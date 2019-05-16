О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике

В День вышиванки в Украине, когда люди гуляют в национальной одежде, улицы напоминают яркий калейдоскоп. Украинские вышитые рубашки поражают красотой и богатством. Однако не все знают, что рисунки на вышиванках имеют глубокий символизм.

В День вышиванки вы надели украинскую рубашку, но не знаете, что означают узоры на ней? Сайт "24" подготовил инфографику со значениями всех знаков. Каждый стебок, звездочка или цветочек – что-то означают. Украинцы верили, что вышивка является оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни, и пытались закодировать в орнаменте счастье, судьбу, жизнь и волю.

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Узоров для вышиванок есть множество, учитывая, что каждый регион имел свои особенности в отделке рубашек. Мы собрали самые популярные орнаменты украинских вышиванок.



Украинские вышиванки: орнаменты и что они означают

Квадтрат на вышиванке

Основные значения: благополучие, мир, достаток; земное поле.

Квадрат символизирует совершенство, гармонию, порядок. В украинской традиции является одним из символов земли. Духовно квадрат символизирует Материю, а круг – символ совершенства. То есть, квадрат противоположен к кругу. Квадрат – знак особого числа 4, которое украинцы понимали как символ первоэлементов. Это четыре точки земного шара: стороны света; времена года; жизненные циклы; время суток.

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Ромб на вышиванке

Основные значения: союз солнца и земли, плодовитость.

Ромб связывают с плодовитостью человека и земли. Он состоит из двух треугольников, которые символизируют мужское и женское начало. Ромб с точкой посередине означает засеянное поле, которое для наших предков равнялось благосостоянию и достатку. Ромбовидные узоры вышивали на свадебных рушниках и на свадебной одежде невесты. Одежда с вышитыми ромбами молодая женщина, забеременев, должна носить вплоть до рождения ребенка.

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Круг на вышиванке

Основные значения: символ солнца, божественная энергия, непрерывность бытия и вечность.

Круг – как символ солнца происходит еще из языческой религии, где означает божественную, жизненную энергию. Это также непрерывность бытия и вечность. Круг как солнце с лучами, выходящими наружу, дарит силу и энергию. Одновременно лучи, обращены внутрь – наоборот забирают энергию, такой круг может символизировать пустоту.

Растительные мотивы на вышивке

Основные значения: чистота, процветание рода и жизни.

Растения чаще всего вышивают на Черниговщине. Далее рассказываем про самые распространенные растительные мотивы в украинских вышиванках.

Цветы на вышитой рубашке означают отражение чистоты, процветания рода и жизни.

Калина символизирует любовь, богатство, красоту, материнство и потомство рода (куст – мать, ягоды – детвора). Именно поэтому ее часто можно встретить на свадебных нарядах и полотенцах.

Ветви дуба вышивали на мужских рубашках как прообраз Перуна – бога молнии и грома.

Виноград означает семейное счастье

Цветы мака помогали защититься от злого глаза.



Самые распространенные узоры украинских вышиванок

Дерево жизни на вышивке

Основные значения: красота, молодость, обновление души и тела, бессмертие, возрождение после смерти, плодородие.

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Дерево жизни означает модель мироздания с тремя составляющими: подземное царство, земной мир и небесное царство. Дерево изображает корнями – прошлое, ствол – настоящее, кроной – будущее. В нем одновременно заложена истина единения трех миров и образ рода, продолжение жизни.

Сердце на вышиванке

Основные значения: символ преимущественно на свадебных платьях для счастливой семейной жизни.

Сердце вышивали на свадебных платьях, чтобы семейная жизнь была счастливой.

Звезды на вышиванке

Основные значения: оберег от зла и негатива, защищает от болезней и бессилия.

Узоры звезд, сложенные в форму Алатырь – это орнамент, который символизирует связь человека с космосом. А сам алатырь – оберег от зла и негатива, защищает от болезней и бессилия.

Шевроны на вышиванке

Основные значения: женская и мужская сущность, дух и материя.

Шевроны – это подобные фигуры треугольника, однако они не имеют основы (незамкнутые). Те из них, которые обращены вершиной вниз, означают женскую, или материальную сущность, лоно; вершиной вверх – мужское, духовную сущность. Шеврон с точкой пересечения линий вверху считается одним из древнейших орнаментальных знаков, который встречался еще в рисунках палеолита и означал гору или землю. Древние образцы вышитых полотенец с символами шевронов были найдены в частности на Черниговщине.

Волнистые линии на вышивке

Основные значения: вода, дождь, текучесть времени и эволюция Вселенной.

Волнистые линии, сигми, зигзаги связывают с водой. Рисунок вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначал дождь, что падает сверху, а горизонтальные зигзагообразные или прямые линии могли символизировать небесную влагу. Фигура спирали также означала текучесть времени и циклическое движение солнечного диска.

Крест на вышивке

Основные значения: оберег от злых духов.

Крест является одним из самых распространенных знаков в мировой культуре в целом. Он символизирует идею центричности, а не разграничение пространства, в отличие от квадрата и круга. Прямой крест – символ Творца, Солнца, мужского начала; косой крест – женское начало, Луна.

Сварга на вышиванке

Основные значения: символ солнечного культа, домашнего очага, семейного счастья.

Этот узор (сварга) известен под названием свастика – это тот же крест, но в движении. Наши предки верили в его магическую силу. У древних украинцев он ассоциировался с силой домашнего очага, семейным счастьем. Сварга – древний, энергетически очень сильный знак.

Полная рожа, или звезда с восемью лучами на вышиванке

Основные значения: сочетание женского и мужского начал, дающее жизнь всем.

Фигура звезды с восемью лучами состоит из прямого и косого крестов и означает объединение мужского и женского начал. Этот символ часто называют Звездой Богородицы и вышивают на иконах Девы Марии.

Кривой танец, или бесконечник на вышиванке

Основные значения: жизненный путь, символ вечного бытия, силы и жизненной энергии.

Бесконечник использовали на территории Украины еще 20 тысяч лет назад. Более мягкие изгибы этого узора ассоциируют с водой, гармоничным течением жизни. Он образует "вечный" бесконечный орнамент, который тянется, словно нить судьбы, но всегда возвращается к первоисточнику. Он изображает жизненный путь и одновременно является символом вечного бытия. Бесконечником чаще всего украшали мужские рубашки, символизируя на них силу и жизненную энергию.

Особое внимание во время выбора вышитого наряда нужно уделить и цветам. Белый, конечно, символизирует чистоту и невинность, красный является признаком жизненной силы, зеленый – природы и жизни, синий – воды и неба.