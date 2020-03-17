17 марта – День святого Патрика: кто он такой

В мире 17 марта отмечается традиционный ирландский праздник – День святого Патрика. Ирландия в этот день чтит своего покровителя, все любители праздника устраивают шумные гуляния, развлечения и веселье. Однако не все знают, кто же такой Патрик, поэтому рассказываем дальше.

В Ирландии святой Патрик является одним из самых известных христианских святых. Чествует своего покровителя не только католическая церковь, но и церковь восточного обряда. Ежегодно этот праздник отмечают в США, Новой Зеландии, Канаде, Австралии, Аргентине, Великобритании и в многих других странах, в частности, и в Украине.

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История этого праздника началась в конце IV века в Британии, где у римских граждан священника Кальфурниуса и его жены Кончессы родился сын, которого назвали Мэвин Суккат. Парень не был приверженцем веры в единого бога. В 16 лет его взяли в плен и продали в рабство в Ирландию. Там он 6 лет пас скот и пришел к христианской вере.

Как гласят предания, мальчик постоянно молился Господу и тот сжалился над ним. Мэвину удалось спастись из плена и вернуться Британию. Вскоре он отправился на территорию современной Франции и стал епископом, приняв новое имя – Патрициус (Патрик).



Святой Патрик

Папа Целестин I поручил Патрициусу важную миссию – установить в Ирландии христианство. Поэтому считается, что именно Патрик принес в Ирландию христианство. За время своей деятельности он объехал большую часть страны, открыл сотни церквей и обратил в христианство около 120 тысяч ирландцев.

Вы точно обращали внимание на символ празднования Дня святого Патрика – клевер. Для объяснения догмата Троицы Патрик использовал трилистник клевера, который считался священным цветком друидов. По словам проповедника, "как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах".



Зеленый клевер – символ празднования Дня святого Патрика

По неофициальным источникам, умер Патрик 17 марта, поэтому именно в этот день Ирландия и весь мир чтят его и устраивают шумные гуляния в честь памяти о нем.