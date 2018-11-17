Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера

17 ноября режиссер, который признан одним из лучших и самых влиятельных во всем мире, Мартин Скорсезе празднует день рождения. Основателю "Всемирного фонда кино" исполняется 76 лет.

Интересно, что Мартин в детстве планировал стать священником. Но, как это часто бывает, жизнь решает все по-своему. Например, украинский актер театра и кино Николай Береза, тоже планировал стать священником, даже был слугой в церкви некоторое время. А в результате мы имеем настоящего профессионала, который подарил украинской сцене много интересных образов.

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Чтобы немного присоединиться к его трансцендентному творчеству, стоит пересмотреть его лучшие фильмы. Предлагаем посмотреть подборку из лучших его произведений, наслаждайтесь.

Хранитель времени

Этот фильм мы подняли на первое место, потому что он отличается от большинства произведений Скорсезе. Это теплое и уютное кино, хорошее, немного наивное ... Но одновременно оно побуждает после просмотра искать много новой информации, узнать, как когда-то разрисовывали кино-ленты, чтобы фильм стал цветным.

Это кино особенно понравится ценителям "Гарри Поттера".

Таксист

Когда эта лента стала культовой для молодежи 70-х годов. Неудивительно, ведь именно тогда расцветало движение панков. Этот фильм можно поставить в один ряд с "На игле", "Бойцовский клуб", "Квадрофения", "Криминальное чтиво", "Трасса 60" и другими.

Главный герой фильма – ветеран Вьетнамской войны (Роберт де Ниро), который имеет проблемы со сном и работает таксистом. В 2012 году именно эта лента попала в 5-ку лучших в мире. Советуем к обязательному просмотру не только сегодня.

Славные парни

Кино, которое ставит зрителей перед непростым выбором: между откровенной преступностью и невероятной привлекательностью. Не простой выбор (особенно для девушек), ведь мы привыкли, что добро должно быть хорошим, а зло – нет. Скорсезе решил сломать стереотипы.

Эта лента относится к криминальной драмы, и режиссер смог показать всю жестокость мира гангстеров. Кстати, это одна из любимых тем Скорсезе, на уровне с итальянской мафией.

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Последнее искушение Христа

Этот фильм – обязателен к просмотру всем. Ведь в свое время его даже запрещали показывать! Скорсезе, несмотря на то, что он ревностный католик, снял кино об Иисусе, который не стал святым, а женился на Марии Магдалене. Такая переоценка Евангелие через призму фрейдовских теорий.

Скорсезе потратил на эту ленту действительно много времени. Около 10 лет он писал сценарий. Затем его согласилась снять одна из студий, но в последний момент – из-за давления сообщества – отказалась. Тогда о сценарии забыли на несколько лет, пока компания "Юниверсал" в 1988 году не выделила определенную сумму денег на съемки. После выхода на большие экраны против кино проходили акции протеста ...

Авиатор

11 номинаций на премию "Оскар" и 5 статуэток – это все достижения фильма "Авиатор". Кстати, после именно этой ленты стало очевидным, что у Скорсезе появился новый любимый актер – Леонардо Ди Каприо. Здесь он играет главную роль.

Кино рассказывает про Гарварда Гьюза – кинорежиссера, который был очень талантливым, но периодически сходил с ума. На самом деле, это идеальное кино для ценителей Голливуда 20-30-х годах.