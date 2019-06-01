Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
Международный день защиты детей в Украине отмечают сегодня, 1 июня. Традиционно родители устраивают для своих потомков праздник, который запомнится на всю жизнь. В знаковый день журналисты LifeStyle 24 решили посоветовать мероприятия, которые непременно понравятся детям.
Мероприятия ко Дню защиты детей в Киеве:
Зоопарк
Локация: проспект Победы, 32.
Каждый ребенок с нетерпением ожидает поход в зоопарк. Поэтому неожиданное предложение от родителей непременно впечатлит малышей. Кроме того, дети смогут полакомиться мороженым или сладкой ватой и покататься на аттракционах.
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Киевский зоопарк / Zik
Праздник мороженого на ВДНХ
Локация: проспект Академика Глушкова, 1.
Ежегодно Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) устраивает шумный праздник для малышей. В 2019-м для посетителей предлагают праздник мороженого, который продлится с 1 до 2 июня. Кроме лакомства, гости смогут принять участие во флешмобах, тематических конкурсах ко Дню защиты детей и играх с аниматорами.
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Праздник мороженого на ВДНХ / UFest
Отдых на теплоходе
Локация: Киевский речной вокзал, Почтовая площадь, 3 (причал №10).
Дети смогут увидеть, как капитан управляет кораблем, и совершить совместно с родителями поездку по Днепру. Стоимость поездки составляет 180 гривен, а детям до 4 лет билет бесплатный.
Отдых на теплоходе
Музей "Экспериментаниум"
Локация: проспект Степана Бандеры, 6 (метро "Петровка").
В столичном музее популярной науки и техники "Экспериментаниум" тоже запланированы мероприятия ко Дню защиты детей. Дети до 14 лет смогу посетить заведение по сниженным ценам, а организаторы предлагают детям тематический квест и мастер-классы.
Развлечения в музее "Экспериментаниум" / официальный сайт
Летний кинотеатр
Локация: ул. Лаврская 31 (Певческое поле).
На День защиты детей запланировано открытие детского летнего кинотеатра и просмотр семейного фильма – "Фокстер и Макс". Все киевляне смогут посмотреть киноленту бесплатно.
Летний кинотеатр / Tochka.net
Фестиваль Flagman Kids
Локация: озеро Тельбин, ул. Березняковская, 19а.
Ко Дню защиты детей в Киеве устраивают фестиваль Flagman Kids, во время которого гостей ждут соревнования в двух возрастных группах – до 8 лет и от 9 до 15 лет.
Flagman Kids в Киеве / TopNews.Kiev
Мероприятия ко Дню защиты детей во Львове:
Театральный фестиваль "Сказка в гаю"
Локация: Шевченковский гай (улица Чернеча Гора).
Всеукраинский театральный фестиваль детских и юношеских коллективов "Сказка в гаю" поможет малышу встретиться с любимыми персонажами из украинских сказок. Такое действо и общение с актерами непременно понравятся детям.
Фестиваль "Сказка в гаю" / Vgorode
Празднование в торговых центрах
Локации: ТРЦ King Cross Leopolis (ул. Стрийская, 30),
Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7Б).
Во львовских торговых центрах детей будут ждать конкурсы с супергероями, музыка, творческие мастер-классы, яркий аквагрим и много подарков.
День защиты детей в торговых центрах / 032.ua
Велогонка "Дивогонка"
Локация: Стрийский парк (улица Стрийская, 15).
Традиционно во Львове пройдут велогонки. Дети смогут принять участие в мероприятии и посоревноваться за главные призы "Дивогонки".
Велогонка "Дивогонка" / Пласт Львов