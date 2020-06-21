16 июня в Украине отмечают День отца. Отец – это тот человек, который всегда поможет в сложной ситуации, и тайком от мамы позволит съесть больше сладкого и дольше посидеть за компьютером. Объятия отца всегда теплые, а слова добрые и искренние. К международному Дню отца вспоминаем известных украинских пап и их детей.

Потап

Алексей Потапенко и Ирина Горовая расстались еще в 2017 году, но до сих пор находятся в прекрасных дружеских отношениях и воспитывают 11-летнего сына Андрея.

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"Ира идет на родительские собрания, а я забираю Андрея со школы или везу его в первой половине дня на плавание и на развлечения в воскресенье, а Ира может заскочить с ним на съемку или в офис, а потом поужинать с детьми в кафе. Мы один другу помогаем", – отметил Потап в одном из своих интервью.

Потап проводит много времени с сыном, а также поддерживает отношения с дочерью Ирины Горовой от предыдущих отношений – Натальей. В своем инстаграме он часто публикует фото с сыном. Известно, что Андрей хорошо воспринял новость отца о том, что он женится, и заявил, что ему важно, чтобы его отец чувствовал себя счастливым.

Юрий Ткач

Украинский комик Юрий Ткач воспитывает 5-летнюю дочь Елизавету. По его словам, с появлением ребенка – он стал совсем другим человеком. Ранее он мог куда-то пойти погулять с друзьями, попеть в караоке, впрочем теперь любую свободную минуту он хочет провести рядом с ребенком.

Каждый вечер дочь спрашивает отца, есть ли для нее какие-то подарок. Поэтому Ткач постоянно находится в поиске маленьких игрушек, каких-то куколок, шоколадных яиц и еще чего-то, перед тем, как попасть домой.

Родители маленькую Лизу очень любят и стараются выполнять все ее желания. Недавно звездные родители покрасили волосы девочки в розовый цвет. Одни люди поддерживали знаменитостей в таком решении, другие – остро критиковали. Однако жена Юрия Ткача считает, что все сделала правильно.

Сергей Притула

Украинский телеведущий, шоумен, руководитель "Варьяты шоу" Сергей Притула, безусловно, является профессионалом своего дела на работе и прекрасным и заботливым папой дома.

Телеведущий не часто публикует в сети фото своей семьи, ведь он сторонник того утверждения, что счастье любит тишину, однако фото со своим сыном Дмитрием от первого брака Притула все же иногда публикует.

"В 2008 году, когда родился Дима, я не вылезал из гастролей, даже в кризисные месяцы той осенью. Затем разрывался на 3 телепроекта. Я пропустил момент, когда у нас отпал пупок, когда мы сделали первый шаг, когда у нас вылез первый зуб и когда было сказано первое слово", – признался Сергей в одном из своих интервью.



Семья Сергея Притулы

Поэтому поняв, что никакие деньги и слава не заменят детской улыбки и теплых объятий, телеведущий все чаще проводит время со своим сыном и младшей дочкой Соломийкой.

Притула советует не только заботиться о развитии детей, но и о духовном обогащении родителей. Он призывает изучать языки, осваивать новые музыкальные инструменты и готовить для любимого человека вкусные ужины по рецептам самого Джейми Оливера.

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Юрий Горбунов

Харизматичный актер и телеведущий Юрий Горбунов – счастливый отец, ведь судьба подарила ему замечательную жену, а потом и сына, которого шоумен воспитывает с большим удовольствием и часто публикует в социальных сетях, как растет маленький мальчик.

Пожалуй, не каждый знает, что на самом деле у Юрия Горбунова до встречи с телеведущей Екатериной Осадчей не было собственных детей. Находясь в браке с первой женой, Юрий усыновил ее дочь, однако возможность почувствовать настоящие отцовские чувства пришли к Горбунову 19 февраля 2017 года, когда Осадчая родила первенца Ивасика.

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К слову, Екатерина Осадчая воспитывает сына от первого брака 17-летнего Илью. Ведущий с удовольствием выполняет роль отца. Появление на свет ребенка сделало его более ответственным и дисциплинированным, а сын превратился в смысл жизни.



