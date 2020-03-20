День весеннего равноденствия 2020: ритуалы и что нельзя делать в этот день

День весеннего равноденствия – это астрономическое начало весны. С этого дня день будет длиннее, а ночь короче. В чем особенность этого дня, какой энергетикой обладает и что не рекомендуется делать в день весеннего равноденствия – читайте дальше.

День весеннего равноденствия 2020

День весеннего равноденствия – это естественное явление, вся суть которого сводится к астрономическим процессам движения Солнца и Земли. В этот день во всех странах мира – ночь и день длятся одинаковое количество времени.

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Каждый год дата весеннего ривноденння смещается в связи с тем, что промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365,24 солнечных суток. В 2019 году весеннее равноденствие наступило 20 марта в 23:58 часов, а в 2020 году наступит в 5:49 утра.

Такое смещение объясняется тем, что в этом году у нас высокосный год. Именно в связи с нестабильным колебанием сотых после запятой и связано постепенное смещение даты в тот день, когда темнота и свет в сутках равны.



Весеннее равноденствие 2020

20 марта – день особенный не только в энергетическом плане для каждого человека, этот день еще достаточно значим и для астрономии. Планета Земля будет расположена под таким углом к ​​Солнцу, что его лучи будут падать прямо на экватор.

Ритуалы, которые нужно провести в день весеннего равноденствия

Издавна весеннее равноденствие для наших предков имело очень мистический смысл. 20 марта не только день сравняется с ночью, но и весь мир пытается найти баланс между светом и тьмой. В этот день для людей открывается масса возможностей в эмоциональном плане, которыми надо правильно воспользоваться.

Прежде всего рекомендуется в день весеннего равноденствия очистить свое жилище. Надо обязательно помыть окна и пол. Таким образом вы вымоете из дома всю негативную энергетику. Если у вас есть вещи, которые просто пылятся, и вы ими никогда не пользуетесь – смело выбрасывайте на помойку. На смену таким им в вашу жизнь придут новые, полезные и важные вещи.



День весеннего равноденствия – один из самых сильнейших энергетических дней в году

Переберите старую одежду, посуду, косметику и тому подобное. Скорее всего, вы найдете то, что можно выбросить. А если вам жалко выбрасывать свои вещи, то отдайте их кому-то из знакомых или поищите в интернете куда можно сдать свою одежду. Вероятно, найдутся те, кому эта одежда будет более необходима.

Таким образом вы сделаете доброе дело для нуждающихся и освободите место в своей жизни для всего нового и позитивного.

В день весеннего равноденствия следует планировать свое будущее. Обязательно делать это нужно на бумаге. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться: формулируйте свои планы четко, до мелочей (если вы хотите машину, то указывайте название марки, цвет и т.д.); составляйте свои планы в положительной форме (мысленно представляйте, что вы уже имеете то, что хотите) проставляет дату, к которой вы хотели бы осуществить желаемое.



Пишите на бумаге самые сокровенные мечты

Не менее важно в этот день избавиться от негативных мыслей. Составьте на бумаге список всего, что волнует вас и смущает и сожгите его. Этот ритуал избавит вас от негатива.

Приятным и одновременно полезным станет еще один ритуал – очищение своего тела. Включите медитативную музыку, расслабьте свое тело, выбросьте все плохие мысли из своей головы, и просто постойте в душе под проточной водой. Поток воды позволяет смыть весь негатив и наполнить бодростью.

Медитация положительно повлияет на ваше настроение

Позже можете полежать в горячей ванне зажегши ароматические свечи. Что интересно, в день весеннего равноденствия можно продлить свою молодость! Все косметические процедуры повлияют на кожу и красоту особенно сильно. Поэтому самое время сделать маску для лица и волос.

Наши предки в этот день устраивали громкие гуляния и веселье. Они готовили много постных и вкусных блюд, веселились и радовались жизни по полной. Поэтому рекомендуется и нам провести этот день как можно ярче и веселее. Больше улыбайтесь, шутите, слушайте энергичную и веселую музыку.

Рекомендуется в этот день веселиться

В день весеннего равноденствия стоит прощать. Если в вашей жизни есть люди, которых вы не можете за что-то простить, то обязательно постарайтесь сделать это сегодня. Вы обязательно увидите, ваша жизнь от этого изменится только к лучшему!

Чего не стоит делать в день весеннего равноденствия

Ни в коем случае нельзя злиться, даже если это будет для вас сложно. Переборите себя и очень внимательно отнеситесь к своим мыслям, ведь они могут повлиять на вас самым непредсказуемым образом. Поэтому контроль негативных мыслей сегодня очень важен.

Важно не выяснять отношения в этот день, не устраивать никаких конфликтов, ведь это может полностью разрушить ваши отношения с друзьями или близкими людьми. Эмоции гнева и агрессии приведут к появлению энергии разрушения в жизни, поэтому их следует избегать.

Не позволяйте себе в этот день скучать, иначе весь год проведете в плохом настроении. Считается, что чем радостнее и веселее пройдет этот день, тем лучше пройдет и весь год.