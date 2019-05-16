День вышиванки: у кого из украинских звезд самый красивый наряд

День вышиванки в Украине в этом году празднуют 16 мая. На улицах городов традиционно можно увидеть людей в колоритной национальной одежде. Украинские звезды также поздравляют с праздником и одеваются в красочные вышивки. Кто из звезд надел традиционный наряд – читайте в материале LifeStyle 24.