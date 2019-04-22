День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе

Сегодня весь мир отмечает особый день – День Земли. Большое количество эко-организаций и активистов организуют акции и различные проекты, чтобы в очередной раз напомнить людям о защите окружающей среды нашей планеты. Одними из таких протяжении многих лет является голливудские звезды, которые тратят огромные средства для сохранения природы.

Среди всех известных нам звезд телеэкранов есть множество защитников планеты, о которых вы, возможно, даже не догадываетесь. Сегодня редакция LifeStyle 24 предлагает лучше с ними ознакомиться.

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Леонардо Ди Каприо

Одним из самых активных защитников климатических изменений среди голливудской знати является всем известный Леонардо Ди Каприо, который в 2014 году стал послом доброй воли ООН по проблемам климата. Актер пользуется альтернативными источниками энергии, покупает экологичные автомобили, является учредителем нескольких благотворительных фондов и является режиссером двух фильмов о глобальном потеплении "Одиннадцатый час" и "До потопа".

Кемерон Диаз

Среди звезд Голливуда также стоит отметить Кэмерон Диаз, которая тоже избрала путь борьбы с глобальным потеплением. Актриса тоже пользуется экологическими автомобилями, покупает квоты на вредные выбросы продуктов горения авто в атмосферу.

Совместно с Альбертом Гором актриса несколько лет назад воплотила в реальность серию концертов "Живая Планета". В 2009 году также Диаз стала автором и сценаристом экологической короткометражки "Спасти мир", где призвала соотечественников интересоваться проблемами окружающего мира. Диаз также соавтор "Зеленой книги" – где женщина рассказывает читателям, как спасать планету с помощью простых ежедневных шагов. В 2013 году она выпустила книгу под названием "Книга о теле", а в 2016 – "Книгу о долголетии", где рассказала о своих секретах красоты без привлечения дорогостоящих косметических средств и процедур.

Рейчел Мак-Адамс

Кроме ролей во многих известных кинолентах, Рейчел Мак-Адамс является еще и автором экодружественного веб-сайта "Green Is Sexy", который поощряет фанов переходить на "зеленый" образ жизни.

Как говорит Рэйчел на сайте: "Этот сайт создан для информирования людей по вопросам окружающей среды и имеет цель помочь изменить мир в один прекрасный день".

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Орландо Блум

Один из главных актеров "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум может похвастаться не только своей фильмографией, но и заслугами перед планетой. Актер в течение нескольких лет принимал участие в экологической кампании "Global Green".

Он также пользуется экологичными автомобилями и использует в своем доме солнечные батареи. Орладо является автором эссе на экологическую тематику, которое вошло в книгу "Антарктика – призыв к действию".

Натали Портман

Среди охранников Земли можно смело назвать и Натали Портман, которая уже долгое время является вегетарианкой и выступает в защиту прав животных. Актриса также в 2007 году с зоологами путешествовала в Руанду снимать документальный фильм о вымирающих гориллах.

В том же 2007 г. Натали Портман выпустила в свет собственную линию веганской обуви, изготовленной исключительно из искусственной кожи, хлопка или конопли с имитацией натуральной кожи. Доходы от продажи обуви были пожертвованы природоохранным организациям.

Вуди Гаррельсон

Актер уже давно является активным представителем веганов: он наотрез отказывается употреблять в пищу мясо, субпродукты, полуфабрикаты и фаст-фуд. В 2009 году Вуди получил почетную ученую степень Йоркского университета (Канада) за неоценимый вклад в защиту окружающей среды и устойчивого развития. Кроме того, актер уже почти 10 лет актер ведет собственный экодружественный веб-сайт "Voice Yourself".

Одним из его отчаянных шагов стал протест в 1996 году против вырубки древних калифорнийских мамонтовых деревьев лесозаготовительными компаниями. Он выбрался на вершину висячего моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско (США), из-за чего движение автотранспорта было перекрыто более чем на 6 часов.

Кейт Бланшетт

Известная кинозвезда в 2008 году начала инвестировать свои гонорары в американскую компанию Sungevity, которая занимается эко-разработками, а именно – производством солнечных панелей.

Кейт Бланшетт всегда гарантирует своим клиентам, что их средства расходуются на приобретение чистой энергии, которая не загрязняет окружающую среду.

Среди кинозвезд, которые пользуются альтернативными источниками энергии, стоит отметить Эдварда Нортона, Брэда Питта, Джонни Деппа, Дэнни Девито и Джим Керри.