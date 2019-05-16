День вышиванки: у кого из украинских звезд самый красивый наряд

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ONUKA
ONUKA

День вышиванки в Украине в этом году празднуют 16 мая. На улицах городов традиционно можно увидеть людей в колоритной национальной одежде. Украинские звезды также поздравляют с праздником и одеваются в красочные вышивки. Кто из звезд надел традиционный наряд – читайте в материале LifeStyle 24.

Не только украинские звезды примеряют вышиванки, но и одевают в них своих детей. Так, к примеру, сделала украинская телеведущая Ольга Фреймут, показав своих детей – Евдокию и Валерию в национальной одежде.

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Кто из украинских звезд одел вышиванку

Тина Кароль

тіна кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Светлана Тарабарова

 

Оля Цибульская и Дзидзьо

"Поздравляем с Днем вышиванки. Чья лучшая моя или кума?" – подписала фото Оля.

 

Ольга Сумская

 

Дети Оли Фреймут

"Не забудьте надеть вышиванку. С праздником Вас! Евдокия собралась в садик. Образ не идеален, но удобный. От красных туфелек отказалась, попросила кроссовки не по цвету. А вы даете возможность детям самостоятельно выбирать одежду?" – добавила звездная мама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 


Сын Оли Фреймут Валерий / Instagram-Stories / @freimutolga

Потап

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Эктор Хименес Браво и Оля Фреймут

Шеф-повар колумбийского происхождения подготовил не менее эффектный образ. Эктор надел, вместо традиционной вышивки, пиджак с вышитыми цветами.

 

 

Катя Осадчая

Катя Осадча
Катя Осадчая / Instagram-Stories / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадчая / Instagram-Stories / @olgasumska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Сергей Притула

 

Ирина Федишин

 

 

Джамала

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ольга Фреймут Катя Осадчая
Источник: LifeStyle 24
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