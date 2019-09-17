День осеннего равноденствия в 2019 году: дата и время

День осеннего равноденствия 2019 приходится на 23 сентября. В эти сутки продолжительность дня и ночи одинакова. А вот после осеннего равноденствия день стремительно уменьшается, уступая место ночи.

День осеннего равноденствия 2019 означает, что лето, увы, закончилось, и зима начинает набирать силу. Кроме того, это значительное астрономическое событие. В период осеннего равноденствия день и ночь становятся равными по продолжительности.

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Когда в 2019 году день осеннего равноденствия

В 2019 году день осеннего равноденствия приходится на 23 сентября. Хотя в другие годы этот день может выпадать на 22 число. Астрономический год длиннее календарного примерно на 6 часов. Поэтому смещение происходит каждый год.

В 2019 году осеннее равноденствие по киевскому времени наступит 23 сентября в 10:50. Потом день будет становиться короче вплоть до дня зимнего солнцестояния – в этом году 22 декабря.

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С наступлением осеннего равноденствия световой день сокращается, а ночи наоборот становятся длиннее. С этого дня начинается второе бабье лето. В народе эту пору называют "золотая осень", которая длится до 14 октября. В это время начинается осенний листопад, а перелетные птицы улетают на юг.



Осеннее равноденствие 2019: точная дата и время

День осеннего равноденствия знаменует собой пересечение центром Солнца небесного экватора и переход из северного полушария в южное. В этот день земная ось займет вертикальное положение относительно Солнца, а продолжительность дня и ночи на всей Земле будет одинакова и равна 12 часам. Уже на следующий день ночь будет длиннее, а день короче, и продлится такой процесс вплоть до зимнего солнцестояния в середине декабря.

Осеннее равноденствие является началом астрономической осени в северном полушарии. В южном же полушарии, напротив, со дня осеннего равноденствия наступает астрономическая весна. Что интересно, промежуток между двумя равноденствиями (весенним и осенним) называют тропическим годом. Поскольку год составляет приблизительно 365,2422 солнечных суток, дни равноденствий постоянно передвигаются почти на 6 часов.



Как меняются времена года / NASA

Но говорить, что день и ночь в осеннее равноденствие абсолютно одинаковые по продолжительности – не совсем верно. В этот день Солнце находится дольше над Землей благодаря эффекту атмосферной рефракции, поэтому светлое время суток на несколько минут длиннее темного. Происходит это потому, что равноденствие математически высчитывается по центру солнечного диска, а разница между моментами восхода и заката определяется по верхней точке светила.

По народному поверью, какая погода будет в день осеннего равноденствия, такой будет и вся осень. Еще народные приметы говорят: чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень, тем позднее наступит настоящая зима.