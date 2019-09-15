День украинского кино: есть ли шанс у него снова стать всемирно известным

День кино отмечают уже 23-й раз. Однако в этом году для него по-настоящему есть повод, потому что День украинского кино мы наконец отмечаем с тремя десятками хороших кинолент, большинство из которых сделаны в этом году. А многие из них даже получили международные победы.

173 фильма, снятых за последние 5 лет – это рекорд за все годы независимости Украины. Увеличение финансирования с 63 до 500 тысяч гривен. Украинское кино собирает награды в Европе. Теперь мы можем гордиться не только такими лентами как "За двумя зайцами", но и новыми признанных на европейских кинофестивалях.

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Во время просмотра украинских фильмов и смеются, и плачут. Комедия "Сумасшедшая свадьба" собирала в кинотеатрах аншлаги. Пока украинцы хохотали – дистрибьюторы заработали рекордные 50 миллионов гривен.

Трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба": смотрите видео

О чем фильм "Сумасшедшая свадьба"?Лента рассказывает, как директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк обеспечил своей дочери обучение во Франции. Она встретила парня, который сделал ей предложение. Свадьбу пара решила провести на родине девушки. После того, как отец Василий увидел будущего зятя, решил "организовать свадьбу так, чтобы она не состоялась".



Главные роли в фильме исполняют Назар Заднепровский, Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, а также сам Юрий Горбунов. Кроме того, в эпизодических ролях появляются Потап, Monatik, Олег Винник.

Производством украинских фильмов занимается не столько Госкино, хоть в последние годы финансирование значительно увеличилось. Иностранные инвесторы, в частности, помогают продвигать наше кино на европейский рынок.

Картина "Домой", для меня это была сенсация, что взялась такая компания, как Wild Bunch. Она и сейчас будет заниматься продвижением фильма на Оскар и продажами по всему миру,

– рассказал эксперт наблюдательного совета Госкино Андрей Халпахчи.

Мировая премьера "Домой" состоялась на Каннском кинофестивале, а украинская – на Одесском, где фильм "Домой" получил Гран-при. Вскоре он появится в украинских кинотеатрах. Главные роли исполнили известный актер Ахтем Сеитаблаев и любитель Рэмзи Билялов. Это история об отце, который забирает тело убитого на Донбассе сына и пытается похоронить до захода солнца. Как требует исламская традиция.

Как снимали фильм "Домой": смотрите видео

В общем, фильмы об украино-российской войне интересны зарубежному зрителю. Так, в прошлом году приз каннского фестиваля в секции "Особый взгляд" получила эмоциональная лента Сергея Лозницы "Донбасс". А вот среди российских дипломатов вызвал шквал критики. Мол, жизнь и события на Востоке показаны ложно.

Трейлер фильма "Донбасс": смотрите видео

О чем фильм "Донбасс"?Сюжет фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины, и о жизни людей, вынужденных приспосабливаться к новым условиям существования.



Стоит добавить, что "Донбасс" создавался командами из нескольких стран: Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценаристом и режиссером фильма выступил Сергей Лозница, оператор – Олег Муту, а художник-постановщик – Кирилл Шувалов. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

А в этом году еще одна картина о войне "Атлантида" Валентина Васяновича взяла награду Венецианского кинофестиваля. В фильме говорится о грядущей победы Украины в конфликте с пророссийскими силами на Донбассе. Киношники говорят, наше кино в этом году интересно миру как никогда раньше.

Фильм "Атлантида" одержал победу: смотрите видео 24 канала

В этом году наша киноиндустрия бьет рекорды. За 9 месяцев 2019 года украинцы в прокате успели увидеть 21 отечественную ленту и еще 8 должны выйти до конца года. А сейчас на экранах кинотеатров идет скандальный фильм о Василии Стусе – "Запрещенный". Для того, чтобы он не вышел на экран, кум Путина Медведчук делал все возможное. Ведь адвокатом поэта, который не защищал, а обвинял, был именно он. Однако фильм таки вышел.

Смотрите трейлер фильма "Запрещенный" о Василии Стусе:

А на днях в Киеве открыли первый музей кино, в котором показывают и рассказывают об истоках украинского киноискусства. В начале 20 века украинское кино было очень популярно в мире, и у нас есть возможность попробовать сделать себя через кино популярными снова.