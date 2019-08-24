День Независимости Украины 2019: как Тина Кароль, Дзиздьо и другие звезды поздравляют украинцев

28 годовщину Независимости сегодня, 24 августа, празднует наше государство и украинцы во всех уголках мира. По случаю торжественного праздника звезды украинского шоу-бизнеса поздравили своих соотечественников и Украину с Днем ее независимости.

Поздравления в виде флагов, снимков в вышиванках, красивых слов звезды публиковали на своих страницах в Instagram.

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Одной из первых артисток шоу-бизнеса украинцев поздравила Тина Кароль, спев гимн Украины на Шествии Достоинства. Певица также поделилась снимками своего образа, в котором фигурировали украшения в сине-желтых цветах.



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol



Аксессуары Тины Кароль на выступлении во время Шествия Достоинства / Instagram / @tina_karol

К поздравлениям также присоединился сын Тины Кароль 10-летний Вениамин. Мальчик показал на видео, как самостоятельно испек десерт с желтой начинкой, покрытый голубой глазурью.

Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram фото подсолнухов на фоне заката солнца, которое символизировало цвета украинского флага.

Доброе утро, моя дорогая. Просыпайся. Сегодня твой день,

– коротко написала первая леди Украины.

Также к поздравлениям присоединилась известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова. Она опубликовала снимок с сыновьями, на котором они предстали в вышиванках.

С Днем независимости, украинцы! Пусть мы будем уверенными, смелыми, честными, ответственными и немного опасными, как Николай и Мирон на этом фото. Люблю тебя, моя страна, верю, что сейчас последний круг твоего очищения,

– написала Янина Соколова.

Еще одна украинская телеведущая Ольга Фреймут обратилась к украинцам с поздравлениями, опубликовав снимки "с эффектом старины", на которых позировала в национальном украинском наряде.

Украинский композитор Евгений Хмара тоже поздравил украинцев на своей странице в Instagram. Он опубликовал чувственное видео, на котором он играет на фортепиано и показывает замечательные украинские пейзажи.

Украинские певицы Екатерина Бужинская и Ирина Федишин поздравили своих поклонников с праздником, опубликовав снимки в вышиванках.

Украинский певец Дзидзьо опубликовал коллаж, на котором предстал в ярком желтом костюме с традиционным главным аксессуаром. "Тебя безгранично сердцем люблю я!", – написал под снимком артист.

Не смогла не поздравить украинцев и победительница конкурса "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко. Жена Дмитрия Комарова обнародовала снимок, на котором предстала в национальном украинском наряде – вышиванке.

Певица Джамала начала свое поздравление со слов признание Украине. "Я обожаю свою страну", – начала поздравление с Днем Независимости артистка. После этого добавила, что думает об Украине даже тогда, когда путешествует по другим странам.

Каждый раз в путешествиях по другим странам всегда бессознательно сравниваю жизнь и думаю, что бы я хотела улучшить у нас. И делать есть еще много чего. Но у меня никогда не появлялось желания переехать куда-то. Я люблю страну, в которой живу, и мне очень хотелось бы, чтобы мой дом, моя Украина, двигалась только вперед. Преодолевая все испытания, которые переживает ежегодно, развивалась и ценила людей. Именно они, наши таланты и умники, являются главным ресурсом Украины, делают ее еще прекраснее и привлекательнее. С Днем Рождения тебя, моя дорогая,

– завершила Джамала.

Также украинцев поздравили ONUKA, Pianoбой и Alyosha.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась своей фотографией, которую она сделала посреди поля с пшеницей на фоне голубого неба.

Александр Пономарев поздравил украинцев коллажем, на котором рядом с его снимком было текстовое поздравление с Днем Независимости.

Поздравляю с Днем Независимости! "И боритесь – поборете любые заговоры. И боритесь –поборете все, что во зле",

– написал певец.

Злата Огневич тоже опубликовала свое фото в вышиванке, пож которым написала поздравление.

Участники украинской группы "Океан Эльзы" также присоединились к поздравлениям, опубликовав сообщение на своей странице в Facebook.