День соборности Украины: как отечественные звезды поздравляют украинцев

Больше 100 лет назад, 22 января 1919 года, был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С тех пор вся Украина отмечает День соборности Украины, чтобы напомнить себе и каждому, как когда-то украинские земли объединились в одно национальное государство. Кроме политиков, к поздравлениям присоединились и украинские звезды.

В украинском интернет-пространстве уже давно прижилась хорошая традиция поздравлять друг друга с государственными и религиозными праздниками. Дня соборности Украины не обошли и отечественные звезды, где на своих страницах в социальных сетях опубликовали слова благодарности и пожелания светлого будущего стране.

Стоит сохранить: Поздравление с Днем соборности Украины в прозе и стихах

Елена Зеленская

"Соборная, неделимая, единственная. Независимая и свободная. Моя родная".

Джамала

"С Днем соборности Украины!"

Слава Демин

"С Днем соборности! В единстве – сила!"