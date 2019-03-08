День весны и красоты: как поздравили с 8 марта звезды шоу-бизнеса
В день красоты и весны все девушки и женщины принимают поздравления. Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям. Как именно селебрити поздравили украинок, читайте в материале журналистов LifeStyle 24.
Поздравляли не только мужчины, но и женщины. Так, поздравили коллег и поклонниц Тина Кароль, Леся Никитюк, KAZKA.
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Как поздравили поклонников и коллег украинские звезды:
Певицу KAZKA поздравили коллеги из коллектива.
Любимица миллионов Тина Кароль также поздравила всех женщин.
Поздравления от фантастической TAYANNA.
Монатик признался в любви ко всем женщинам.
Алиса Тарабарова также поздравила девушек с приходом весны.
Источник: 24 Канал
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