День письменности в Украине: дата и история праздника

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День письменности и языка 2018 в Украине празднуют 9 ноября
День письменности и языка 2018 в Украине празднуют 9 ноября / Фото из открытых источников

День украинской письменности и языка отмечают 9 ноября уже 21 год подряд. По православному календарю – это день памяти преподобного Нестора Летописца.

Праздник был учрежден Президентом Украины Леонидом Кучмой в ноябре 1997 года. Согласно его указу, празднование Дня украинской письменности и языка ежегодно проводится 9 ноября в день памяти украинского святого Нестора Летописца. Он – писатель-агиограф, основоположник древнерусской историографии, первый историк Киевской Руси, мыслитель, ученый, монах Киево-Печерского монастыря. Исследователи считают, что именно с преподобного Нестора Летописца и начинается письменный украинский язык. Его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".

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Ежегодно, в День украинской письменности и языка можно увидеть торжественное возложение цветов к памятнику Нестора Летописца. Также происходит награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, и издательств, выпускающих литературу на украинском языке. Традиционно в этот день всех украинцев приглашают написать Всеукраинский диктант национального единства и проверить свои знания.

24 канал по случаю праздника предлагает напомнить основные правила украинского языка.

  • Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить "беру участь", ибо "приймати участь" – калька.
  • Запомните – слово "будь ласка" всегда пишется отдельно. Не надо никаких дефисов.
  • Правильно говорить "протягом дня". Слово "на протязі" означает пребывания на резкой струе воздуха задувающей в щели.
  • Экзамен только "складають", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – сдать документы.
  • Здание и что–либо другое могут быть "розташовані", а не "знаходитися", потому что они не могут сами себя "находить".

Пройдите тест: На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?

Правила украинского языка: смотрите видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Традиции языковый вопрос
Источник: 24 канал
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