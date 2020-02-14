День святого Валентина: как украинские звезды поздравляют своих любимых и поклонников в соцсетях

День святого Валентина – прекрасная возможность еще раз признаться в своих чувствах. Поэтому многие украинцы делают это публично, публикуя совместные фото со своими избранниками. Звезды также присоединились к своеобразному флешмобу в сети, показав романтические кадры с любимыми.

Ольга Фреймут, Юлия Санина, Светлана Тарабарова, Потап и Настя Каменских, Маша Ефросинина, Сергей Бабкин – немало представителей украинского шоу-бизнеса умилили сеть романтическими кадрами. А вот Леся Никитюк решила с юмором поздравить поклонников с Днем святого Валентина, опубликовав фрагмент из сериала "Альф". Как это было – смотрите в праздничной подборке LifeStyle 24.

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Солистка группы The HARDKISS Юлия Санина: "Будь моим Валентином. С Днем влюбленных!"

Ольга Фреймут: "Проснулась утром, а стол засервирован фарфоровым сервизом, о котором давно мечтала. Муж купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается. Это и есть любовь... Вам – теплых взаимных чувств".

Сергей Бабкин: "Краткое содержание года любви с 14.02.19 до 14.02.20. Всех любимых и влюбленных с праздником!"

Эктор Хименес-Браво: "С Днем святого Валентина! Проведите этот день так, как хочется, дарите любовь и получайте ее взамен!"

Светлана Тарабарова: "Влюбляйтесь, не бойтесь! Настоящая, искренняя любовь переживет все боли и неудачи, всегда поддержит и согреет сердце теплыми объятиями. А если ты вдруг еще не встретил свою любовь – верь мне, обязательно встретишь! Всем любви".

Потап: "С Днем святого Валентина!"

Настя Каменских: "Этот клип мы выпустили в День святого Валентина и вдохновляем каждого любить. Где бы вы ни были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть".

Леся Никитюк обратилась к поклонникам через отрывок из популярного в девяностых сериала. "А я в Валентинов день буду сам. Без романтики, без любви, без двух тел, которые забыли о рациональном мышлении", – говорит в ролике персонаж Альф.

Екатерина Бужинская: "Люди – не ангелы. У каждого из нас только по одному крылу, поэтому они могут летать, только обняв друг друга. Давай в этот замечательный праздник обнимемся и полетим на крыльях любви. С Днем влюбленных!"

Ирина Билык: "Поздравляю всех с праздником любви! Пусть это светлое чувство сопровождает вас всю жизнь".

Маша Ефросинина: "С Днем святого Валентина".