День рождения Венсана Касселя: топ-5 самых популярных фильмов с французским актером

23 ноября популярный французский актер Венсан Кассель отмечает свое 53-летие. Бывший муж Моники Беллуччи запоминается многим поклонникам кино именно своей природной харизмой. Редакция LifeStyle 24 в честь дня рождения знаменитости предлагает вспомнить самые популярные ленты, в которых сыграл Кассель.

Пятерка лучших фильмов, в которых сыграл Венсан Кассель

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Черный лебедь, 2010 год

В ленте Даррена Аронофски Венсан Кассель сыграл художественного руководителя театра Тома Леруа, который готовит балетный спектакль "Лебединое озеро". Нина (Натали Портман) получила роль Белого лебедя Одетты, а Лили (Мила Кунис) сыграла Одиллию. В психологическом трейлере разыгрывается настоящая борьба и конкуренция, не только между балеринами, но и за пределами реальности. Лента получила 30 наград и 96 номинации.

Черный лебедь: смотрите трейлер

Квартира, 1996 год

Именно на съемках драмы "Квартира" произошло легендарное знакомство соблазнительной итальянки Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Сначала они ненавидели друг друга. Француз назвал девушку "красивой куколкой", а Моника мужчину – хамом. Однако к концу съемок фильма между своенравными актерами вспыхнула безумная любовь. В браке они прожили с 1999 до 2013 года.

Сюжет ленты "Квартира": Макс собирается в очень важную командировку в далекий и неприветливый Лондон. Но вдруг он встречает ту, о которой пытался забыть. Ведь она ушла... Она исчезла из его жизни, не сказав ни слова. И теперь она снова ускользает.

Сцена с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в фильме "Квартира": смотрите видео

Необратимость, 2002 год

В фильме "Необратимость" рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, впоследствии они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник.

В рамках Венецианского кинофестиваля в 2019 году проходил показ фильма "Необратимость", где впервые за долгое время после развода Беллуччи и Кассель вышли вдвоем на красную дорожку. Что интересно, 22-летняя жена Венсана Тина Кунаки премьеру ленты решила не посещать, отдав предпочтение другому мероприятию в рамках кинофестиваля.

Необратимость: смотрите трейлер фильма

Это всего лишь конец света, 2016

В фильме "Это всего лишь конец света" Венсан Кассель сыграл брата успешного писателя, который после 12 лет отсутствия возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье о том, что смертельно болен. Однако его родственники настолько заняты собой и своими делами, что совсем не обращают внимания на его новости. Писатель остается один на один с болезнью. В ленте также снялись Леа Сейду, Марион Котияр и Гаспар Ульель. Киноработа получила очень противоречивые отзывы кинокритиков.

Это всего лишь конец света: смотрите трейлер

Цена измены, 2005

В драматическом триллере рассказывается о будничной жизни работника рекламного агентства Чарльза Шайна (Клайв Оуэн). Каждый его день похож на предыдущий. Утром он садится на поезд до Чикаго и едет на работу. Вечером возвращается к жене и дочери. Но однажды он опаздывает на свой поезд и вынужден сесть на следующий. С тех пор его жизнь кардинально изменилась... В ленте Венсан Кассель сыграл роль Филиппа Ля-Роша – вооруженного мужчиныу, который изнасиловал подругу главного героя Люсинду (Дженнифер Энистон).