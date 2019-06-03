День журналиста в Украине – дата и традиции празднования

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День журналиста 2019 в Украине - дата когда празднуют журналисты
Когда празднуют день журналиста в Украине / Forum.ageofclones.com

Праздник работников медиа-сферы, а именно День журналиста в Украине отмечают ежегодно 6 июня. Именно эта дата определилась не случайно. В этот день, 25 лет назад, украинский союз акул пера приняли в ряды Международного общества журналистов.

Этот праздник на уровне государства задекларировал тогдашний президент Украины Леонид Кравчук. Согласно документу, установили новый профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста.

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День журналиста 6 июня – не единственная дата, которую отмечают представители "четвертой власти" в Украине. Кроме этого праздника существуют еще такие даты:

Всемирный день свободы – 3 мая
Международный день солидарности журналистов – 8 сентября
День украиноязычной прессы – 12 января
День работников радио, телевидения и связи Украины – 16 ноября.

Профессиональный день журналистов давно перестал быть праздником для ограниченного круга. Сегодня трудно недооценить важность работы журналиста. Именно представители этой профессии несут на общечеловеческий уровень информацию, занимаются просветительской деятельностью. В конце концов, журналистов уже окрестили "четвертой" ветвью власти.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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