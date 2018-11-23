День святого Николая празднуют в ночь с 18 на 19 декабря. Именно в эту ночь яркие подарки от святого Николая всегда оставляют не только чувство сказки и замечательные воспоминания из детства, но и напоминают нам, что именно в это время можно сделать счастливым тех, кто рядом.

Светлый день святого Николая всегда заставляет нас трепетать в предвкушении чего-то прекрасного и удивительного. Сколько бы лет нам ни было, но те, кто чтят традиции, всегда ждут гостинцев под подушками от дедушки Николая.

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Чтобы не оставить своих родных без подарков в это магическое время, мы собрали для вас подборку интересных подарков, которые смогут подойди под любой вкус и увлечение ваших близких.

Скорее записывайте и бегите в магазины – не откладывайте дела на последний день, чтобы Николай ко всем смог прийти в гости!

Список подарков на День святого Николая

Техника

Это может быть что угодно, в зависимости от размера вашего бюджета и тайных пожеланий вашего родного человека от портативного зарядного устройства (Powerbank) до нового iPhoneX.

Телефон в подарок на день Святого Николая

Если ваша жена или родной брат давно мечтали о кухонном комбайне или планшете – побалуйте их гостинцем под подушкой.

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Одежда

Хорошо подумайте, не говорили ли ваши близкие что-то о желании купить новые теплые носки или пижаму. Если вы достаточно уверены в размере одежды человека, смело покупайте уютные вещи: забавные теплые домашние тапочки, махровые халаты, красивое белье, изысканные платья или элегантные мужские рубашки.

Побалуйте своих родных подарком

Вариантов множество, стоит только подумать, чего не хватает в гардеробе ваших родных, и, возможно, подсмотреть размер одежды, чтобы быть уверенным на 100%, что ему/ей подойдет.

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Косметика

Зимой кожа становится особенно чувствительной к погодным условиям. Если вы давно планировали купить семейный набор из разных кремов, средств защиты и просто пахучих лосьонов – сейчас самое время! Или побалуйте вашу маму набором декоративной косметики – она точно обрадуется такому подарку. А ваш отец не останется равнодушным к мужскому набору из разных лосьонов, пенок и других средств для лица.

Косметика в подарок

Если вы не уверены в производителях и качестве продуктов, всегда пользуйтесь в этом случае интернетом, где можно подсмотреть комментарии покупателей. А тогда уже можно идти в магазин и консультироваться с продавцами косметики.

Домашние мелочи

Пледы, ароматические свечи, рамки для фотографий, повязки на глаза для сна, чашки для чая, гирлянды и множество других вариантов можно придумать для подарков под подушку.

Уютные подарки в стиле "хюге"

Шкатулки для украшений или косметики или уместные статуэтки для интерьера вашего дома всегда создадут нужное настроение.

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Украшения и аксессуары

Если ваш любимый муж или мудрый отец давно мечтали о красивых классических часах – самое время позаботиться о их покупке. А красивые браслеты и серьги точно не оставят равнодушными вашу сестру или дочь.

Украшения и стильные аксессуары станут отличным подарком на праздники

Также это могут быть стильные очки, пояса для брюк, зонтики, запонки, новый кейс для телефона и другие вещи для дополнения образа ваших родных.

Книги

Очень важный подарок, который создаст нужное праздничное настроение – это книги. Для детей сейчас есть множество вариантов красивых раскрасок, а для юных и совсем пожилых людей специальная литература, которая скрасит долгие зимние вечера ваших родных.

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Еда

Едва ли не самый важный атрибут праздника Николая – это ароматные мандарины в сочетании с различными конфетами и печеньем. Вы можете как купить готовые наборы, которые можно найти в различных социальных сетях, так и создать собственный набор, наполнив подарочную коробку, к примеру, арахисовым маслом, вкусными шоколадками, возможно, маленькой бутылочкой элитного алкоголя (если для взрослых) и еще какими-то особыми десертами.

Сформируйте собственный вкусный подарок

Такие пакеты особенно нравятся детям, но фрукты все же стоит дарить отдельно, чтобы они вдруг не лопнули и не запачкали весь ваш подарок.

Подарочные сертификаты

Такой подарок можно считать универсальным, ведь, чтобы не прогадать лишний раз с косметикой или цветом галстука, всегда можно приобрести сертификат или билет.

Это может быть сертификат на СПА-процедуры или поход к косметологу, или билет на любимый концерт или футбольный матч. Также вы можете приобрести на лимитированную сумму карточку для покупок книг, одежды или украшений.

Подарочные сертификаты всегда спасут вас, когда вы не знаете, что подарить

Ориентировочный список составлен, вы только удачно скомбинируйте ваш подарочный набор! Пусть ваши праздники удадутся на славу, а любовь и благодарность родных людей создадут лучшую атмосферу в доме!

С наступающими праздниками!