Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины

С учетом календарных выходных на 2019 год, украинцы получат 13 официальных выходных в течение года. Какие еще выходные ждут нас в августе – читайте дальше.

Август – последний месяц лета, поэтому каждый из нас старается использовать выходные на полную. В общем на август приходится 21 рабочий день и 10 выходных дней. Выходные в августе связаны с празднованием Дня Независимости Украины. Это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

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Стоит отметить, что пятница 23 августа является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращенным на один час. 24 августа 2019 года украинцы будут праздновать 28-ю годовщину независимости нашей страны.

День Независимости Украины – история государственного праздника

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.

Позже эту дату перенесли на 24 августа, так как именно в этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.