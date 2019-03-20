День счастья: 10 простых вещей, которые ежедневно приносят радость

В международный День счастья журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие бытовые вещи делают нашу жизнь немного лучше и уютнее. Ведь обычные мелочи всегда были не менее приятными, чем грандиозные события и запланированные встречи.

День счастья, основанный ООН 28 июня 2012 года, должен в очередной раз напоминать людям, что мир замечательный и все, что делает нас счастливыми – это самое главное в жизни.

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Дальние путешествия, чувство любви, спонтанные покупки и прогулки под ночным небом – все это ежедневно приносит нам огромную радость. И разве это не счастье? Поэтому предлагаем вам вместе с нами вспомнить, какие ежедневные вещи радуют нас и приносят невероятное удовольствие.

1. Свежая постель



День счастья-2019 / Pexels

Представьте это невероятное ощущение, когда после тяжелого рабочего дня или уборки в комнатах вы идете в душ, и потом ложитесь в чистую накрахмаленную постель! Или же в свой заслуженный выходной устраиваетесь в родной кровати и наслаждаетесь чтением прессы. Чисто и уютно.

2. Найти денежную купюру в карманах

Вы точно встречались со случаями, когда вытаскивали из шкафа вещи из прошлых сезонов и находили там деньги. Неожиданность очень приятная, а если вы еще и купите за нее вкусное какао с зефирками – ваше настроение станет еще лучше.

3. Зачеркивание последнего пункта в списке ваших дел

Когда накапливается много дел, иногда стоит все записать на один листок, чтобы ничего не пропустить. Или когда вы работаете на ответственной работе и без планера вам не обойтись. Зачеркивание последнего пункта в таком случае – это лучшая награда самому себе, которую обязательно стоит отметить.

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4. Крепатура

Весна началась и спортивные занятия являются отличным вариантом не только для похудения, но и для отличного самочувствия. А если вы чувствуете неплохую тяжесть в мышцах – это признак хорошей работы над собой и это не может не радовать.

5. Смех от души



День счастья-2019 / Pexels

Вспомните, как очередная серия "Друзей" или забавная реакция маленького ребенка на какое-то событие вызывает у вас смех? Именно это ощущение бесценно, поскольку вам так весело, что начинают течь слезы или болеть живот.

6. Свежескошенная трава

Летнее и весеннее утро особо не только из-за умеренной температуры воздуха, но и из-за запаха травы, которую скосил ваш сосед или отец. А если походить по ней босиком, где еще есть теплая роса – это настоящее счастье!

7. Отдых в теплой ванной

Неважно, это зима, или лето, но прием теплой ванны после тяжелого рабочего дня является отличной наградой для вас самих. Нежная пена, лавандовый запах ароматизированных свечей и бокал вина или вашего любимого напитка – чем не счастье?

8. Купание в море

Когда вы весь год тяжело работали и наконец дождались долгожданный отпуск, то первый прыжок в море – это невероятные ощущения! А если водичка еще и теплая и приятная для долгого пребывания, то вас и не вытащишь для приема солнечных ванн.

9. Неожиданная скидка



День счастья-2019 / Pexels

Вы когда-нибудь брали что-нибудь на кассу, а вам говорят, что эта вещь дешевле, чем указано на ценнике? Или же покупали желаемое пальто, а вам сказали, что в подарок вы получите платочек? Тогда вы знаете, о чем идет речь и почему это так приятно!

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10. Выигрышный билет

Всю жизнь вы не участвовали в розыгрышах или же наоборот – участвовали, и здесь для смеха приняли участие в очередном конкурсе. Через несколько дней вы узнаете, что стали счастливым победителем и получили билет на концерт любимой группы! Вот это и есть настоящее счастье.