Куда пойти во Львове 14 февраля: афиша событий на День Валентина

Этот день однозначно самый романтичный в году! 14 февраля уже много лет подряд считают Днем всех Влюбленных. Подарите любимому человеку уют и любовь, или билет на концерт любимого исполнителя. Именно поэтому мы подготовили для вас афишу событий на День Валентина во Львове.

Шумная вечеринка или романтический вечер вдвоем? Шум танцпола или лирические серенады? Выбирать Вам. Журналисты 24 канала выбрали самые интересные события во Львове 14 февраля. Теперь дело за Вами. Создавайте романтику Дня Валентина и помните – все ради любви!

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Куда пойти во Львове в день Влюбленных 14 февраля

Сергей Бабкин

Место проведения: Театр Марии Заньковецкой

Когда: 14 февраля, 19:00

Стоимость: от 300 гривен

Сергей Бабкин – один из тех исполнителей, которые сразу выделяются из общей массы, даже против своей воли. Каждый его проект – успешный. Будь-то зажигательные треки 5'nizza, или лирические сольные композиции. Нельзя не вспомнить и участие певца в супергруппе Святослава Вакарчука "Брюссель". Не менее яркая и актерская деятельность Сергея Бабкина. Сейчас артист задействован в уникальном театре "Прекрасные цветы", где бессловесный жанр фанк-футуризма реализуется через полет мысли и пластику тела.

Кроме всего прочего, Бабкин – участник различных телепроектов: "Танцы со звездами" и тренер "Голоса страны". Его песни – трогательные, глубокие, невероятно мелодичные. В них – тайный посыл исполнителя всем своим поклонникам.

KAZKA

Место проведения: клуб Malevich

Когда: 14 февраля, 20:00

Стоимость: от 500 гривен

Открытие года по версии музыкальной премии YUNA за 2017 год. Премия "Золотая Жар-птица" в номинации "Новые имена". "Свята" – "Лучшая поп-песня года" по версии радиостанции Країна FM и один из самых ротируемых синглов на территории Украины за 2017-2018 год. Альбом "KARMA" в день выхода занял 1 место чарта iTunes Украина и до сих пор находится в ТОП-20.

Синглы "Свята", "Дива" и "Сама" с первых дней релиза заняли лидирующие позиции чарта iTunes Украина. Это лишь малая часть тех наград, которые получила группа. В этом году группа KAZKA также является участником национального отбора "Евровидение-2019". А 14 февраля певица будет зажигать сердца в клубе Малевич, где исполнит как старые, так и новые песни.

Национальный праздник шоколада

Место проведения: Дворец искусств

Когда: 14 февраля, 14:00

Стоимость: 60 гривен

Шоколад – один из источников эндорфинов и хорошего настроения. Нынешний праздник шоколада состоится 14 февраля на День Валентина.

Шоколатье изготовят гигантское сердце из шоколада, а гости смогут насладиться изысканными конфетами и отведать ароматный кофе. Если ваша половинка фанатеет от шоколада и конфет – Вам сюда.

Lord of the Sound. LOVE STORY

Место проведения: Оперный театр

Когда: 14 февраля, 20:00

Стоимость: 140-460 гривен

Романтический вечер в Оперном театре. "Love Story" от Симфонического оркестра "Lords of the Sound". Каждая влюбленная пара мечтает провести 14 февраля особенно, ожидает сказочности, желает впечатлений и эмоций. Праздничный концерт будет наполнен вокальными композициями, танцевальными номерами, а также искрометными театрализованными выходками дирижеров.

В этот раз на истинных ценителей музыки ждут не только саундреки из известных фильмов, но и шедевры мировой музыки. В специальной части программы в симфонической аранжировке вы сможете услышать лучшие романтические хиты Lana Del Rey, Adele, Sting, Aerosmith, очаровательную Whitney Houston и многие другие.

Что касается кинохитов, то вечер Влюбленных не возможно представить без мелодий к фильмам "Титаник", "Амели", "Дневник памяти", "Ромео и Джульетта" и других.

Редакция 24 канала желает Вам любви! Не только в День Влюбленных.

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