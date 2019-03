День святого Патрика: какую музыку нужно слушать в этот день

17 марта весь мир отмечает День святого Патрика. Ежегодно празднование набирает обороты и привлекает многих людей. Святой Патрик – покровитель Ирландии. В этот день принято одевать наряды зеленого цвета с клевером, пить много пива, носить зеленые шляпы и петь песни. Какую музыку слушать в День святого Патрика – читайте дальше.

Если вы уже подобрали тематический костюм на празднование Дня святого Патрика и собрали веселую компанию – предлагаем вам характерную национальную ирландскую музыку, которая непременно подарит вам ощущение праздника и одарит положительными эмоциями.

Читайте также: День святого Патрика 2019: традиции, символы и интересные факты о празднике

Ирландские танцы известны во всем мире, и если вы хоть немного знаете, как правильно танцевать, то день святого Патрика – прекрасная возможность продемонстрировать свои навыки. Сегодня ирландскому танцу могут научить во многих танцевальных студиях, которые включают в свою программу танец кейли, который является не очень сложным и его можно выполнять с друзьями.

Если же у вас нет возможности посещать студию, то ролики из Интернета помогут вам изучить несколько танцевальных па и произвести хорошее впечатление на празднике.

Читайте также: День святого Патрика: интересные факты празднования в Ирландии

Характерную ирландскую атмосферу поможет создать музыка в стиле фолк, кельтские напевы, традиционные песни, которые исполняют в пабах. Из современных исполнителей подойдут The Cranberries, U2, а традиционное направление представляют The Dubliners, The Chieftains, Planxty и другие.

Музыка на День святого Патрика:

Ирландская мелодия на День святого Патрика: слушать онлайн

Релаксирующая ирландская музыка: слушать онлайн

Музика на День святого Патрика: слушать онлайн

Традиционная ирландская фольклорная музыка: слушать онлайн

Ирландская музыка на День святого Патрика:

Музика для празднования Дня святого Патрика: слушать онлайн

Ирландская музыка: слушать онлайн

Инструментальная музыка на День святого Патрика: слушать онлайн

Музыка из ирландских пабов для празднования: слушать онлайн