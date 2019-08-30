Денис Беринчик рассказал, куда потратил первые призовые 80 тысяч долларов

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Денис Беринчик в программе "Слава+"
Денис Беринчик в программе "Слава+" / Пресс-служба

Популярный украинский боксер и бывший участник шоу "Танцы со звездами 2019" Денис Беринчик признался, как ему удалось завоевать первые 80 тысяч долларов и на что он их потратил.

Денис Беринчик поделился воспоминаниями в развлекательном шоу "Слава+", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Боксер стал звездным гостем и не обошел каверзных вопросов от ведущего Славы Демина.

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По словам известного украинца, первый большой доход от спорта он получил на Олимпийских играх в 2012 году. Соревнования прошли в Лондоне, а Денису Беринчику пришлось побороться с перспективными боксерами из Швеции, Австралии, Монголии. В финале украинец сошелся на ринге с кубинцем Рониельом Иглесиасом Сотолонго, который победил с небольшим перевесом, а Денис Беринчик с гопаком получил "серебро".

После Олимпийских игр известный боксер получил свои первые призовые – 80 тысяч долларов. В программе "Слава+" Денис Беринчик рассказал, что немалую сумму он потратил на ремонт квартиры.

На ремонт квартиры. Это было 80 тысяч долларов, олимпийское серебро,
– признался Денис Беринчик.

Остальную сумму боксер распределил на расходы, которые уже давно планировал. В частности, Денис Беринчик купил своей жене шубу, помог материально маме и дал отцу средства на бизнес. Также Беринчик заметил, что еще не заработал свой первый миллион долларов.

Больше о дружбе с Усиком, семейную драму и "Танцы со звездами" – смотрите в новом выпуске "СЛАВА+":

 

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Теги: LifeStyle Спорт Новости Спорта Бокс Денис Беринчик
Источник: LifeStyle 24
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