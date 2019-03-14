День святого Патрика: интересные факты празднования в Ирландии

День святого Патрика, который является покровителем Ирландии, отмечается 17 марта во многих странах мира. Этот день считается своеобразным международным днем Ирландии. День святого Патрика сопровождают песни, веселье и много литров пива.

По легендам, святой Патрик принес в Ирландию христианство, а также изгнал всех змей. Святой Патрик – покровитель Ирландии. В этот день отмечается крещение острова и отдается должное ирландскому культурному наследию. В наше время этот праздник отмечают почти во всем мире.

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Цвет и символ

Главный цвет праздника – зеленый. Он символизирует трехлистный клевер. Как рассказывают легенды, именно с помощью этого растения святой Патрик объяснил жителям острова понятие Святой Троицы.

Клевер – символ праздника

Еще один символ праздника Лепреконов. Это сказочные персонажи, которые имеют спрятанные горшки с золотом. В этот день улицы в прямом смысле слова зеленеют: люди одевают одежду такого цвета и раскрашивают лица красками. А в некоторых городах даже закрашивают реки в зеленый цвет.

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Парады

В день св. Патрика устраиваются яркие парады. На улицы выходят люди в экстравагантных костюмах и играет музыка.

Праздничная еда

Традиционными блюдами для праздничного стола в этот праздник являются баранина с тушеной капустой, мясные запеканки с беконом и картофельный хлеб.

Праздничная еда на день святого Патрика

Алкоголь

Виски – непременный атрибут дня святого Патрика. Однако ранее в Ирландии этот день долго считался только религиозным праздником, а до 1970-х годов ирландские законы запрещали пабам работать 17 марта.

Но сейчас отмечают день святого Патрика громко и с распитием спиртного. Существует даже так называемая "рюмка Патрика" – единица измерения выпиваемого виски.