День святого Патрика: какую музыку нужно слушать в этот день

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День святого Патрика - слушать музыку в День святого Патрика 2019
Музыка на День святого Патрика / uamodna.com

17 марта весь мир отмечает День святого Патрика. Ежегодно празднование набирает обороты и привлекает многих людей. Святой Патрик – покровитель Ирландии. В этот день принято одевать наряды зеленого цвета с клевером, пить много пива, носить зеленые шляпы и петь песни. Какую музыку слушать в День святого Патрика – читайте дальше.

Если вы уже подобрали тематический костюм на празднование Дня святого Патрика и собрали веселую компанию – предлагаем вам характерную национальную ирландскую музыку, которая непременно подарит вам ощущение праздника и одарит положительными эмоциями.

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Ирландские танцы известны во всем мире, и если вы хоть немного знаете, как правильно танцевать, то день святого Патрика – прекрасная возможность продемонстрировать свои навыки. Сегодня ирландскому танцу могут научить во многих танцевальных студиях, которые включают в свою программу танец кейли, который является не очень сложным и его можно выполнять с друзьями.

Если же у вас нет возможности посещать студию, то ролики из Интернета помогут вам изучить несколько танцевальных па и произвести хорошее впечатление на празднике.

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Характерную ирландскую атмосферу поможет создать музыка в стиле фолк, кельтские напевы, традиционные песни, которые исполняют в пабах. Из современных исполнителей подойдут The Cranberries, U2, а традиционное направление представляют The Dubliners, The Chieftains, Planxty и другие.

Музыка на День святого Патрика:

Ирландская мелодия на День святого Патрика: слушать онлайн

Релаксирующая ирландская музыка: слушать онлайн

Музика на День святого Патрика: слушать онлайн

Традиционная ирландская фольклорная музыка: слушать онлайн

Ирландская музыка на День святого Патрика:

Музика для празднования Дня святого Патрика: слушать онлайн

Ирландская музыка: слушать онлайн

Инструментальная музыка на День святого Патрика: слушать онлайн

Музыка из ирландских пабов для празднования: слушать онлайн

 

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День святого Патрика 2019: традиции, символы и интересные факты про праздник
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Теги: LifeStyle Новости культуры Ирландия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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