День воспитателя 2019: праздничные картинки и поздравления

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День воспитателя 2019 – поздравления и картинки с Днем воспитателя 2019
День воспитателя в Украине / stolitsa-gim.kiev.ua

27 сентября в Украине отмечают День воспитателя. Работа воспитателя – хлопотная и утомительная, ведь они целый день ухаживают за детьми в садах. Поэтому в этот день поздравьте всех нянечек и воспитателей с их праздником.

Картинки поздравления с Днем воспитателя

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Поздравление с Днем воспитателя


Картинки с Днем воспитателя


День воспитателя 2019


День воспитателя в Украине


Открытки с Днем воспитателя


Красивые картинки с Днем воспитателя


Красивые картинки с Днем воспитателя
Поздравление с Днем воспитателя

Поздравление с Днем воспитателя в прозе

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Хотим пожелать, чтобы то тепло и забота, которые вы вкладываете в наших детей, вернулись к вам крепким здоровьем, любовью и финансовым благополучием. Никто так сильно как вы не достоин того, чтобы в вашей жизни все было стабильно и счастливо.

***

Хотим поздравить вас с Днем воспитателя и поблагодарить вас за огромный труд, который вы делаете каждый день. Пусть наши дети дарят вам только положительные эмоции, заряжая вас молодостью и энергией.

***

Поздравляем вас с Днем воспитателя! Хотим пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбылись, хорошее настроение был не только дома, но и на работе, а здоровье никогда не подводило. Спасибо вам за то, что наши дети растут добрыми и умными людьми.

***

Дорогие работники детского сада, сегодня вы празднуете профессиональный праздник. Пусть ваше большое сердце всегда будет наполнено любовью ко всем малышам нашего детского сада. Желаю вам любви, семейного благополучия и финансовой стабильности!

Поздравление с Днем воспитателя в стихах

В цей святковий осінній час
Прийміть побажання від нас!
Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,
І з ним Вам прожити не менше ста літ.

Хай горе обходить Вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай кожен день до Вас приходить радість,
І довго десь блукає старість,
Щоб ніколи не старіли,
А душею молоділи.

***

Вихователі, любі наші,
Найласкавіші і найкращі!
Вас вітаємо, вам ми вдячні,
Бо ж нелегкі свої задачі
Ви виконуєте відмінно,
Добросовісно і сумлінно!


Таке покликання Вам долею дано –
з Любов’ю дітям серце віддавати.
Цей шлях життєвий обрано давно
Професія чудова – вихователь!

***

Наші любі вихователі!
Ви всі плекаєте паростки нові,
Життя Ви дітям віддаєте по краплині,
Із Ваших рук невтомних майбуття
Всміхається ласкаво і дитинно.

І річка пересохне без струмка,
І день без сонця згине неодмінно,
Не треба для заняття Вам дзвінка,
Ваш голос лине ніжно, тихо, дзвінко.

День вихователя святкує дитсадок
Нехай це свято не таке вже й пишне,
Ви ковалі надій, бажань, думок,
То ж хай Вас Бог ніколи не залишить.

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Теги: LifeStyle Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции
Источник: LifeStyle 24
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