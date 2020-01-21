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День объятий: подборка милых картинок

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День объятий 2020 / Фото из открытых источников

21 января отмечается международный День объятий. Этот праздник основали в 1986 году в США. Объятия – это очень полезное лекарство для каждого человека, к тому же – вполне бесплатное. Они вызывают чувство доверия, способствуют выделению гормона счастья, повышают самооценку, учат нас дарить и принимать.

Редакция LifeStyle 24 подобрала картинки, которые помогут вам улучшить настроение и сделать прекрасный сюрприз близким. Присылайте картинки друзьям, родным и просто знакомым.

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Милые картинки с Днем объятий

День обіймів
Картинки с Днем объятий

День обіймів
Милые картинки

День обіймів
Картинки с Днем объятий

День обіймів
Милые картинки животных

День обіймів
Картинки с Днем объятий 2020

День обіймів
Красивые картинки с Днем объятий

День обіймів
День объястий 2020

День обіймів
Милые картинки с Днем объятий

День обіймів
День объятий 2020

День обіймів
Хорошие картинки с Днем объятий

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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