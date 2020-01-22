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День соборности Украины: как отечественные звезды поздравляют украинцев

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День соборности Украины – поздравления звезд / Фото из соцсетей

Больше 100 лет назад, 22 января 1919 года, был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С тех пор вся Украина отмечает День соборности Украины, чтобы напомнить себе и каждому, как когда-то украинские земли объединились в одно национальное государство. Кроме политиков, к поздравлениям присоединились и украинские звезды.

В украинском интернет-пространстве уже давно прижилась хорошая традиция поздравлять друг друга с государственными и религиозными праздниками. Дня соборности Украины не обошли и отечественные звезды, где на своих страницах в социальных сетях опубликовали слова благодарности и пожелания светлого будущего стране.

Стоит сохранить: Поздравление с Днем соборности Украины в прозе и стихах

Елена Зеленская

"Соборная, неделимая, единственная. Независимая и свободная. Моя родная".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соборна, неподільна, єдина. Незалежна та вільна. Моя рідна

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

Джамала

"С Днем соборности Украины!"

Слава Демин

"С Днем соборности! В единстве – сила!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Днем Соборності! В єдності сила

Допис, поширений Слава Демин (@slavademin_official)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Джамала Елена Зеленская История День соборности
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