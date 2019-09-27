День воспитателя 2019: праздничные картинки и поздравления

27 сентября в Украине отмечают День воспитателя. Работа воспитателя – хлопотная и утомительная, ведь они целый день ухаживают за детьми в садах. Поэтому в этот день поздравьте всех нянечек и воспитателей с их праздником.

Картинки поздравления с Днем воспитателя

Читайте также: День учителя 2019: дата и традиции празднования



Поздравление с Днем воспитателя



Картинки с Днем воспитателя



День воспитателя 2019



День воспитателя в Украине



Открытки с Днем воспитателя



Красивые картинки с Днем воспитателя



Красивые картинки с Днем воспитателя

Поздравление с Днем воспитателя

Поздравление с Днем воспитателя в прозе

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Хотим пожелать, чтобы то тепло и забота, которые вы вкладываете в наших детей, вернулись к вам крепким здоровьем, любовью и финансовым благополучием. Никто так сильно как вы не достоин того, чтобы в вашей жизни все было стабильно и счастливо.

***

Хотим поздравить вас с Днем воспитателя и поблагодарить вас за огромный труд, который вы делаете каждый день. Пусть наши дети дарят вам только положительные эмоции, заряжая вас молодостью и энергией.

***

Поздравляем вас с Днем воспитателя! Хотим пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбылись, хорошее настроение был не только дома, но и на работе, а здоровье никогда не подводило. Спасибо вам за то, что наши дети растут добрыми и умными людьми.

***

Дорогие работники детского сада, сегодня вы празднуете профессиональный праздник. Пусть ваше большое сердце всегда будет наполнено любовью ко всем малышам нашего детского сада. Желаю вам любви, семейного благополучия и финансовой стабильности!

Поздравление с Днем воспитателя в стихах

В цей святковий осінній час

Прийміть побажання від нас!

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,

І з ним Вам прожити не менше ста літ.



Хай горе обходить Вас стороною,

А щастя приходить і ллється рікою!

Хай кожен день до Вас приходить радість,

І довго десь блукає старість,

Щоб ніколи не старіли,

А душею молоділи.

***

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої задачі

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!



Таке покликання Вам долею дано –

з Любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

***

Наші любі вихователі!

Ви всі плекаєте паростки нові,

Життя Ви дітям віддаєте по краплині,

Із Ваших рук невтомних майбуття

Всміхається ласкаво і дитинно.

І річка пересохне без струмка,

І день без сонця згине неодмінно,

Не треба для заняття Вам дзвінка,

Ваш голос лине ніжно, тихо, дзвінко.

День вихователя святкує дитсадок

Нехай це свято не таке вже й пишне,

Ви ковалі надій, бажань, думок,

То ж хай Вас Бог ніколи не залишить.