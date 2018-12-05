День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире

24630 Читати новину українською
День святого Николая 2018 в Украине отмечают 19 декабря
День святого Николая 2018 в Украине отмечают 19 декабря / Фото канала 24

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря. А вы написали ему письмо и что именно попросили в этом году? Да и уверены, что заслужили эти подарки? Если да, то утром 19 декабря найдете под подушкой все, что хотели, если же нет, то получите розгу.

Накануне любимого для всех детей, да и взрослых, праздника сайт "24" рассказывает о самых интересных традициях, связанных с этим днем.

Читайте также: Подарки от Николая: цена вопроса

Кто такой святой Николай

Тот, кто "на всякий час помагай" – так поют в песне. И, как оказывается, это не просто рифма в куплете, в этих словах – сам Николай, который при своей жизни стал символом милосердия и жертвенной любви. В отличие от большинства святых, которых узнаем по поверьям или легендами, этот был исторической фигурой.

Родился он в 270-м году нашей эры в Патаре. На то время это был самый богатый город полуострова Ликии, что в Средиземном море. Родители мальчика – Феофан и Нона, жили богато и глубоко верили в Бога, поэтому с первых дней воспитывали своего малыша в христианском духе. По крайней мере, сразу его окрестили, а это тогда было редкостью. С тех пор Николай рос с глубоким убеждением, что самым страшным в человеческой жизни является – совершить грех и стать на сторону зла, сойдя с тропинки светлого и истинного.

Однако едва достигнув совершеннолетия, юноша потерял своих маму и папу, а наследием, которое они ему оставили, впоследствии помог нуждающимся. В частности, вдовцу, который жил вблизи него. Тот имел единственную дочь, возлюбленный которой был из богатой семьи. Понятно, что семья парня и слышать не хотела о бесприданнице, которая впоследствии придет к ним в дом.

Поэтому Николай подумал:

У меня есть золото. Помогу ним тому, кто страдает.

И в один из вечеров он незаметно положил мешочек с монетами в окно спальни будущей невесты. Тогда по городу ходили слухи, что влюбленным вроде помог ангел. И, услышав такие рассказы, Николай впервые почувствовал себя счастливым.

Читайте также: Рождественские выходные: куда пойти в Киеве 5-7 января

Однако на этом он не остановился и в дома обездоленных время от времени приносил теплые вещи, игрушки и еду. Но однажды юноше таки не удалось утаить своих добрых деяний. Горожане выследили Николая и удивились, что этот застенчивый парень имеет настолько искреннее сердце. И за такие милосердные дела впоследствии горожане избрали его своим епископом. А в 325 году Николай посетил Первый Вселенский Собор в Никее.

В Украине культ Николая-чудотворца пришел вместе с христианством. Об этом свидетельствуют церкви и храмы, которые построили в честь этого святого. В частности, в 11 веке такой возвели на Аскольдовой горе в Киеве, а через два века – во Львове, под горой Будельница, теперь – Княжеской.

О ком заботится Николай-чудотворец

Под покров Николая попадают не только дети, которые в ночь на 19 декабря терпеливо ждут подарков от святого. Угодник Бога делится своей опекой также со студентами, путешественниками, водителями, торговцами и моряками. К слову, последние часто берут образ чудотворца с собой на рыбалку. В народе еще говорят, что святой Николай бережет людей и от стихийных бедствий, особенно на воде. Снова вспоминаем строки популярной песни: "...хто спішить у твої двори, того ти на землі й морі все хорониш від напасти".

Обращаться к Николаю в молитвах могут и те, кто находится в затруднении, а также замужние женщины, которые просят чудотворца о спокойной семейной жизни.

День святого Миколая найбільше люблять діти
День святого Николая: традиции украинцев

Украинские традиции в праздничный день

Как мы уже упоминали, больше всего этот праздник ждет детвора. В своем воображении мальчики и девочки, в основном, рисуют такую картину: седобородый мужчина с огромным мешком, в котором множество подарков, спускается с небес и, в сопровождении своих помощников, – ангелочка и чертика, незаметно подкладывает под подушку коробки с подарками или прутики. То или другое он кладет тогда, когда вроде бы получает указание от ангела, который убеждает, что в течение года ребенок был послушный, от чертика, который вспоминает, в чем малышня прогрешилась.

