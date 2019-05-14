День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят

14 мая Святослав Вакарчук празднует свой 44-ий день рождения. Его все знают, как неизменного лидера группы "Океан Эльзы". Однако мало кто знает, что Вакарчук любит петь не только на украинском, перепевает джазовые композиции и является автором песен не только "Океана Эльзы".

По случаю дня рождения музыканта журналисты LifeStyle 24 составили подборку малоизвестных песен в исполнении Святослава Вакарчука, которых вы до сих пор могли еще ни разу не слышать.

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Поклонники творчества Святослава Вакарчука любят его песни в том числе за глубокие и вдумчивые тексты. Однако есть в истории "Океана Эльзы" чуть ли не единственная шуточная композиция "Микки Маус", в которой Вакарчук оторвался на славу: вспомнил и про Вини-Пуха, и про MTV, а также про Бивиса и Батхеда.

Океан Ельзи – Мікі Маус: смотреть видео

В первый полноценный альбом "Океана Эльзы" "Дом из стекла", который увидел свет в далеком 1996 году на аудиокассетах, вошло всего 6 композиций. Однако далеко не на каждом выступлении группы можно услышать хотя бы одну композицию с этого дебютного альбома. Например, "Вона підійшла до вікна".

Океан Ельзи – Вона підійшла до вікна: смотреть видео

В 1997 тогда еще молодая и перспективная львовская группа "Океан Эльзы" выступила с живым концертом в телепрограмме "Решето". В том эфире прозвучало немало песен, которым так и не суждено быть изданными, например, замечательная песня "Сад".

Океан Ельзи – Сад: смотреть видео

Все с точностью до наоборот с песней "Майже весна". Она настолько известна, что каждый точно слышал ее хотя бы раз в жизни. Но она звучит и на английском.

Океан Ельзи – Name of Tomorrow: смотреть видео

Похожая история с песней "Вільний". На украинском она вошла в альбом "Суперсимметрия", однако в оригинале была написана на английском и называлась "Absolutely free".

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Украинцы, которым чуть больше 20 точно раньше слышали песню Александра Пономарева "Він чекає на неї" – в начале 2000-х она была очень популярной. Однако мало кто знает, что ее для певца написал именно Святослав Вакарчук, а позже сам и перепел.

Океан Ельзи – Він чекає на неї: смотреть видео

Вакарчук любит петь на английском, ну, и легендарные песни в его исполнении звучат очень по-особенному. Во время съемок программы "Tvій формат" в 2003-м Вакарчук признается, что в песне "Hey Jude" забыл слова, из-за чего ему немного стыдно.

Океан Ельзи – Hey Jude: смотреть видео

Еще одна композиция The Beatles "Blackbird" по-новому зазвучала в исполнении Святослава Вакарчука. Он ее выполнил на творческом вечере в октябре 2014-го.

Святослав Вакарчук – Blackbird: смотреть видео

Тогда Слава много пел на английском, перепевая, как песни из кинофильмов, так и известные джазовые композиции.

Святослав Вакарчук – Moon River: смотреть видео



Святослав Вакарчук – Gee, Baby, Ain't I Good to You: смотреть видео



Святослав Вакарчук – Round Midnight: смотреть видео



Океан Ельзи – Silent Night: смотреть видео