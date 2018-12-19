День Святого Николая Чудотворца: что нельзя делать в этот день
19 декабря христиане отмечают День Святого Николая Чудотворца. Дедушку с мешочком подарков на плечах знают все с самого детства. Николай помогал бедным, спасал людей от голода и приносил нуждающимся деньги и подарки.
Журналисты LifeStyle 24 собрали для вас традиции, которых следует придерживаться в этот день.
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Что нельзя делать в День Николая Чудотворца
– 19 декабря нельзя просить денег. Если у вас есть большая потребность в этом – сделайте это на следующий день, ведь вы можете забрать удачу у человека, у которого занимаете деньги.
– Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам заниматься ремонтом.
Что нельзя делать в День Святого Николая
– 19 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения. В этот день можно употреблять рыбу.
– Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.
Что делать в День Николая Чудотворца
– Пойдите утром вместе с семьей в церковь и молитесь Николаю Чудотворцу.
– Будьте сегодня щедрыми и давайте беднякам милостыню. Помогайте тем, кому это необходимо. Чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше здоровья вам подарит Чудотворец.
– Отдайте все занятые вами ранее средства.
– Угощайте друзей и близких сладостями и фруктами.
Что делать в День Святого Николая
– Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.
– Загадайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению.