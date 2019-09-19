День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви

С ее именем связывают выход современной украинской литературы на международную арену. Популярная украинская писательница, поэтесса, эссеистика и публичная интеллектуалка – а по специальности фиософ и культуролог – Оксана Забужко сегодня празднует свой день рождения!

Журналисты 24 канала подготовили яркие цитаты известной украинки, чье новаторское и провокационное письмо на темы национальной идентичности и гендера изрядно повлияло на мир.

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Об Украине, войне на Востоке и гражданской позиции

Если я молчу в ситуации, когда вижу возможность развития очень зловещих сюжетов – это значит, что я дезертирую.

В человеке обязательно должна быть система ценностных регуляторов, чтобы его "не унесло". У кого-то это страх Божий, у кого-то "мама рассказала, чего нельзя", у кого-то, как Прохасько писал, "50 профилей за спиной", которые не дают тебе сделать недостойный поступок, и это уже культура – такое чувство солидарности не только с живыми, но и мертвыми, стыда перед Стусом или Гете... Разные могут быть регуляторы – но обязательно должно быть что-то, что-то больше от собственного "я".

Единственный наш выбор был и остается – между жертвой и палачом, между небытием и бытием, которое убивает.

Депутатство в Украине – тяжелая психическая болезнь со всеми признаками потери чувства реальности.

Я не хотела бы говорить, что должно делать государство во время этой войны. Мне просто не очень интересно. Моя сфера компетенции – это уровень зрелости украинского общества. Такого, который сможет взять на себя ответственность и удержать страну на плаву даже тогда, когда прогнившие государственные структуры, унаследованные от УССР, рухнут, как стропила.

Впервые была на параде. Впервые обнимала за стриженые головы незнакомых мужчин в военной форме и плакала – так, будто мы уже победили...

Так что – нет, еще не "получили". Не победили и права быть собой, окончательно и бесповоротно надежного и неоспоримого – еще не отвоевали. Работаем!

Мы только вступили в сутки действительно серьезных геополитических трансформаций, которые будут включать и Европу, и Восток, и много чего еще. И мы отнюдь не на острове. И творение своей истории – это абсолютная обязанность государства. Без этого никакие реформы никогда не будут успешными. Без этого мы будем оставаться территорией, где растут елки. И любой Путин сегодняшнего или завтрашнего дня сможет сказать, что это ложная страна...

О поколении независимости

Нынешнюю молодежь не учили противостоять агрессии, их готовили к другой жизни, им давали совершенно другую картину мира, и никто не говорил им в школе или университете: вы – поколение войны.

Мир меняется быстрее, чем учебные программы

Сейчас на юношей и девушек упал груз ментальной перестановки мебели в голове.

Теперь они будут вынуждены смириться с тем, что многие заученные ими правила, по которым, они думали, движется мир, – не работают.

О России и технологии страны-агрессора

Империи стоят дорого – и не только колониям.

Матрица, которую использует Кремль против Украины, если ее видеть – она ​​довольно однообразна, потому что зло не творческое и не креативное в своем существе. Оно изменчиво и имеет много масок, но базовые схемы и алгоритмы сегодняшней пропаганды и обмана опираются на политтехнологии еще царского правительства.

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О литературном процессе и себя в нем

Тюрьма – не для поэтов, поэтам положено проходить сквозь стены.

Литература никогда не бывает невинной – даже если очень хочет быть такой.

Первая и главная заповедь писателя: не солги. Казалось бы, просто. Но именно она, когда держаться ее последовательно, и делает литературу опасной профессией – как у альпиниста или водолаза...

О любви, женщинах и феминизме

Вот вам и весь женский век – не успеваем охнуть, а уже и дочь на выданье, а ты – уже бабой, даром, что и тебе еще брови не слиняли, – эй, люди, а где же моя жизнь, в какую прорубь провалилось за ежедневной уборкой – возьней, дом – поле – город – куры – гуси – свиньи – коровы, детские болезни, ноющий под вечер крестец, и не вспомнить когда последний раз на небо смотрела?... молчи, баба, знай, молчи, меньше греха.

Как влюбленная женщина может объяснить фригидной проститутке, зачем спать с мужем, когда он не платит?

Нет, пусть кто-нибудь все же пояснил: какого черта было родиться на свет женщиной.

К феминизму отношусь положительно. Но не к радикальному. Который, как и любой экстремизм, является тупиком. Феминизм я рассматриваю как проявление культуры.

Поздравляем с праздником! – Смотрите видео: