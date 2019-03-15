День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве

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День святого Патрика 2019 Киев - афиша мероприятий, куда пойти в Киеве
День святого Патрика в Киеве 2019 / unsplash.com

День святого Патрика – национальный ирландский праздник, который ждут во всем мире. Процесс празднование не похож ни на один другой праздник. Все гости должны одеться в зеленую одежду и шляпу с клевером. Основная задача – пить пиво, танцевать зажигательные ирландские танцы и веселиться. Где празднуют День святого Патрика в Киеве – читайте дальше.

День святого Патрика влюбил в себя огромное количество молодежи. Чтобы провести незабываемо время, стоит только собрать компанию друзей, одеться в зеленый наряд и уподобиться горячему ирландцу на целый вечер.

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LifeStyle 24 подготовил для вас подборку лучших пабов и мероприятий, которые будут проходить в Киеве. Выбирайте лучший вариант и отправляйтесь за сумасшедшими воспоминаниями.

Афиша событий на День святого Патрика в Киеве

Благотворительный пивной забег St. Patrick's Day

Когда: 17 марта
Начало: 15:00
Место проведения: ресторан "Мохнатый хмель"
Стоимость: 299 грн.

"Бежим, пьем пиво, помогаем животным!" – девиз пивного забега. В программе: забег на 10+ километров. Обязательно надо посетить 6 крафтовых пабов, с обязательным "пивным чекином" во время забега. "Пивной чекин" – это бокал пива 0,2 л в виде угощения от спонсора мероприятия – Гуцульской крафтовой пивоварни "Цыпа".

Благодійний пивний забігБлаготворительный пивной забег

Награждение победителей состоится после возвращения из финала. Полученная сумма от благотворительного забега будет передана в фонд помощи бездомным животным – Happy Paw.

O’Brien’s Irish Pub

Когда: 17 марта
Начало: 16:00 и 19:00
Место проведения: улица Михайловская 17а
Стоимость: 150 грн

В пабе гостей ожидает настоящая ирландская атмосфера, живая музыка и розыгрыш сертификатов на пиво. В 16:00 и 19:00 на вас ожидает такая программа:

16.00 Ghurt-YO-Ghurt с настоящей ирландской музыкой
19.00 Goose Bumps с каверами на известные хиты

День святого Патрика – в ірланському пабі
День святого Патрика – в ирландском пабе

Депозит на входе 150 гривен. На них вы получите любое пиво или 50 мл ирландского виски и возможность принять участие в праздничной лотерее от Guinness.

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Golden Gate Pub

Когда: 16 марта
Начало: 20:00
Место проведения: улица Золотоворотская, 15
Стоимость: вход свободный

День святого Патрика 2019
День святого Патрика 2019

В честь Дня святого Патрика в пабе состоится яркая вечеринка в ирландском стиле. В программу входит:

– выступление Ольги Цепкало с группой Контрабанда;
– интересные конкурсы, шутки и импровизации от Романа Зварыча;
– праздничное ирландское меню от шефа;
– угощение и призы от Golden Gate Pub;
– гостей с зелеными элементами одежды угощать зеленым пивом;
– welcome drink от партнера мероприятия виски Bushmills;
– состоится розыгрыш подарков от ирландского виски Bushmills Irish Whiskey.

Когда: 15, 16, 17 марта
Начало: 20:00
Место проведения: улица Константиновская 22/17
Стоимость: вход свободный

Для жарких ценителей ирландского национального праздника 15 марта на сцене выступят GREEN BLAZE и Alex Amega, который расскажет вам много ирландских шуток.

День святого Патрика святкуватимуть 3 дні
День святого Патрика будут праздновать 3 дня

16 марта на вас ждет вечер зеленого пенного и ирландского стаута. На сцене выступят dj Beat Boy.

17 марта на сцене вас ждать BENBULBIN, а у микрофона выступать Макс Утехин. В этот день вход в ресторан по депозиту.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Ирландия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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