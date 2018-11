В понедельник, 19 ноября отмечают Международный мужской день. Предлагаем вспомнить украинцев, которые смогли покорить своим талантом весь мир и стать кумирами для многих людей.

Журналисты LifeStyle24 составили субъективную подборку десяти самых успешных мужчин Украины. Предлагаем просмотреть список, согласны ли Вы с этим?

Читайте также: Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью

Перечень успешных мужчин Украины

Руслан Багинский

Простой парень Руслан из Львова, который превратился в знаменитого мирового дизайнера. Его шляпы одевают популярные супермодели и одни из лучших блоггеров в мире: к примеру, такие звезды как Белла Хадид, Кайя Гербер, Анна Делло Руссо, Кьяра Ферраньи, Магдалена Фраковяк, Алина Байкова и другие.

Я учился на географическом факультете Ивана Франко, я хотел быть режиссером, на самом деле. И я в какой-то момент подумал, классно, что они меня туда запихнули. Я себя не представляю сейчас, честно говоря, режиссером. И мне кажется, этот период обучения в университете, дал какое-то четкое понимание, чем бы я хотел заниматься. Я работал стилистом около трех лет, а еще параллельно делал головные уборы,

– рассказал дизайнер в интервью "Теории большого вызова" на 24 канале.

Модный бренд от Ruslan BAGINSKIY завоевывает все большую популярность.



Руслан Багинский

Сергей Полунин

28-летний артист балета, который родился в Херсоне, является одним из самых талантливых танцоров современности. Его блестящая карьера началась в 17 лет, когда его приняли в труппу лондонского Королевского балета. А в 19 лет Сергей стал самым молодым в истории солистом лондонской труппы.

Всемирную известность украинец получил после съемок в клипе Hozier "Take Me to Church", где Сергей продемонстрировал необычайную пластику и пируэты.

Hozier – Take Me To Church: смотрите видео

Впоследствии Полунин снялся еще в одном клипе певца Hozier на песню "Movement".

Hozier – Movement: смотрите видео

О Сергее сняли документальный фильм "Танцовщик". Кроме того, Полунин пробует себя и в кино – его актерский дебют произошел в фильме "Убийство в восточном экспрессе", в котором он сыграл рядом с популярными актерами – Джонни Деппом, Мишель Пфайффер, Пенелопой Круз и другими.

Юрий Андрухович

Юрий Андрухович – один из лучших современных писателей для современного украинского искусства

Его произведения западные критики сравнивают с работами Умберто Эко, а у нас относят к неоцинизму. Что интересно, мало кто решается экранизировать культового автора, якобы не просто. Однако попытки были, в частности, в основе фильма "Кислородный голод" (режиссер Андрей Дончик) лежат рассказы "Слева, где сердце" и "Королевские ловы" Андруховича. Второй и последний на сегодня полнометражный фильм по мотивам произведений Андруховича было выпущено в 1994 году под названием "Амур и демон".

Читайте также: Топ-12 самых известных современных писателей Украины

Интересно, что цитаты Андруховича не теряют актуальности. К примеру, "Кращі часи самі собою не настають – їх слід викликати і накликати, причому не тільки інакомисленням, але й інакомовленням. Іноді – інакокричанням".



Юрий Андрухович

Василий Ломаченко

Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко – яркий пример того, как человек, который стремится достичь успеха через упорный труд получает все и получает международное признание. Василий Ломаченко родился в Одесской области в городке Белгород-Днестровский. После грандиозных успехов в карьере весь мир увлекся мастерством украинца.

Впоследствии, даже легенда мирового бокса Майк Тайсон, которого Ломаченко считал кумиром в детстве, назвал его самым перспективным боксером современности.

Упорные тренировки сделали Василия Ломаченко самым титулованным боксером Украины и чемпионом Европы.

Владимир Зеленский

Основатель "Студия Квартал 95" сыграл президента Украины Василия Голобородько в кинокомедии "Слуга народа" после чего начались разговоры о его кандидатуре на должность президента Украины.

Однако если в 2017 году возможная кандидатура Зеленского и звучала как шутка, то в 2018 году с ним уже придется считаться другим политикам. По результатам совместного исследования трех исследовательских центров – КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова, у Зеленского третий результат, за кого бы отдали свои голоса респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Он набрал 6,7% голосов. Для примера, у действующего Президента Украины Петра Порошенко – 7,1% голосов. При этом у Святослава Вакарчука – 6,5% голосов.

Кроме того, есть политическая партия "Слуга народа", которую зарегистрировал ее Иван Баканов – юрист "Студии Квартал 95" с 2013 года.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским:

Святослав Вакарчук

Славик – известный музыкант, лидер рок-группы "Океан Ельзи", композитор и общественный деятель, который является заслуженным артистом Украины.

В СМИ давно ходят слухи о возможном баллотировании Святослава Вакарчука на пост президента Украины на выборах в 2019 году. Сам музыкант ни разу не подтверждал, но и не опровергал этой информации.

Читайте также: Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло

Так, в июне Вакарчук в очередной раз прокомментировал слухи, заявив, что никакому его ответу все равно не поверят.

Смотрите видео о вероятном президентстве Святослава Вакарчука: