День защиты детей: как украинские звезды поздравляют своих детишек

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Украинские представители шоу-бизнеса также присоединились к празднованию дня защиты прав ребенка и трогательно поздравили своих детей.

Украинские звезды опубликовали на своих страницах в Instagram. Так, украинская певица Джамала показала нежное фото с маленьким сыном Эмиром-Рахманом и проникновенно подписала его.

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Что для меня любовь к ребенку? Я люблю своего сына, но я хочу, чтобы он был просто счастливым ребенком. Мне кажется, что любовь проявляется в душевном тепле, принятии, трепетности. В этих чувствах больше любви чем в облачении в натуральную одежду, использовании только природных масел. Часто можно услышать осуждение "вы помазали ребенка каким-то не тем кремом", "вы дали ребенку колбаску, а надо есть брокколи". Строгое соблюдение и навязывание каких-то правил совсем не для меня. Нежность – вот, что я чувствую,

– заявила победительница Евровидения-2016.

Фронтмен группы "Океан Эльзы", который 16 мая представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы, также оставил сообщение с поздравлениями.

"Поздравляю всех с Днем защиты детей! Ради них стараемся больше!", – подчеркнул артист.

"Поздравляю всех родителей со счастьем! Чистым и безусловным! Наше счастье зовут Нестор", – написала певица Ольга Цибульская.

Телеведущая Катя Осадчая отметила, что дети – это круглосуточная любовь, уход и круглогодичная защита и опека.

Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав... Это громкие слова, не бывает чужих детей, но если задуматься, это так и есть. Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте об этом помнить каждый день, пусть каждый будет день ребенка,

– отметила звезда.

"Дорогие наши дети! Самое главное для любой матери знать, что ее дети защищены и в безопасности!" – отметила Оля Полякова, опубликовав снимок со своей дочерью.