День отца 2019 в Украине: дата и традиции празднования

День отца в Украине в 2019 году ввели государственным праздником. Традиционно в Украине День отца отмечают, как в большинстве стран мира – в июне, но дата каждый год разная. Когда в Украине празднуют День отца 2019 и какие существуют традиции – читайте далее в материале.

Когда празднуют День отца 2019 в Украине? День отца в Украине традиционно празднуют в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира. В 2019 году этот день выпадает на 16 июня.

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Кабинет Министров утвердил новый праздник – День отца, который теперь отмечается на государственном уровне. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 мая.



День отца 2019 в Украине приходится на 16 июня

Сегодня День отца празднуют в около 40 странах мира, таких как: США, Канада, Южная Африканская Республика (ЮАР), Япония, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 3 октября празднует Грузия, 19 марта – Италия и страны Пиренейского полуострова, 8 мая – Южная Корея. В соседней Польше День отца празднуют 23 июня.

Традиции празднования Дня отца

Традиции празднования Дня отца различаются в каждой стране. Зачастую мероприятия ко дню отца – это семинары и конференции, на которых обсуждаются основные моменты правильного и ответственного отцовства, а также проблемы, с которыми сталкиваются все отцы при воспитании своих детей.

Этот праздник – семейный и уютный. Поэтому принято поздравлять отцов стихами или в прозе, а также дарить подарки. Чаще всего дети делают подарки своими руками, чтобы выразить свою любовь.



На День отца традиционно готовят поздравления и подарки

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Учитывая, что праздник в Украине празднуют не так давно, какие-то конкретные традиции еще не сложилось.

Праздник отцов, бесспорно, появился как выражение благодарности и любьви. Символом Дня отца является роза, эти цветы в США в этот день носят возле сердца. Красные розы носят, если отец жив, а белые, если он покинул наш мир. Во многих государствах устраиваются всевозможные мероприятия и выделяются средства, которые направляют на поддержку необеспеченных отцов-одиночек.

История праздника День отца

Женщина по имени Сонора в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт.

Она хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек для нее, как она его любит и ценит. Ведь он жертвовал всем, чтобы исполнять свои родительские обязанности и был в глазах его дочери очень мужественным и любящим.

Позже Сонора пошла в горсовет и предложила учредить новый праздник – День отца. Местные власти одобрили идею. Первый праздник хотели отметить 5 июня в день рождения Уильяма Смарта, но времени на подготовку не хватило, поэтому его перенесли на 19 июня 1909 года.

Идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966-м году, тогда же установили и общенациональную дату праздника – третье воскресенье июня.



День отца празднуют в около 40 странах мира