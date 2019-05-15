День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир

День вышиванки можно считать не только украинским, но и международным праздником. В модном мире вышивка остается на пике популярности последние несколько лет. Причем, в тренде не только рубашки, вышивкой вышивают платья, костюмы и даже верхнюю одежду.

Поэтому в День вышиванки в Украине, который в этом году отмечается 16 мая, мы решили проследить как украинский орнамент завоевал популярность в мире.

Признание в Vogue

В 2017 году американское издание Vogue опубликовало статью "Влияние Украины на подиум больше, чем вы думаете", в которой автор объясняет, откуда взялась вышивка и почему имеет такую бешеную популярность.

Читайте также: День вышиванки: лучшие картинки-поздравления

По мнению обозревательницы Vogue, сначала вышиванка стала популярной в Украине. Это произошло во время Революции Достоинства – это был всплеск патриотизма и внимания к своим корням. Кроме того, в этот период Украина, из-за бурных событий на Майдане, находилась в центре внимания мира.

Поэтому украинский давний костюм заметили и заинтересовались на Западе. Уже следующим летом можно было увидеть вышивку на модных показах, а одежду, украшенную украинским национальным узором – на многих зарубежных звездах.



Стильные вышиванки

Кстати, в этой статье журналистка Vogue не использует слово "embroidered shirt" (дословный перевод вышитая рубашка), а только транслитерирует украинский вариант "the vyshyvanka". То есть украинцы пополнили лексикон английского языка.

Однако, нельзя сказать, что вышиванку заметили только после Евромайдана. Есть немало примеров с подиума, когда мировые дизайнеры использовали украинский орнамент и раньше.

Украинская коллекция Жана-Поля Готье



Коллекция Готье посвящена Украине

Так, в 2005, легендарный французский дизайнер Жан-Поль Готье после визита в Украину представил свою "украинскую коллекцию".

Об украинской национальной идентичности коллекции во время показов свидетельствовало все. К примеру, сектора, на которые поделили зал, имели названия украинских городов: Житомир, Львов, Харьков, Ялта и другие. А Киевом Готье назвал сам подиум. Даже модели платьев имели названия украинских регионов: "Буковина", "Крым" и другие.



Готье в Украине

В основе дизайна, конечно же, была вышиванка. Ею Готье украсил большинство своих платьев. Модели тоже были одеты в жилеты, сделанные в виде традиционного украинского "кептарика", и темные кожаные пальто.

Читайте также: Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность

К слову, авторитетная модная редактор мира Анна Винтур (редактор американского Vogue), увидев коллекцию, признала – это лучшее, что когда-нибудь создавал кутюрье. Позже в платье из этой же коллекции голливудская актриса Гвинет Пэлтроу украсила обложку Vogue.

Dior и "замороженные" украинские невесты



Украинская вышиванка Dior

В 2008 арт-директор Dior Джон Гальяно представил коллекцию, в основу которой тоже легли украинские этномотивы. В коллекции доминировали темные цвета, а рукава блузок и подолы юбок модельер украсил вышивкой. Эту коллекцию критики назвали "замороженные украинские невесты", так как лица моделей разрисовали серыми и синими тонами – девушки напоминали Панночку из гоголевского "Вия".

"В Украине удивительные женские народные костюмы. Мы пересмотрели много литературы по истории этой одежды", – прокомментировал коллекцию стилист Жульен Дис.

Гуцульская вышивка у Gucci



Гуцульские мотивы Gucci

Украинская этника заметна также в коллекции осень-зима 2008-2009, которую создала арт-директор Gucci Фрида Джаннини. Модельер украсила модели вышитыми орнаметами, среди которых доминировали геометрические элементы, типичные для национальных вышивок Подолья и Гуцульщины.

Украинские амазонки на подиумах в Нью-Йорке и Париже



Коллекция, посвященная асгарде

В разгар Евромайдана вспомнили об Украине и в модном мире. На показах осень-зима 2013-2014 сразу два модельера – Прабал Гурунг в Нью-Йорке и Гарет Пью в Париже – продемонстрировали коллекции, посвященные "украинским амазонкам". Обоих дизайнеров вдохновило боевое искусство "асгарда", которым владеют украинские девушки в Карпатах.

Анализируя свои коллекции, и Гурунг, и Пью говорили, что прообразом стали современные амазонки, которые живут в украинских Карпатах, не подпускают к себе мужчин и при этом борются против гендерного неравенства и торговли людьми. Однако оба дизайнера не видели этих женщин воочию, честно признавшись, что информацию для коллекции черпали из интернета.

Читайте также: Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера

Вышиванки, камизельки и жупаны от Valentino



Вышиванки Valentino

Уже в 2015 модный дом Valentino представил коллекцию, во время которой модели вышли на подиум в рубашках, платьях и даже костюмах, украшенных вышитым орнаментом.

В коллекции присутствовали также давние безрукавки из овчины, которые на Гуцульщине еще принято называть "камизельками". Почти всю обувь дизайнеры обшили мешковиной. Модели также были одеты в верхнюю одежду, которую мы называем "жупанами".

Вышиванки Виты Кин

Ну и когда говорим о мегапопулярности вышиванки, нельзя не вспомнить об украинском дизайнере Вите Кин. Именно ее вышитые платья можно увидеть на многих голливудских звездах.

Читайте также: 24 украинских дизайнера, одежду которых носят за рубежом

Кстати, в 2015 The Wall Street Journal назвал ее платья самыми популярными летними нарядами года.



Вышиванки Виты Кин популярны вов сем мире

Однако, успех Кин можно объяснить не только популярностью самой вышиванки, но и свежими идеями и высоким качеством ее работ.

"Незабываемое качество – это фишка моей марки. Я уделяю внимание мелким деталям. Это для меня самое-самое любимое, это волшебный порошок на всем, что я делаю. В вышиванках очень много кропотливой ручной работы. Например, сборка на манжете и на рукаве: опытной портнихе, чтобы сделать два рукава, надо потратить почти день", – рассказала Кин в интервью украинскому изданию Vogue.



Вышиванки Виты Кин