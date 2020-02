День Валентина: романтический плейлист для незабываемого вечера

Один из самых романтичных вечеров года проходит 14 февраля. Именно тогда влюбленные пары устраивают романтические ужины, вспоминают общие моменты и наслаждаются компанией друг друга. Что стоит послушать в этот вечер – смотрите в нашей подборке.

В сети вы можете найти немало композиций прошлого века или начала "нулевых", где свою наибольшую славу получили такие звезды, как Селин Дион, Aerosmith, The Rolling Stones, The Beatles, Уитни Хьюстон, Шинейд о'Коннор, Элтон Джон и многие другие.

Однако мы вам предлагаем насладиться романтическим вечером 14 февраля в компании самых известных хитов современности, которые покорили мир. Кто знает, возможно, этот вечер или же ночь станут самыми лучшими в вашей жизни? Поэтому важно, чтобы музыкальное сопровождение было просто идеальным.

Музыка на День Валентина

Тейлор Свифт – Lover: смотреть видео онлайн

Джон Ледженд – All of Me: смотреть видео онлайн

Эд Ширан – Thinking Out Loud: смотреть видео онлайн

Кристина Перри – A Thousand Years: смотреть видео онлайн

Джеймс Артур – Say You Won't Let Go: смотреть видео онлайн

Лана Дель Рей – Mariners Apartment Complex: смотреть видео онлайн

Maren Morris – The Bones: смотреть видео онлайн

Леди Гага та Бредли Купер – Shallow: смотреть видео онлайн

Camila Cabello – Consequences: смотреть видео онлайн

Maroon 5 – She Will Be Loved: смотреть видео онлайн

Рианна – Love On The Brain: смотреть видео онлайн

Бейонсе – Halo: смотреть видео онлайн

Адель – Make You Feel My Love: смотреть видео онлайн

Саундтрек к фильму "50 оттенков серого" от Бейонсе и Jay-Z – Crazy in Love: смотреть видео онлайн

Майли Сайрус – Adore You: смотреть видео онлайн