коралловое море таит фантастическое количество форм морской жизни. Достопримечательностью этих вод является летучая рыба, которая, выпрыгивая из воды, преодолевает в воздухе от 20 до 400 метров.



В Коралловом море водятся летучие рыбы

Тасманово море

Тасманово море уникально прежде всего своим расположением – оно пересекает несколько климатических поясов сразу: тропический, субтропический и умеренный. Площадь моря составляет 2 300 000 квадратных километров. В Тасмановой впадине глубина достигает шести тысяч метров.

На море большое количество островов. Самый известный из них – Тасмания – остров, расположенный в 240 км к югу от Австралии.

Бассейн в Тасмановом море, Австралия

Ученые считают, что когда-то Тасмания была частью Австралийского континента, однако впоследствии отделилась. Сейчас это самая большая территория австралийских заповедников, ведь там живут уникальные животные. Самое известное животное – тасманский дьявол.

Уникальным также является остров Болс-Пирамид – это огромная скала, которая возвышается почти на 600 метров над уровнем моря.



Остров Болс-Пирамид в Тасмановом море