День знаний в Украине: как знаменитости выглядели в школьные годы

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День знаний в Украине – 1 сентября
День знаний в Украине – 1 сентября / LifeStyle 24

Сегодня, 1 сентября, Украина отмечает День знаний. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, как украинские звезды выглядели в школьные годы.

День знаний – 1 сентября – волнующий праздник для каждого человека, ведь даже те, у кого нет в семье школьника, вспоминают свои годы обучения. А вот украинские звезды любят листать свой архив и удивлять своих поклонников снимками из прошлого. LifeStyle 24 решил вспомнить, какими были знаменитости в школьные годы.

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Катя Осадчая


Мишель Андраде


Владимир Зеленский


Руслана Лыжичко


Виталий Козловский


Артем Гагарин


Ирина Билык


Екатерина Кухар


Надежда Дорофеева


Евгений Кошевой


Ольга Цибульская 

 

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Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко
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Теги: Новости Украины Музыка Владимир Зеленский LifeStyle Надя Дорофеева Катя Осадчая Ирина Билык Руслана Виталий Козловский
Источник: LifeStyle 24
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