День вышиванки: история и традиции праздника

День вышиванки в Украине в 2019 году приходится на 16 мая. В этот праздник украинцы одеваются в вышиванки и прогуливаются по своим городам.

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. День вышиванки не имеет никакой политической подоплеки, праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

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День вышиванки: история праздника

Впервые День вышиванки предложила отмечать одна из студенток факультета истории Черновицкого национального университета в 2006 году. Ее вдохновил знакомый, который постоянно носил вышиванку. В том году в вышиванки оделись несколько студентов и преподавателей Черновицкого университета, сейчас этот праздник приобрел международное значение.

Сегодня масштабы распространения традиции носить вышиванку впечатляют: такого разнообразия вышиванок, как в третий четверг мая, вы не увидите нигде.



На День вышиванки в городах организуют марши в вышиванках

В этот день организуют интересные конкурсы в сети, например, "Лучшая вышиванка" или "Лучшее фото" в вышиванке. В 2015 году была начата акция "Подари вышиванку защитнику", которая приобрела мировые масштабы – в ней приняли участие около 50 стран мира. Вышиванки передали бойцам АТО, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

В этот день фото в вышиванках выкладывают в сеть не только жители Украины, но и далеко за ее пределами.

История вышивки и традиции

История вышивки на территории Украины имеет не одну тысячу лет. Особое же значение приобрела в последние несколько веков. Преимущественно, вышивали девушки. К свадьбе готовили специальный сундук, в который годами собирали приданое. Бедная девушка имела 30-40 рубашек, среднего достатка – 50-70 рубашек, а богатая – 100 и больше.

Согласно поверью, рубашку для младенца должна была вышить мать или бабушка. Во время тонкой работы мастера пели песни и молились. Верили, что так рубашка становится оберегом. Рубашки для женщин пряли только из конопли или льна. Считалось, что эти растения защищают будущую мать и ее неродившегося ребенка.

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В вышивке сакральное значение имеет все – от ниток, происхождения ткани до орнамента, количества стежков и цвета. Древнейшей является вышивка белым по белому. Но рукоделию предшествовала долгая процедура. Нити отбеливали 3 года.

Вышиванка считается оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни. Она является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастья. В Украине вышивка также символизирует и семейную память, верность и любовь в семье. Эксперты считают, что украинский народ пытается закодировать счастье, судьбу, жизнь и свободу в орнаменте вышивок.

Каждый регион имел свои узоры. Легко узнать борщевскую вышиванку из Тернопольской области. Здесь преобладает черный цвет. Существует легенда, что во время татарского набега погибли все местные мужчины, поэтому женщины из окрестных деревень поклялись в течение 7 поколений вышивать только черные рубашки.



Борщевская вышивка черными нитками

Буковинская рубашка всегда с яркими цветами. Космацкая – с оранжевыми и желтыми красками. Полтавчане любят вышивать белым по белому.

Имели вышивальщицы и свой праздник – День Варвары 17 декабря. В этот день нельзя было ни убирать, ни стирать, ни глину месить, а только вышивать.

Мода на вышиванки

В 19-м веке Иван Франко начал совмещать вышиванку с европейским костюмом и положил начало своеобразной моде. Современники вспоминали: "Где бы он ни появлялся, непременно привлекал внимание своим пиджаком и вышитой рубашкой под пышными воротниками и галстуками".



Украинская вышиванка известна во всем мире

В конце 19 века об украинской традиционной одежде заговорила вся Европа, которую трудно чем-то удивить. В 1876 году Елена Петровна издала альбом украинских вышивок. Украинские орнаменты очаровали местных модниц, а в самой Украине начались первые научные исследования вышивки.

Сейчас элементы украинской вышивки используют в своих коллекциях признанные в мире модельеры и модные дома – Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana. А в 2015-м американский Vogue опубликовал статью, в которой назвал украинскую вышиванку одним из главных трендов сезона.

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Звезды шоу-бизнеса тоже в восторге от украинских вышиванок. В период проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине Мадонна купила себе украинскую вышиванку. Также любят носить вышиванки Мила Кунис, Дита фон Тиз, Сандра Буллок.



Голливудские звезды и зарубежные певицы прекрасно выглядят в вышиванках

Сегодня же девушки не должны вышивать себе вышиванку к свадьбе – ее можно легко приобрести. Но традиция вышивать тоже возрождается. Мастера комбинируют различные орнаменты и узоры, популярна цветочная вышивка. Да и сам крой рубашки изменился – идет в ногу со временем. Если в древности преимущественно вышивали красными, черными и белыми нитками – сегодня палитра гораздо больше.

Кроме Дня вышиванки, украинцы все чаще надевают национальную одежду на другие большие праздники, государственные и религиозные, – День Независимости, День Конституции или День флага, на Пасху, Рождество.

Украинская кутюрье Оксана Караванская о вышиванке



Оксана Караванская рассказала сайту "24" о значении вышиванки в мире

"Первый и основной секрет ее популярности – в невероятной красоте украинской вышиванки. Второй секрет – невероятное количество орнаментов, рисунков и вышивок со всех регионов Украины. Они все настолько между собой отличаются! Это же невероятное разнообразие! Третье – все те неприятные моменты, которые происходят в нашей политике, то все, чему подвергается Украина в мире, сегодня, конечно, уже не стоит на пике и ко времени. Но тогда, когда весь мир хотел поддержать Украину, он обратился к ее культуре, к ее истории, ее истокам. Когда люди видят украинские вышиванки, они просто не могут отказать себе в том, чтобы приобрести такую красивенную вещь.

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Вышивками мы показали миру всю ту красоту, которая создавалась не знаменитыми художниками, а создавалось украинской рядовой, абсолютно обычной женщиной, которая сидела по вечерам и вышивала абсолютно то, что ей в голову приходило. Если не было сильного таланта к вышиванию, то передирала узоры у подружек.

У меня бабушка очень красивые вышивки вышивала, и она мне рассказывала, что рисунки свои она никому не давала. Когда она шла в церковь, то ее подруги стояли с листочками и просто перерисовывали. Это то, что является общепризнанным бытовым, народным, всеукраинским. Когда народ умеет создавать такую красоту, то он уже имеет высокий культурный уровень. То есть, страна заслуживает право называться культурной".

Не забудьте к четвергу подготовить свою лучшую вышиванку, чтобы присоединиться к этому яркому и патриотическому празднику!