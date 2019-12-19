День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот праздник
19 декабря христиане празднуют День святого Николая Чудотворца. В народе любят святого дедушку с белой бородой, ведь для всех он ассоциируется с добротой. Он также является покровителем детей и влюбленных пар.
Святой Николай учит нас быть добрыми, послушными и не совершать плохие поступки. За свои добрые дела, дети и взрослые получают сладости и подарки. Редакция LifeStyle 24 рассказывает вам, как правильно встретить этот праздник.
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Что делать в день святого Николая
1. Пойдите в церковь на Службу Божью и помолитесь за здоровье своей семьи.
2. В этот праздник дайте милостыню тем людям, которые в этом нуждаются.
3. На Николая Чудотворца стоит помириться со всеми с кем вы раньше поссорились.
4. Хозяйкам надо испечь медовые лепешки и пряники и раздать их детям.
День святого Николая 2019
Что нельзя делать в день святого Николая
1. В день святого Николая нельзя сквернословить, ругаться и ссориться.
2. Воздержитесь в этот день от домашней работы.