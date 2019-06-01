День защиты детей: как украинские звезды поздравляют своих детишек

15 Читати новину українською
Джамала с сыном
Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Украинские представители шоу-бизнеса также присоединились к празднованию дня защиты прав ребенка и трогательно поздравили своих детей.

Украинские звезды опубликовали на своих страницах в Instagram. Так, украинская певица Джамала показала нежное фото с маленьким сыном Эмиром-Рахманом и проникновенно подписала его.

Читайте также: Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове

Что для меня любовь к ребенку? Я люблю своего сына, но я хочу, чтобы он был просто счастливым ребенком. Мне кажется, что любовь проявляется в душевном тепле, принятии, трепетности. В этих чувствах больше любви чем в облачении в натуральную одежду, использовании только природных масел. Часто можно услышать осуждение "вы помазали ребенка каким-то не тем кремом", "вы дали ребенку колбаску, а надо есть брокколи". Строгое соблюдение и навязывание каких-то правил совсем не для меня. Нежность – вот, что я чувствую,
– заявила победительница Евровидения-2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Фронтмен группы "Океан Эльзы", который 16 мая представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы, также оставил сообщение с поздравлениями.

"Поздравляю всех с Днем защиты детей! Ради них стараемся больше!", – подчеркнул артист.

 

"Поздравляю всех родителей со счастьем! Чистым и безусловным! Наше счастье зовут Нестор", – написала певица Ольга Цибульская.

 

Телеведущая Катя Осадчая отметила, что дети – это круглосуточная любовь, уход и круглогодичная защита и опека.

Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав... Это громкие слова, не бывает чужих детей, но если задуматься, это так и есть. Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте об этом помнить каждый день, пусть каждый будет день ребенка,
– отметила звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

"Дорогие наши дети! Самое главное для любой матери знать, что ее дети защищены и в безопасности!" – отметила Оля Полякова, опубликовав снимок со своей дочерью.

 

 

blog_ava
Главные новости 31 мая: новые увольнения, заседание СНБО и скандальное заявление "кварталовца"
сегодня
1770
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Оля Полякова Оля Цибульская Святослав Вакарчук Джамала
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
сегодня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
35
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
сегодня 10:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
689
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
31 мая 11:31 Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
Ірина Буртик 511
Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
31 мая 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 335
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
31 мая 09:29 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
425
Новости
Больше новостей
Залиште відгук