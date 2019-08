День рождения Луи Армстронга: 5 самых известных хитов легенды джаза

4 августа 1901 года родился гениальный джазовый музыкант Луи Армстронг, который стал одним из первых темнокожих исполнителей, которые получили мировую известность.

Родился Луи Армстронг в бедном районе Нового Орлеана, поэтому с детства он и подозревать не мог, что когда-нибудь станет Королем джаза в США. Музыкальное образование ему пришлось приобретать в исправительном учреждении для подростков, куда он попал из-за стрельбы. Именно в колонии Луи Армстронг впервые взял в руки музыкальные инструменты и благодаря своему таланту превращать все в невероятную музыку, возглавил духовой оркестр тюрьмы.

Читайте также: Мария Заньковецкая: 6 фактов об украинской актрисе, которая отказала российскому театру

В 18 лет Луи Армстронг четко знал, что хочет совместить жизнь с музыкой. После освобождения из колонии он без труда устроился на работу в ансамбль тромбониста Кида Ори. Однако обучать талантливого проходимца взялся Джо "Кинг" Оливер, который и передал ему все свои знания.

Признание Армстронг получил уже в 20 лет. Он одним из первых прорвал расовую дискриминацию в музыке и всю жизнь боролся с расизмом. А также он очень сильно повлиял на культуру мирового джаза. В течение 30 лет своей карьеры Армстронг давал по 300 концертов в год и сотрудничал с известными музыкантами разных стилей.

Легенда джазу??4 серпня народився геніальний Луї Армстронг . . #lifestyle24 #LouisArmstrong #jazz #blues Публикация от LifeStyle24 (@lifestyle24ukraine) Авг 4 2017 в 6:57 PDT

И хотя Луи Армстронг умер 48 лет назад, его песни до сих пор напевают миллионы меломанов, а тысячи музыкантов берут пример с легендарного артиста. Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить вам самые знаменитые хиты Короля джаза.

Смотрите фрагмент выступления Луи Армстронга – What a wonderful world: видео

Слушайте песню Луи Армстронга – Hello Dolly: ауди​о

Слушайте песню Луи Армстронга – Let My People Go: ауди​о

Слушайте песню Луи Армстронга – Dream a little Dream: ауди​о

Слушайте песню Луи Армстронга – Moon River: ауди​о