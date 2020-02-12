День Валентина в одиночестве: как сохранять спокойствие и не возненавидеть весь мир

Шутки шутками, но люди на День Валентина делятся таки на две категории: влюбленные и те, кого уже тошнит от акционных предложений для влюбленных.

Если вы выбираете подарок для своей половинки, то вам лучше ознакомиться с этими материалами: что подарить парню на Валентина и что подарить девушке на Валентина.

Если же у вас нет пары, в этом материалы мы расскажем, почему День влюбленных в одиночестве не каторга, а удовольствие.

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Без сарказма

В первую очередь, научитесь спокойно относиться к этому празднику. Да, это действительно праздник и пусть себе влюбленные пары с ним разбираются. Не мешайте им, не загрязняйте свои страницы в соцсетях постами о том, как вы их искренне ненавидите. Не увлекайтесь в занудные истории и не вспоминайте, что это еще и праздник душевнобольных.

Ваше одиночество – это ваш полностью взвешенный выбор. Вы одиноки по своей воле и никому не должны объяснять, почему вы так решили и что собираетесь делать в старости.

Не нужно превращаться в скопление злости и сарказма. В этот день, и вообще никогда. Вы можете быть романтиком и ждать встречи с человеком, которого вы полюбите. Но пока этого не произошло – терпение – должно стать вашей лучшей чертой характера.

Ограничьте себя от скопления влюбленных

Как бы то ни было, но на День Валентина вам же лучше обходить места, которые так любят влюбленные. В романтических и уютных кафе и ресторанах – сегодня просто бум. Если же душа таки хочет повеселиться – выберите спокойный ресторан, где к вам точно не будут "подкатывать" с вопросами об одиночестве и эфемерном зяте, который вашей маме точно не нужен.

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И что главное – никогда не соглашайтесь на предложение ваших друзей, которые будут вас жалеть и предложат провести этот день вместе. Вы будете третьим лишним. И когда они начнут обниматься, вы и не заметите как начнете доливать себе вино. А разве вам нужно похмелье? Поэтому не портите день себе и вашим друзьям.

Порадуйтесь за себя

День влюбленных придумали продавцы открыток. И это правда. На этом празднике наживаются абсолютно все – начиная от кассира, заканчивая продавцами цветов, валентинок и ненужных сувениров.

Порадуйтесь! Вы сегодня, как абсолютно здоровый и нормальный человек, сохранили свой бюджет от неоправданных затрат.

Не смотрите мелодрамы

Если не хотите испортить себе настроение – не смотрите в десятый раз историю о том, как Бриджит Джонс встретила свою любовь. И не верьте, что несмотря на курение, пьянство и широкий зад – вы найдете своего принца. Не найдете.

Просмотр сентиментальных романтических комедий, посвященных празднику, только сделает хуже, так же как и песни о любви. Нельзя не только грызть себя за жалость к себе, но и чувствовать ее как таковую. Это только оставит ощущение собственной никчемности, несчастье, и заставит вас прослезиться от чувства, что вам чего-то безумно не хватает. Сделайте себе одолжение и избавьте себя от этого.

Посвятите этот день себе

Как бы это банально не звучало, но сделайте себе подарок в этот день. Ведь это прекрасный повод наконец купить себе абонемент в зал, или записаться на курсы, о которых давно мечтали.

Также не помешает подумать и о доме. Давно хотели разобрать шкаф и выбросить лишнее? Или научиться готовить изысканный десерт? Вперед, сегодня ваш день!

Запомните несколько простых истин

– Вы не одиноки. В этот день где-то еще несколько десятков миллионов людей будут чувствовать то же самое.

– Вы не половинка кого-то, вы целостный организм и личность.

– Отсутствие любимого или любимой в вашей жизни – это не повод себя жалеть. Вы живы, здоровы, умны и целеустремленны.

– Наличие партнера не принесет гарантированно вам счастье. Далеко не все отношения такие гармоничные, как бы того хотелось. Не завидуйте тем, кто целуется в общественных местах.

– Вопрос о вашем одиночество ставят только люди, которые не удовлетворены своей личной жизнью.

Любите себя. Полюбите свое одиночество. Развивайтесь, будьте счастливы и не мешайте другим наслаждаться своим счастьем. Любите свою жизнь, которую вы проживаете, а не живите ради того, чтобы найти любовь.