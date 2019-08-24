День Независимости Украины 2019: как Тина Кароль, Дзиздьо и другие звезды поздравляют украинцев

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Дзидзьо, Ирина Федишин и Тина Кароль
Дзидзьо, Ирина Федишин и Тина Кароль / Коллаж: LifeStyle 24

28 годовщину Независимости сегодня, 24 августа, празднует наше государство и украинцы во всех уголках мира. По случаю торжественного праздника звезды украинского шоу-бизнеса поздравили своих соотечественников и Украину с Днем ее независимости.

Поздравления в виде флагов, снимков в вышиванках, красивых слов звезды публиковали на своих страницах в Instagram.

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Одной из первых артисток шоу-бизнеса украинцев поздравила Тина Кароль, спев гимн Украины на Шествии Достоинства. Певица также поделилась снимками своего образа, в котором фигурировали украшения в сине-желтых цветах.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Аксессуары Тины Кароль на выступлении во время Шествия Достоинства / Instagram / @tina_karol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

К поздравлениям также присоединился сын Тины Кароль 10-летний Вениамин. Мальчик показал на видео, как самостоятельно испек десерт с желтой начинкой, покрытый голубой глазурью.

Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram фото подсолнухов на фоне заката солнца, которое символизировало цвета украинского флага.

Доброе утро, моя дорогая. Просыпайся. Сегодня твой день,
– коротко написала первая леди Украины.

Также к поздравлениям присоединилась известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова. Она опубликовала снимок с сыновьями, на котором они предстали в вышиванках.

С Днем независимости, украинцы! Пусть мы будем уверенными, смелыми, честными, ответственными и немного опасными, как Николай и Мирон на этом фото. Люблю тебя, моя страна, верю, что сейчас последний круг твоего очищения,
– написала Янина Соколова.

Еще одна украинская телеведущая Ольга Фреймут обратилась к украинцам с поздравлениями, опубликовав снимки "с эффектом старины", на которых позировала в национальном украинском наряде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Украинский композитор Евгений Хмара тоже поздравил украинцев на своей странице в Instagram. Он опубликовал чувственное видео, на котором он играет на фортепиано и показывает замечательные украинские пейзажи.

Украинские певицы Екатерина Бужинская и Ирина Федишин поздравили своих поклонников с праздником, опубликовав снимки в вышиванках.

Украинский певец Дзидзьо опубликовал коллаж, на котором предстал в ярком желтом костюме с традиционным главным аксессуаром. "Тебя безгранично сердцем люблю я!", – написал под снимком артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Не смогла не поздравить украинцев и победительница конкурса "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко. Жена Дмитрия Комарова обнародовала снимок, на котором предстала в национальном украинском наряде – вышиванке.

Певица Джамала начала свое поздравление со слов признание Украине. "Я обожаю свою страну", – начала поздравление с Днем Независимости артистка. После этого добавила, что думает об Украине даже тогда, когда путешествует по другим странам.

Каждый раз в путешествиях по другим странам всегда бессознательно сравниваю жизнь и думаю, что бы я хотела улучшить у нас. И делать есть еще много чего. Но у меня никогда не появлялось желания переехать куда-то. Я люблю страну, в которой живу, и мне очень хотелось бы, чтобы мой дом, моя Украина, двигалась только вперед. Преодолевая все испытания, которые переживает ежегодно, развивалась и ценила людей. Именно они, наши таланты и умники, являются главным ресурсом Украины, делают ее еще прекраснее и привлекательнее. С Днем Рождения тебя, моя дорогая,
– завершила Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Также украинцев поздравили ONUKA, Pianoбой и Alyosha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pianoбой (@pianoboy_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась своей фотографией, которую она сделала посреди поля с пшеницей на фоне голубого неба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ З Днем незалежності, Україно!⠀

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Александр Пономарев поздравил украинцев коллажем, на котором рядом с его снимком было текстовое поздравление с Днем Независимости.

Поздравляю с Днем Независимости! "И боритесь – поборете любые заговоры. И боритесь –поборете все, что во зле",
– написал певец.

Злата Огневич тоже опубликовала свое фото в вышиванке, пож которым написала поздравление.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя Незалежність- це свобода, яка коштує мільйонів життів. Моя Незалежність- це талановита молодь, яка бачить своє майбутнє в Україні, а не за кордоном! Моя Незалежність- це відремонтовані дороги в країні, чисті оселі, сучасні проекти й постійний розвиток! І головне, Незалежність- це Люди! Ми із Вами і є Україна Вітаю, друзі! #ДеньНезалежності #україна #zlataognevich look by @varenykyfashion

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Участники украинской группы "Океан Эльзы" также присоединились к поздравлениям, опубликовав сообщение на своей странице в Facebook.

 

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Шествие Достоинства ко Дню Независимости прошло в Киеве: фото, видео
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Теги: День Независимости LifeStyle Новости LifeStyle Елена Зеленская ONUKA Дзидзьо Тина Кароль Джамала
Источник: LifeStyle 24
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