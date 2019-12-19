Зимнее солнцестояние 2019: когда наступит самый энергетический день в году

Каждый год в декабре проходит день зимнего солнцестояния. Этот день считается самым коротким и наиболее энергетическим в году. Приходится зимнее солнцестояние на 22 декабря. В этот день по Киеву Солнце взойдет в 7:57, а зайдет через 8 часов в 15:57.

Еще наши предки издавна отмечали, что день зимнего солнцестояния является наиболее энергетическим днем в году. Почему именно – читайте дальше.

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Что известно о дне зимнего солнцестояния?

Часто день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря, но иногда эта дата смещается на один день, соответственно, приходится на 22 декабря. Традиционно, 21 и 22 декабря – это самые короткие дни в году, а ночь с 21 на 22 декабря – самая длинная. В таком положении солнечный диск задержится на 3 дня.

Уже через 3 дня Солнце начнет постепенно подниматься над горизонтом, а световой день начнет увеличиваться. Световой день 22 декабря продлится 8 часов, а к 31 декабря день продлится на 6 минут дольше.



Постепенно световой день будет увеличиваться

Зимнее солнцестояние происходит каждый год, когда Солнце достигает наибольшего южного склонения – 23,4 градуса. Это означает, что солнцестояние происходит тогда, когда Северный полюс отклонен подальше от Солнца.

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Почему этот день считают самым энергетическим в году?

Когда начиналось зимнее солнцестояние, наши предки верили в знаки, традиции и придерживались поверий, которые приводили к обновлению и очищению. В этот день старое солнце умирает, а новое рождается. Поэтому у каждого человека есть шанс заново родиться для новой жизни.

22 декабря 2019 года все силы Космоса и Солнце помогут избавиться от тяжестей, которые вам мешают и тянут назад, сделать шаг в новый период своей судьбы. В этот день хорошо проводить денежные обряды, чтобы избавляться от энергии, которая тянет вас в долги и безденежье.



Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния

В народе говорят: "После солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день". Это значит, что перемены к лучшему не "упадут как снег на голову", а все будет происходить постепенно. Если вы начнете замечать малейшие изменения в своей жизни, радуйтесь и благодарите за все, ведь с каждым новым днем в вашу жизнь будут приходить яркие моменты.

Одной из важнейших задач в этот день является принятие важных решений. Дайте себе обещание, определите цели, идите к ним, и с каждым днем, который будет становиться все длиннее и длиннее, ваши успехи будут все значительнее и весомее.

По прогнозам астрологов, в этот день нужно избавиться от грязи в доме и встретить новый период своей жизни с чистыми мыслями.

Приметы и традиции в день зимнего солнцестояния

– Если в этот день наблюдается безветренная погода, то в следующем году будет богатый фруктовый урожай.

– Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

– Погода 22 декабря будет такой же через десять дней. Если в этот день начнется метель, то Новый год будет таким же снежным.

– Если вы хотите обильный урожай – надо потрясти в этот день дерево.

– Дождливо в этот день – ожидайте мокрую весну.