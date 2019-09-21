День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов

Стивен Кинг – не просто король хоррора и повелитель ужаса. Он замечательный психолог, простой комбинацией нескольких слов может довести вас именно к состоянию максимального напряжения. Сегодня выдающийся писатель празднует 72-летие.

Причем многогранный талант Кинга предусматривает, что эмоции, которые вы будете испытывать, читая его произведения, могут принадлежать к различным палитрам и комбинироваться в самых невероятных сочетаниях.

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Ко Дню рождения писателя мы собрали для вас его самые интересные произведения, которые точно нужно прочитать, чтобы понять, почему книгами Кинга восхищается весь мир.

"Сияние"



Кадр из фильма "Сияние" режиссера Стэнли Кубрика

Видели это кино? Впечатлило? Забудьте, книга круче. Сам Кинг тоже так считает, несмотря на то, что картина Стэнли Кубрика десятилетиями уверенно держится в списке лучших фильмов человечества.

Кинг не был бы королем ужасов, если бы не знал, что ничто не может напугать больше, чем творения нашего собственного воображения. Именно благодаря этому "Сияние" – намного больше чем классическая история о плохом доме с привидениями. Бывший преподаватель Джек Торренс переезжает со своей семьей в горный отель "Оверлук" на зиму, чтобы ухаживать за его помещениями. В полной изоляции от внешнего мира Джек, алкоголик в завязке, постепенно дает захватить свое сознание зловещему отелю и привидениям, которые там обитают. Его маленький сын Дэнни, который может предсказывать будущее, читать чужие мысли и чувствовать настроение людей, также нужен гостинице вместе со своим "сияющим" даром.

Это – история о том, что абстрактное зло, которое невозможно представить в каком-то одном образе, иногда просто окружает нас эфирной массой и постепенно может захватить каждого. Капля за каплей оно затекает в душу и полностью меняет все. Самое страшное в этом, что победить такое зло полностью невозможно. От него можно только убежать и попытаться больше никогда с ним не пересекаться. Не будут ли эти попытки напрасными – стоит читать уже в продолжении истории маленького Дэнни "Доктор Сон".

"Страна радости"



"Страна радости", Стивен Кинг (фото – Amazon)

Любите истории о карнавалах, странствующих цирках, аттракционах и залитых огоньками и веселыми мелодиями ярмарках? Сюжеты об этих маленьких территориях свободы и веселья, которые создают уютную атмосферу для убийств и хоррора? Или сюжеты, где на жутком аттракционе с привидениями все-таки находится один настоящий убийца? Вам стоит прочитать эту книгу.

Студент университета Дэвин Джонс устраивается на летнюю работу в Джойленд, парк аттракционов, надеясь забыть девушку, которая разбила ему сердце. Далее начинается фантастический микс элементов, который и создает колоритную атмосферу этого произведения: интригующие предсказания гадалки, успех в коллективе, попытки разобраться с историей об убийстве в доме с привидениями, встречи с настоящим призраком. И все это – на фоне карнавально-ярких описаний Джойленда, которые заставляют почувствовать вкус сладкой ваты и особый аромат парка аттракционов, знакомый каждому с детства.

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"Долгая прогулка"



"Долгая прогулка", Стивен Кинг (издан под псевдонимом Ричард Бахман)

Это как "Голодные игры", только для взрослых, с привкусом войны и значительно круче. Собственно, если бы не "Долгая прогулка" Кинга (изданная под псевдонимом Бахмана), никаких "Голодных игр" или "Дивергентов" у сегодняшних подростков не было бы.

Формально эта книга является антиутопией, но больше сосредоточена на человеческих отношениях, чем на объяснении социальных укладов. Главный герой, который живет в Америке в недалеком будущем, принимает участие в традиционной общенациональной прогулке: Долгом Пути. Путь стартует 1 мая в штате Мэн, на границе с Канадой: сто юношей шестнадцати-семнадцати лет со всей страны начинают идти по заранее выбранной трассе. На них делают огромные ставки. Правила игры очень простые: или ты побеждаешь в соревновании и получаешь кучу денег, или тебя убивают. Останавливаться или сбавлять скорость нельзя – расстреляют военные, которые сопровождают участников. Отсылка к войне во Вьетнаме здесь более чем ощутима. Атмосфера изнурительных соревнований, во время которых может случиться все, что угодно – тоже. Не провалиться в нее – невозможно.

"Мобильник"



"Мобильник", Стивен Кинг

Надолго ли вы можете расстаться с собственным мобильным телефоном? И готовы ли вы сделать это добровольно? Осознаете, как на вас влияет ваш телефон и задумывались ли когда-нибудь что выйдет, если он попытается превратить вас в зомби? Стивен Кинг, который сам называет себя технофобом и мобильные телефоны игнорирует как явление, очень ярко дал ответ на все перечисленные вопросы, не упустив ни одной из важных деталей. В результате вышла книга "Мобильник" – это такой себе старый добрый Кинг в его лучших традициях, но для современной реальности.

Аннотация говорит, что событие, которое позже назовут "Импульсом", буквально в одно мгновение вызвала апокалиптические изменения в привычном мире — на всех, кто приложил ухо к трубке мобильного, действует Импульс, стирающий сознание человека, как программное обеспечение с жесткого диска, обнажая его первоначальные ярость и жестокость. В уме остаются только консерваторы и чудаки, которые отвергли прогресс и не пользовались мобильными телефонами. Что с ними может произойти в окружении ужасных мобилоидов и что они с ними будут делать – это уже надо читать.

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"Парень из Колорадо"



"Парень из Колорадо", Стивен Кинг

Если вы читаете книги Кинга исключительно ради того, чтобы почувствовать, как сотни муравьев пробегают по вашему телу, а затем испуганно заглядывать под кровать, чтобы убедиться, что туда из книги не выполз какой-то ужас – то даже не начинайте читать эту книгу. Она – не про атмосферу ужаса. Она – об отношениях между людьми и о людях, которые оказались в загадочной атмосфере тайны. Тайны, которая мучает и которую хочется раскрыть настолько, что аж зудит, настолько она интересная.

Все началось с того, что весенним утром 1980 года двое подростков обнаружили на пляже одного из островов в штате Мэн труп. Тело было прислонено к мусорному баку, на нем не было никаких признаков насилия. Причиной смерти было названо удушье, так как из горла покойного был изъят большой кусок мяса. При этом в карманах его одежды не было никаких документов, только почти полная пачка сигарет, 17 долларов, несколько центов и одна-единственная советская монета.

За год выяснилось, что погибший жил в штате Колорадо. Последний раз его видели именно там за пять с половиной часов до появления на острове, где он и был найден мертвым на следующее утро. И кто его знает, как он умудрился оказаться мертвым за полстраны от своего дома в такой короткий срок. Через двадцать пять лет спустя молодая журналистка Стефани Маккэнн, подрабатывая в местной газете, слышит от старых работников издания эту странную историю. Конечно, пытается в ней разобраться. Но – спойлер – не все тайны могут быть разгаданы. Потому что иногда важна сама атмосфера загадки, а она в этой книге действительно невероятная.