Однако в древности праздник Николая ждали и взрослые. Традиционно в этот день они сходились варить пиво и веселились. А после гуляний запрягали в сани лучших лошадей и катались вокруг деревни. Мол, так хотели знать, насколько скользкий снег выпал в этом году. На обычай трехдневных праздников наталкиваемся на Харьковщине. Там в это время варили кутью и узвар, чтобы в следующем году щедро уродились рожь и плоды.

На Подолье же внимательно следили за тем, кто в этот день зайдет в дом, называли его «полазником», и очень радовались, если им оказался человек с положительной энергетикой. Если первым в подворье перейдет хозяин, то обязательно должен зайти и к скоту с пищей. Придя в хлев с едой, он приговаривает: "Дай, Боже, добрий день. Щобись худібонька здорова була та й я з тобою ще й зі своєю жоною".

Похоже делали и хозяева Киевщины. Домашнюю скотину они кропили святой водой и зельем, просили святого Николая уберечь ее, да и всю семью в целом от напасти и бедствия.

Важным 19 декабря было и для девушек, которые готовились стать под венец. Они знали, что посватать их могут перед Рождеством, поэтому заранее наводили порядок в своих сундуках: готовили одежду и украшения, в которых должны были встречать сватов, а также убирали.

Как Николая празднуют за рубежом

Так же с нетерпением подарков от святого Николая ждут и ребятишки из-за рубежа. Правда, их получают быстрее, чем украинские, почти на целых две недели, ведь празднуют этот день 6 декабря.

Такая традиция, скорее всего, происходит из Германии, где родители презентовали своим детям новую одежду. А потом стали делать это тайно, ночью, чтобы малыш поверил в чудеса Божьего угодника. Кроме новых штанишек, свитеров, шапочек или курточек, деткам дарили сладости, игрушки и школьные принадлежности. А вот в голландский Роттердам святитель ежегодно приплывает на пароходе из Испании, а в город въезжает на коне, которого зовут Америго, и держит в руках епископский посох. Накануне такого визита детвора аккуратно раскладывает перед входной дверью начищенную обувь, чтобы в день Николая отыскать там сладости. А у них еще оставляет гостинцы для Америго: несколько морквинок и немного сена, чтобы животное не проголодались в течение ночи.

День святого Николая больше всего любят дети
День святого Николая больше всего любят дети

Своим покровителем святого Николая считают жители итальянского городка Сассири, расположенный на острове Сардиния. Главное внимание в этот день уделяют невестам, которым дарят подарки. Такая традиция имеет название "Rito delle nubili". Тем временем в соседней Франции, в населенном пункте Сан-Николя-де-Пор, что в регионе Лотарингия, действо куда помпезнее.

Здесь организуют целую процессию, которая выходит в город вечером, и движется по главным улицам. В ее главе – старец Николай, рядом – призрак, который в своих руках несет розги, чтобы ими на протяжении пути хлестать непослушных детишек. Если такие найдутся, их быстро забирают в мешок.

А вот в Польше накануне праздника малыши развешивает возле камина белые чулки, и надеется, что утром найдет там конфеты и орехи. К слову, традиция класть подарки в носки, вероятнее всего, возникла, когда однажды святой решил помочь трем сестрам, которые нищенствовали, и бросил им в дымоход три мешочка с монетами. Они упали именно в выстиранные носки, которые девушки развесили на камине.

Приметы в день святого Николая

Какой будет зима, как уродится урожай осенью, в этот день может подсказать погода. Стоит лишь внимательно присмотреться, например, нет ли на деревьях инея. Если ветви окутаны им, тогда стоит ждать много хлеба. Если в этот день идет дождь, это означает, что хорошо уродят озимые.

Определяют по погоде в этот день, каким будет летний Николай. Говорят, сколько выпало снега на 19 декабря, столько же травы будет 22 мая.

 

 

Автор: Юлия Девда
Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Food and Drinks Традиции LifeStyle Религия Новогодние праздники
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
4 декабря 14:02 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 7114
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
3 декабря 21:01 Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
19162
Ханука: что это за праздник и как его отмечают
2 декабря 11:39 Ханука: что это за праздник и как его отмечают
17758
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
2924
Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
30 ноября 14:03 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
Олена Булан 1989
Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
28 ноября 18:25 Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
821
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук