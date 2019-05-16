День вышиванки: у кого из украинских звезд самый красивый наряд
День вышиванки в Украине в этом году празднуют 16 мая. На улицах городов традиционно можно увидеть людей в колоритной национальной одежде. Украинские звезды также поздравляют с праздником и одеваются в красочные вышивки. Кто из звезд надел традиционный наряд – читайте в материале LifeStyle 24.
Не только украинские звезды примеряют вышиванки, но и одевают в них своих детей. Так, к примеру, сделала украинская телеведущая Ольга Фреймут, показав своих детей – Евдокию и Валерию в национальной одежде.
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Кто из украинских звезд одел вышиванку
Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol
Светлана Тарабарова
Оля Цибульская и Дзидзьо
"Поздравляем с Днем вышиванки. Чья лучшая моя или кума?" – подписала фото Оля.
Ольга Сумская
Дети Оли Фреймут
"Не забудьте надеть вышиванку. С праздником Вас! Евдокия собралась в садик. Образ не идеален, но удобный. От красных туфелек отказалась, попросила кроссовки не по цвету. А вы даете возможность детям самостоятельно выбирать одежду?" – добавила звездная мама.
Сын Оли Фреймут Валерий / Instagram-Stories / @freimutolga
Потап
Эктор Хименес Браво и Оля Фреймут
Шеф-повар колумбийского происхождения подготовил не менее эффектный образ. Эктор надел, вместо традиционной вышивки, пиджак с вышитыми цветами.
Катя Осадчая
Катя Осадчая / Instagram-Stories / @kosadcha
Катя Осадчая / Instagram-Stories / @olgasumska
Сергей Притула
Ирина Федишин
Джамала