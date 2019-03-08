День весны и красоты: как поздравили с 8 марта звезды шоу-бизнеса

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День весны и красоты: как поздравили с 8 марта звезды шоу-бизнеса
День весны и красоты: как поздравили с 8 марта звезды шоу-бизнеса / Коллаж LifeStyle 24

В день красоты и весны все девушки и женщины принимают поздравления. Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям. Как именно селебрити поздравили украинок, читайте в материале журналистов LifeStyle 24.

Поздравляли не только мужчины, но и женщины. Так, поздравили коллег и поклонниц Тина Кароль, Леся Никитюк, KAZKA.

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Как поздравили поклонников и коллег украинские звезды:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітаю Вас мої красуні зі святом весни ?

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Певицу KAZKA поздравили коллеги из коллектива.

Любимица миллионов Тина Кароль также поздравила всех женщин.

Поздравления от фантастической TAYANNA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои нежные, чувствительные и хрупкие. Как весенний цветок, как роса на первом подснежнике. Берегите эту нежность. Цените себя. Храните себя только для тех кому можно верить. А пока наслаждайтесь собой. Она самое прекрасное в женщине. Я поздравляю Вас. Фотопост @mogilevskaya_super_star #8марта #поздравляю #могилевская #натальямогилевская #ятанцевала #emotions

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Монатик признался в любви ко всем женщинам.

Алиса Тарабарова также поздравила девушек с приходом весны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День весни, краси й жіночності ⠀⠀ Любі дівчата, жінки, бабусі, вітаю вас з цим чудовим, теплим, ніжним святом! ⠀⠀ Це наше свято. І нехай цей день буде просто неймовірним, як і все наше життя. Ми гідні безмежного кохання, нескінченного щастя, приємних сюрпризів не тільки у святкові дні, найкращих квітів, найтепліших обіймів. ⠀⠀ Дівчатка, квітуча весна у нас в душі ⠀⠀ #alyoshasinger #8березня

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ჩვენ საყვარელ ქალბატონებს გილოცავთ 8 მარტს! ️ Дорогие и прекрасные представительницы женского пола, я хочу от всей души поздравить вас с праздником 8 Марта. ️ Я хочу чтобы ваша жизнь была полна любви, красивых моментов и сюрпризов, чтобы ваши мужчины понимали- вы самая важная ценность в нашей жизни! Вы самое прекрасное, что есть на нашей планете! Еще раз с праздником и улыбайтесь как можно чаще ️ #iraklimakatsaria #ираклимакацария #спраздником #8марта #womensday #love #maqatsa #georgia

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

 

blog_ava
С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
сегодня
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Теги: LifeStyle Тина Кароль Леся Никитюк Дзидзьо KAZKA
Источник: 24 Канал
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