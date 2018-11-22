На щастя я тебе, синочок, народила,

Усміхненою з радістю ходила,

Чекала я на тебе, як на сонце,

Що кожен день нам світить у віконце!

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,

Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,

І розумний, роботящий, ніжний і привітний,

Терпеливий до людей і душею світлий!



У навчанні і роботі все було, як треба,

А в душі буяла цвітом доброта від неба,

Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!

***

Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.



Із святом я тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

***

Добре, що доля дала мені сина,

Ти дуже гарна та чуйна людина,

Радість моя, джерело доброти,

Я дуже рада, що є в мене ти.



Любий, хай щастя в твій дім завітає,

Поруч живе, від турбот захищає,

Хай неодмінно тобі все вдається,

Віра й любов твоє радують серце!

***