День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот праздник

19 декабря христиане празднуют День святого Николая Чудотворца. В народе любят святого дедушку с белой бородой, ведь для всех он ассоциируется с добротой. Он также является покровителем детей и влюбленных пар.

Святой Николай учит нас быть добрыми, послушными и не совершать плохие поступки. За свои добрые дела, дети и взрослые получают сладости и подарки. Редакция LifeStyle 24 рассказывает вам, как правильно встретить этот праздник.

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Что делать в день святого Николая

1. Пойдите в церковь на Службу Божью и помолитесь за здоровье своей семьи.

2. В этот праздник дайте милостыню тем людям, которые в этом нуждаются.

3. На Николая Чудотворца стоит помириться со всеми с кем вы раньше поссорились.

4. Хозяйкам надо испечь медовые лепешки и пряники и раздать их детям.

День святого Николая 2019

Что нельзя делать в день святого Николая

1. В день святого Николая нельзя сквернословить, ругаться и ссориться.

2. Воздержитесь в этот день от домашней работы.