Счастливый отец Юрий Горбунов / Viva

"Это смысл жизни, ответственность. Теперь, когда ты едешь за рулем и смотришь на спидометр, то понимаешь: "Господи, куда ты спешишь? Тебя дома ждут, поэтому езжай медленнее". Настоящая ответственность во всем, что происходит. Она и мотивирует, и дисциплинирует", – отметил Горбунов.

Дмитрий Черкасов

Украинский пловец, который всем запомнился в главной роли в реалити-шоу "Холостяк 7", в 2019 году стал отцом. Мальчика назвали Марк.

"Мой самый счастливый день в жизни. Любимая, спасибо за сына", – написал Черкасов в Instagram. Также 33-летний пловец воспитывает сына Александры от первого брака и воспринимает его, как своего собственного.

Александр Педан

Известного украинского телеведущего и шоумена Александра Педана с уверенностью можно назвать не только отличным папой, но и хорошим и верным другом, ведь его отношения со старшей дочерью Валерией не оставляют размышлений о другом. Телеведущий воспитывает двоих детей. Дочке Валерии 15 лет, а младшему сыну Марку всего 3.



Педан с дочкой Валерией

Сын стал для семьи долгожданным подарком под Новый год. Супруги очень мечтали о втором ребенке, поэтому дарят маленькому мальчику неиссякаемый поток любви.

"Я так хотел сына, поступил даже немного нечестно. Мне показалось, что одного моего желания может не хватить, но я был уверен, что детские мечты обязательно сбываются, поэтому подошел к дочери и говорю: "Лер, если у меня будет сын, а у тебя братик, то у тебя появится еще McBook Air, как у мамы", – делится секретами Александр Педан.



Семья Александра Педана

Григорий Решетник

Смотря на семью Григория Решетника, сразу понимаешь – это идеальная семья. Поклонники телеведущего шоу "Холостяк" всегда восхищаются миловидными фото счастливой семьи. Старшему сыну Ивану – 7, а младшему Диме недавно исполнилось 3 года. Отметим, что Григорий с малышом выглядят очень стильно.



Григорий Решетник с младшим сыном

Телеведущий очень тщательно относится к воспитанию сыновей. Старший сын начал плавать с одного месяца, с восьми месяцев начал изучать английский язык, а дома с родителями общается на украинском и русском. В планах у родителей еще не один язык, среди них – французский, испанский и даже китайский. Также Иван снимается в рекламных роликах и выходит на подиумы. В будущем он мечтает работать на телевидении, так как его отец.



Счастливая семья Решетников

Владимир Остапчук

Один из топовых украинских телеведущих Владимир Остапчук воспитывает двух детей – дочь и сына. После скандального развода с женой Еленой Войченко к шоумену приковано еще большее внимание.



Дети Владимира Остапчука / Viva

Известно, что своих детей Владимир Остапчук с новой избранницей еще не знакомил, однако в новом помещении, которое влюбленные снимают, предусмотрена отдельная комната для дочери Эмилии, которой недавно исполнилось 7 лет и для младшего 2-летнего сына Эвана.

Детей нужно поддерживать в правильном эмоциональном состоянии, чем пичкать их знаниями. Счастье ребенка для меня важнее навыков, которые он получит до пяти лет,

– отмечает Владимир.

Монатик

Известный украинский певец долгий период скрывал свою семью и детей. Также он никогда не комментирует личную жизнь и редко публикует семейные фото. Однако известно, что певец воспитывает двух сыновей.

Да, я дважды отец. У меня два мальчика. Это прекрасно! Это лучший подарок небес, который может получить мужчина от любимой женщины. Я восхищаюсь сыновьями каждый день,

– заявил музыкант.

Дмитрий очень редко говорит о своей семье, уберегая их от излишнего внимания прессы. Однако, совсем недавно Монатик впервые рассекретил имена, выбрав для этого оригинальный способ. Певец выпустил свой сольный альбом "LOVE IT Ритм", который уже приобрели тысячи поклонников. И меломанов в конце пластинки ожидал сюрприз. Монатик рассказал, как представляет свою старость с женой, и впервые назвал имена своих детей. Их зовут Даниил и Платон.