День рождения Луи Армстронга: 5 самых известных хитов легенды джаза
4 августа 1901 года родился гениальный джазовый музыкант Луи Армстронг, который стал одним из первых темнокожих исполнителей, которые получили мировую известность.
Родился Луи Армстронг в бедном районе Нового Орлеана, поэтому с детства он и подозревать не мог, что когда-нибудь станет Королем джаза в США. Музыкальное образование ему пришлось приобретать в исправительном учреждении для подростков, куда он попал из-за стрельбы. Именно в колонии Луи Армстронг впервые взял в руки музыкальные инструменты и благодаря своему таланту превращать все в невероятную музыку, возглавил духовой оркестр тюрьмы.
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В 18 лет Луи Армстронг четко знал, что хочет совместить жизнь с музыкой. После освобождения из колонии он без труда устроился на работу в ансамбль тромбониста Кида Ори. Однако обучать талантливого проходимца взялся Джо "Кинг" Оливер, который и передал ему все свои знания.
Признание Армстронг получил уже в 20 лет. Он одним из первых прорвал расовую дискриминацию в музыке и всю жизнь боролся с расизмом. А также он очень сильно повлиял на культуру мирового джаза. В течение 30 лет своей карьеры Армстронг давал по 300 концертов в год и сотрудничал с известными музыкантами разных стилей.
И хотя Луи Армстронг умер 48 лет назад, его песни до сих пор напевают миллионы меломанов, а тысячи музыкантов берут пример с легендарного артиста. Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить вам самые знаменитые хиты Короля джаза.
Смотрите фрагмент выступления Луи Армстронга – What a wonderful world: видео
Слушайте песню Луи Армстронга – Hello Dolly: аудио
Слушайте песню Луи Армстронга – Let My People Go: аудио
Слушайте песню Луи Армстронга – Dream a little Dream: аудио
Слушайте песню Луи Армстронга – Moon River: аудио