День журналиста в Украине – дата и традиции празднования

Праздник работников медиа-сферы, а именно День журналиста в Украине отмечают ежегодно 6 июня. Именно эта дата определилась не случайно. В этот день, 25 лет назад, украинский союз акул пера приняли в ряды Международного общества журналистов.

Этот праздник на уровне государства задекларировал тогдашний президент Украины Леонид Кравчук. Согласно документу, установили новый профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста.

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День журналиста 6 июня – не единственная дата, которую отмечают представители "четвертой власти" в Украине. Кроме этого праздника существуют еще такие даты:

Всемирный день свободы – 3 мая

Международный день солидарности журналистов – 8 сентября

День украиноязычной прессы – 12 января

День работников радио, телевидения и связи Украины – 16 ноября.

Профессиональный день журналистов давно перестал быть праздником для ограниченного круга. Сегодня трудно недооценить важность работы журналиста. Именно представители этой профессии несут на общечеловеческий уровень информацию, занимаются просветительской деятельностью. В конце концов, журналистов уже окрестили "четвертой" ветвью власти.