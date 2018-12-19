День Святого Николая Чудотворца: что нельзя делать в этот день

19 декабря христиане отмечают День Святого Николая Чудотворца. Дедушку с мешочком подарков на плечах знают все с самого детства. Николай помогал бедным, спасал людей от голода и приносил нуждающимся деньги и подарки.

Журналисты LifeStyle 24 собрали для вас традиции, которых следует придерживаться в этот день.

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Что нельзя делать в День Николая Чудотворца

– 19 декабря нельзя просить денег. Если у вас есть большая потребность в этом – сделайте это на следующий день, ведь вы можете забрать удачу у человека, у которого занимаете деньги.

– Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам заниматься ремонтом.



Что нельзя делать в День Святого Николая

– 19 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения. В этот день можно употреблять рыбу.

– Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.

Что делать в День Николая Чудотворца

– Пойдите утром вместе с семьей в церковь и молитесь Николаю Чудотворцу.

– Будьте сегодня щедрыми и давайте беднякам милостыню. Помогайте тем, кому это необходимо. Чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше здоровья вам подарит Чудотворец.

– Отдайте все занятые вами ранее средства.

– Угощайте друзей и близких сладостями и фруктами.



Что делать в День Святого Николая

– Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.

– Загадайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению.