Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа

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День Святого Валентина - как украсить комнату 14 февраля 2019
Как украсить комнату ко Дню Валентина / Коллаж 24 канала

День Святого Валентина, который еще называют Днем влюбленных, отмечают 14 февраля. Праздничную атмосферу в этот день помогут создать не только подарки.

Если вы празднуете День влюбленных, Недвижимость 24 подготовила для вас несколько действенных способов, как своими руками небанально украсить дом в преддверии 14 февраля и создать в нем соответствующий настрой.

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Украшение на дверях

Если вы готовите сюрприз для любимого человека, можно начать со входных дверей. Вы можете написать на них признание в любви, оставить записку с подсказками, куда ему двигаться дальше или сделать собственноручно "венок" из валентинок, которые вы дарили друг другу на прошлые Дни Валентина.

День валентина поради декор
Ко Дню Валентина можно украсить входную дверь оригинальной гирляндой

День валентина декор інтер'єр
Вместо венка на дверь можно повесить валентинки с пожеланиями 

Бумажные гирлянды

Гирлянды из бумаги никогда не выходят из моды, и самое приятное, что их всегда можно сделать собственными руками.

Разнообразие идей зашкаливает, вам достаточно вооружиться бумагой, иглой, нитью и ножницами и определиться, что нравится именно вам.

День Валентина гірлянди
Бумажные гирлянды ко Дню Валентина можно сделать своими руками//unsplash.com

День Валентина як прикрасити кімнату гірлянди
Идеи для гирлянд ко Дню Валентина

День Валентина декор гірлянди
Гирлянды ко Дню Валентина можно также смастерить из фетра или ткани

Как украсить комнату ко Дню Валентина: смотрите видео

Доска с воспоминаниями

Подарок в виде памятного сувенира можно сделать собственными руками или же приобрести в специализированных магазинах.

День Валентина декор
Доску из пробок можно сделать в домашних условиях//Коллаж из соцсетей

На нее можно развесить любимые фото или другие приятные безделушки, которые дарят вам радостные воспоминания.

Романтический интерьер спальни

Его можно создать с помощью нескольких подушек, и это не обязательно должны быть подушки в виде сердец или плюшевых мягких игрушек.

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Можете обратить внимание на наволочки с интересными принтами и надписями, которыми вам приятно будет любоваться не только в День Валентина.

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Как создать уютную атмосферу дома ко Дню Валентина//Фото: unsplash.com

Важнее – не то, насколько романтично будет украшена ваша квартира ко Дню Валентина, а то, с каким настроением вы отмечаете этот день.

14 февраля один раз в году, а о своей любви вы можете говорить близким людям каждый день.

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости культуры Советы Дизайн Декор и дом Идеи для интерьера День Валентина
Источник: 24 Канал
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