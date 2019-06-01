Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове

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День защиты детей 2019: мероприятия Киев, Львов - куда пойти 1 июня 2019
День защиты детей 2019: куда пойти в Киеве 1 июня / cbn.com.ua

Международный день защиты детей в Украине отмечают сегодня, 1 июня. Традиционно родители устраивают для своих потомков праздник, который запомнится на всю жизнь. В знаковый день журналисты LifeStyle 24 решили посоветовать мероприятия, которые непременно понравятся детям.

Мероприятия ко Дню защиты детей в Киеве:

Зоопарк

Локация: проспект Победы, 32.

Каждый ребенок с нетерпением ожидает поход в зоопарк. Поэтому неожиданное предложение от родителей непременно впечатлит малышей. Кроме того, дети смогут полакомиться мороженым или сладкой ватой и покататься на аттракционах. 

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Київський зоопарк
Киевский зоопарк / Zik 

Праздник мороженого на ВДНХ

Локация: проспект Академика Глушкова, 1.

Ежегодно Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) устраивает шумный праздник для малышей. В 2019-м для посетителей предлагают праздник мороженого, который продлится с 1 до 2 июня. Кроме лакомства, гости смогут принять участие во флешмобах, тематических конкурсах ко Дню защиты детей и играх с аниматорами. 

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Праздник мороженого на ВДНХ / UFest

Отдых на теплоходе

Локация: Киевский речной вокзал, Почтовая площадь, 3 (причал №10).

Дети смогут увидеть, как капитан управляет кораблем, и совершить совместно с родителями поездку по Днепру. Стоимость поездки составляет 180 гривен, а детям до 4 лет билет бесплатный. 


Отдых на теплоходе

Музей "Экспериментаниум"

Локация: проспект Степана Бандеры, 6 (метро "Петровка").

В столичном музее популярной науки и техники "Экспериментаниум" тоже запланированы мероприятия ко Дню защиты детей. Дети до 14 лет смогу посетить заведение по сниженным ценам, а организаторы предлагают детям тематический квест и мастер-классы. 


Развлечения в музее "Экспериментаниум" / официальный сайт

Летний кинотеатр

Локация: ул. Лаврская 31 (Певческое поле).

На День защиты детей запланировано открытие детского летнего кинотеатра и просмотр семейного фильма – "Фокстер и Макс". Все киевляне смогут посмотреть киноленту бесплатно. 


Летний кинотеатр / Tochka.net

Фестиваль Flagman Kids

Локация: озеро Тельбин, ул. Березняковская, 19а.

Ко Дню защиты детей в Киеве устраивают фестиваль Flagman Kids, во время которого гостей ждут соревнования в двух возрастных группах – до 8 лет и от 9 до 15 лет.


Flagman Kids в Киеве / TopNews.Kiev

Мероприятия ко Дню защиты детей во Львове:

Театральный фестиваль "Сказка в гаю"

Локация: Шевченковский гай (улица Чернеча Гора).

Всеукраинский театральный фестиваль детских и юношеских коллективов "Сказка в гаю" поможет малышу встретиться с любимыми персонажами из украинских сказок. Такое действо и общение с актерами непременно понравятся детям. 


Фестиваль "Сказка в гаю" / Vgorode

Празднование в торговых центрах

Локации: ТРЦ King Cross Leopolis (ул. Стрийская, 30),
Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7Б).

Во львовских торговых центрах детей будут ждать конкурсы с супергероями, музыка, творческие мастер-классы, яркий аквагрим и много подарков.


День защиты детей в торговых центрах / 032.ua

Велогонка "Дивогонка"

Локация: Стрийский парк (улица Стрийская, 15).

Традиционно во Львове пройдут велогонки. Дети смогут принять участие в мероприятии и посоревноваться за главные призы "Дивогонки". 


Велогонка "Дивогонка" / Пласт Львов

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Теги: Новости Киева LifeStyle Афиша Новости Львова Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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