День объятий: подборка милых картинок
21 января отмечается международный День объятий. Этот праздник основали в 1986 году в США. Объятия – это очень полезное лекарство для каждого человека, к тому же – вполне бесплатное. Они вызывают чувство доверия, способствуют выделению гормона счастья, повышают самооценку, учат нас дарить и принимать.
Редакция LifeStyle 24 подобрала картинки, которые помогут вам улучшить настроение и сделать прекрасный сюрприз близким. Присылайте картинки друзьям, родным и просто знакомым.
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Милые картинки с Днем объятий
Картинки с Днем объятий
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Картинки с Днем объятий
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Милые картинки с Днем объятий
День объятий 2020
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