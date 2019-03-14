День святого Патрика: интересные факты празднования в Ирландии

1211 Читати новину українською
День святого Патрика 2019 - интересные факты празднования в Ирландии
День святого Патрика отмечают во многих странах мира / unsplash.com

День святого Патрика, который является покровителем Ирландии, отмечается 17 марта во многих странах мира. Этот день считается своеобразным международным днем Ирландии. День святого Патрика сопровождают песни, веселье и много литров пива.

По легендам, святой Патрик принес в Ирландию христианство, а также изгнал всех змей. Святой Патрик – покровитель Ирландии. В этот день отмечается крещение острова и отдается должное ирландскому культурному наследию. В наше время этот праздник отмечают почти во всем мире.

Читайте также: День святого Патрика 2019: традиции, символы и интересные факты о празднике

Цвет и символ

Главный цвет праздника – зеленый. Он символизирует трехлистный клевер. Как рассказывают легенды, именно с помощью этого растения святой Патрик объяснил жителям острова понятие Святой Троицы.

 

Конюшина – символ свята

Клевер – символ праздника

Еще один символ праздника Лепреконов. Это сказочные персонажи, которые имеют спрятанные горшки с золотом. В этот день улицы в прямом смысле слова зеленеют: люди одевают одежду такого цвета и раскрашивают лица красками. А в некоторых городах даже закрашивают реки в зеленый цвет.

Читайте также: Тест ко Дню святого Патрика: какой ты алкоголь?

Парады

В день св. Патрика устраиваются яркие парады. На улицы выходят люди в экстравагантных костюмах и играет музыка.

Праздничная еда

Традиционными блюдами для праздничного стола в этот праздник являются баранина с тушеной капустой, мясные запеканки с беконом и картофельный хлеб.

Святкова їжа на день святого Патрика

Праздничная еда на день святого Патрика

Алкоголь

Виски – непременный атрибут дня святого Патрика. Однако ранее в Ирландии этот день долго считался только религиозным праздником, а до 1970-х годов ирландские законы запрещали пабам работать 17 марта.

Но сейчас отмечают день святого Патрика громко и с распитием спиртного. Существует даже так называемая "рюмка Патрика" – единица измерения выпиваемого виски.

blog_ava
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
сегодня
2824
Теги: LifeStyle Новости культуры Ирландия Традиции
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
сегодня 13:58 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 93
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
сегодня 11:10 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 1121
Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
13 марта 19:26 Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
103
7 туристических мест в Украине, которые расцветают навесне
13 марта 13:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают навесне
2587
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
12 марта 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
289
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук