Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
Ежегодно в мире 22 ноября отмечают семейный праздник – День сыновей или сына. В этот день поздравления принимают все сынки от мамочек и папочек. Поздравления с Днем сыновей в стихах – далее в материале.
Поздравления с Днем сыновей в стихах
На щастя я тебе, синочок, народила,
Усміхненою з радістю ходила,
Чекала я на тебе, як на сонце,
Що кожен день нам світить у віконце!
Дорогий синочок мій, рідний і красивий,
Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,
І розумний, роботящий, ніжний і привітний,
Терпеливий до людей і душею світлий!
У навчанні і роботі все було, як треба,
А в душі буяла цвітом доброта від неба,
Хай Господь тебе боронить від біди і горя,
А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!
***
Я кожен день тобі бажаю,
Я кожен день тебе чекаю.
Синочку любий, рідний мій,
Найкращий подарунок мій.
Із святом я тебе вітаю,
Молитвою оберігаю.
Хай доля щастя подарує,
Нехай шанують тебе всюди.
***
Добре, що доля дала мені сина,
Ти дуже гарна та чуйна людина,
Радість моя, джерело доброти,
Я дуже рада, що є в мене ти.
Любий, хай щастя в твій дім завітає,
Поруч живе, від турбот захищає,
Хай неодмінно тобі все вдається,
Віра й любов твоє радують серце!
Зі святом вітаєм
Сина милого свого!
Щастя, радості, добра,
Успіхів, удач, тепла,
Щоб веселим був завжди,
Щоб не знав ні в чом біди.
Будь здоровим та кмітливим,
І багатим, і сміливим,
Мрія щоб твоя збулась,
І любов твоя знайшлась.
І ніжно пахнуть квіти його теплом зігріті,
І дятел привітання відстукав на світанні,
І мишка-шкряботушка посмикала за вушко,
А котик походжає Тобі добра бажає!
Тож прийми від нас ти привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Здійсняться усі твої бажання.